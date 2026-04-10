La resonante frase de Alejandro Garnacho en torno a su futuro en la selección argentina

Alejandro Garnacho brindó una entrevista en la que se refirió a cuestiones personales, cómo lleva las críticas del público, su salida del Manchester United y su relación con Cristiano Ronaldo. Sin embargo, lo más saliente fue cuando hizo hincapié en su paso por la selección argentina, cómo fue convivir en una concentración con Lionel Messi y, sobre todo, qué expectativas tiene para el futuro con la Albiceleste sabiendo que está prácticamente afuera del Mundial 2026.

“¿Por qué elegí jugar en Argentina? Nací en España, pero mi mamá es argentina. Cuando ella tenía 9 años, toda la familia se mudó a España. Mi abuelo fue a trabajar a España y se quedaron ahí. Después mi mamá conoció a mi papá. La razón fue porque me dieron la confianza desde un principio de que iba a ser importante en el futuro. Messi también es una gran parte de esto, tener la posibilidad de jugar con él es algo a lo que no se le puede decir que no tan fácil. Sé que haré grandes cosas para ellos, es cuestión de tiempo“, fue la resonante frase que dejó el Bichito, que integró el plantel campeón de Copa América 2024 pero no fue llamado por Lionel Scaloni en las últimas convocatorias.

Sobre Messi, amplió en una entrevista compartida por ESPN: “Es una persona normal, si estás comiendo con el resto de los jugadores lo ves normal, es muy humilde. Y cuando lo ves entrenar, ves su calidad… ¡pero es Messi! Recuerdo la primera vez que estuve con él, la primera concentración, comiendo cada día, entrenando, durmiendo… Una semana con él, fue un sueño. Le pedí una foto y todo". Y aseguró: “Ves su mentalidad y te ayuda mucho a construirte como jugador, ver a jugadores como ellos (por él y Cristiano Ronaldo) trabajando cada día te hace ver lo difícil que es estar a ese nivel”.

La foto que Garnacho le pidió a Messi

Por otra parte, también fue consultado por su relación con el portugués Ronaldo: “Empecé con él de titular en mi debut en Manchester United. En mi primer gol, me asistió, fue un momento increíble. Después del gol me dijo que yo tenía que asistirlo a él, pero no tuve tiempo porque se fue luego de algunos partidos. Jugué con esta clase de jugadores”.

¿En qué momento se quebró su relación en el United? Garnacho dijo: “Nada empezó a ir realmente mal, solo que a veces hay diferentes momentos en la vida. Recuerdo que los últimos seis meses empecé a no jugar como antes todos los minutos. Empecé a estar en el banco, que no es malo, porque tenía 20 años, pero en mi cabeza tenía que jugar todos los partidos. Y ahí empecé a hacer cosas malas. Pero sí, fueron cosas de la vida, a veces tenés que tomar decisiones. Ahora estoy muy orgulloso de estar acá (Chelsea), de seguir en la Premier League en un club como este".

Y, en cuanto a las críticas del afuera, aseveró: “Mucha gente dice cualquier cosa de mí, piensan algo totalmente diferente de lo que soy. Que soy arrogante, que no soy humilde, cosas así. Yo soy una persona normal, la gente a la que yo amo, me ama y eso es lo importante. Todavía soy muy joven (21 años), soy un chico que juega al fútbol. Si te hacés algo en el pelo, si te hacés un tatuaje, todos van a saberlo, todos van a hablar de eso. Van a decir cosas buenas y malas. Este es el mundo en el que vivimos y en el que quiero vivir porque amo el fútbol, así que es lo que tengo que hacer”.

OTRAS FRASES DE ALEJANDRO GARNACHO

Su paso del Atlético Madrid a Manchester United en plena pandemia (año 2020). “Vine acá y me quedé en casa entrenando en el jardín 15 días con mi hermano, no podía hacer nada fuera de casa. Fue realmente difícil cambiar la vida así. Para ser honesto, los primeros tres o cuatro meses acá lloré muchas veces. Tenía mi familia acá, pero estás lejos de todo. De tus amigos, de tu ciudad... estoy muy contento y puedo decir que siempre están para mí“.

La paternidad siendo tan joven. “Ser padre es increíble, tu vida cambia por completo, ahora no sos lo más importante, hoy mi hijo es lo más importante. Trato de hacer lo mejor para ser un buen padre. Ahora mi hijo tiene 2 años y medio, está jugando al fútbol y quiere ser futbolista”.

La final de la FA Cup 2023/2024 que ganó en Manchester United. “Fue el momento que más disfruté en una cancha. Recuerdo ese día, un Wembley lleno, frente al City. Hice el primer gol, después Kobbie (Mainoo) hizo el segundo, dos chicos del club ganaron el partido y un título para el equipo, fue increíble. Todavía sueño con ese momento, como si fue real o no, pero fue real”.

El premio Puskas que ganó en 2024. “Fue un momento muy loco, la vida es así. Fue increíble marcar ese gol, ganar el Puskas, me siento orgulloso de ese momento. Después del partido, mis compañeros me decían que sabían que alguna vez iba a hacer un gol así porque en los entrenamientos lo intentaba todos los días. Sabía cómo hacerlo y yo pensaba que algún día lo haría. Llegó y fue increíble. Recuerdo todo como si fuese ayer, recuerdo haber empezado el partido, fue la primera pelota que toqué. Vi la pelota venir y dije ‘lo tengo que hacer’. Escuché a la hinchada gritar el gol y empecé a correr. Quería que terminara el partido para ver el gol de nuevo y hablar con mi familia. Fue increíble”.