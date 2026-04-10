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Un misil lanzado por el grupo terrorista Hezbollah dañó instalaciones deportivas de la ciudad israelí de Nahariya

El ataque se produjo en medio de una nueva escalada de violencia a lo largo de la frontera norte de Israel, mientras las Fuerzas de Defensa mantienen la presión sobre las milicias proiraníes en el sur del Líbano

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Un misil de Hezbollah dañó instalaciones deportivas de Nahariya

En la ciudad de Nahariya, ubicada en el norte de Israel, un misil lanzado por el grupo terrorista Hezbollah impactó contra un edificio en una cancha deportiva, provocando daños materiales pero sin dejar víctimas, según informaron los servicios de rescate.

El ataque se produjo en medio de una nueva escalada de violencia a lo largo de la frontera norte israelí.

De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), desde la mañana de este viernes, Hezbollah disparó aproximadamente 30 cohetes desde territorio libanés hacia la región septentrional de Israel.

Tanto las autoridades militares como los servicios de emergencia confirmaron la serie de lanzamientos y detallaron que, pese al alcance de los ataques, no se reportaron heridos.

Un portavoz de los servicios de rescate en Nahariya indicó que el proyectil que alcanzó el complejo deportivo causó daños estructurales en la edificación. Las operaciones de evaluación y control de la zona continuaron durante la jornada, bajo estrictas medidas de seguridad.

Las FDI atribuyeron la responsabilidad de los ataques a Hezbollah y reforzaron la presencia militar en varias localidades del norte. Las autoridades locales instaron a la población a mantener la calma y seguir las instrucciones de protección civil.

Según la información recogida por medios locales, el intercambio de fuego entre Israel y Hezbollah ha intensificado la tensión en la frontera, donde persiste un alto nivel de alerta ante nuevos posibles bombardeos.

JD Vance habló antes de iniciar el viaje a Pakistán

JD Vance habló antes de iniciar el viaje a Pakistán

En otro orden, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo este viernes que esperaba un resultado “positivo al partir de Washington rumbo a las conversaciones de paz con Irán que se celebran en Pakistán.

Vamos a intentar mantener una negociación positiva”, declaró a los periodistas antes del despegue desde la Base Conjunta Andrews.

“Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si intentan engañarnos, el equipo negociador no será muy receptivo”, advirtió.

La propuesta de Washington, de 15 puntos, se centra en el uranio enriquecido de Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz. Teherán ha respondido con un plan de 10 puntos que exige el control del estrecho, un peaje para los buques que lo crucen, el cese de todas las operaciones militares regionales y el levantamiento de todas las sanciones.

Líbano también constituye un punto de fricción importante. Israel continuó sus ataques en el país contra Hezbollah —tras la entrada en vigor del alto el fuego—, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó la afirmación del primer ministro Shehbaz Sharif de que la tregua incluía a Líbano.

El vicepresidente estadounidense adoptó un tono más conciliador, afirmando que podría haber habido un “malentendido legítimo“ por parte de Irán respecto a la inclusión de Líbano en la tregua. Fuentes iraníes también han declarado a los medios locales que Teherán no asistirá a las conversaciones a menos que se establezca un alto el fuego en el Líbano.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, advirtió en X que los ataques israelíes contra el Líbano hacían que las negociaciones carecieran de sentido.

Irán también se ha negado durante mucho tiempo a ceder ante las exigencias de Washington sobre su programa nuclear.

Un hombre pasa en su motocicleta junto a una valla publicitaria instalada al costado de una carretera mientras Pakistán se prepara para recibir a Estados Unidos e Irán para conversaciones de paz, en Islamabad, Pakistán, el 10 de abril de 2026 (REUTERS/Waseem Khan)
Un hombre pasa en su motocicleta junto a una valla publicitaria instalada al costado de una carretera mientras Pakistán se prepara para recibir a Estados Unidos e Irán para conversaciones de paz, en Islamabad, Pakistán, el 10 de abril de 2026 (REUTERS/Waseem Khan)

Islamabad bajo confinamiento

Las conversaciones se celebrarán en la capital pakistaní, Islamabad.

El gobierno ha mantenido la información en secreto, sin confirmar el lugar de la reunión, pero el Hotel Serena, ubicado junto al Ministerio de Asuntos Exteriores en la Zona Roja de alta seguridad de la capital, pidió a sus huéspedes que desalojaran el recinto el miércoles.

Ese mismo día, las autoridades de la capital anunciaron un feriado público de dos días, jueves y viernes.

Se espera que las conversaciones sean indirectas: las dos delegaciones se reunirán en salas separadas, con funcionarios pakistaníes intercambiando propuestas entre ellas, replicando el formato utilizado en rondas anteriores mediadas por Omán.

En el exterior, las calles de Islamabad están repletas de personal de seguridad armado con uniformes militares, desvíos de tráfico y controles policiales. La capital, ya de por sí tranquila, lo estaba aún más el viernes.

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