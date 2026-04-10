Guido Andreozzi volvió a ganarle el duelo a Horacio Zeballos y avanzó a semis del Masters 1000 de Montecarlo

Guido Andreozzi, puño apretado (AP Photo/Mark J. Terrill)

El tenis argentino sigue dejando su marca en la élite del circuito ATP. Esta vez, Guido Andreozzi dio un nuevo golpe en la modalidad de dobles: en pareja con el francés Manuel Guinard, derrotó a Horacio Zeballos y al español Marcel Granollers y avanzó a semis de Masters 1000 de Montecarlo.

Fue 6-4, 4-6 y 10-8 en una apretada definición en el Court Des Princes. Andreozzi ya había superado a Zeballos en la semifinal de Indian Wells, primer Masters 1000 del año, antes de alzarse allí con el título más importante de su carrera. Y este viernes volvió a repetir la historia en el polvo de ladrillo del Principado.

En busca de un lugar en la final, Andreozzi y Guinard, octavos favoritos del certamen, enfrentarán este sábado a la dupla conformada por el croata Mate Pavic y el salvadoreño Marcelo Arévalo, quintos preclasificados.

El partido fue vibrante y tuvo momentos de gran intensidad. De un lado, Zeballos y Granollers, una de las parejas más consolidadas del circuito, con múltiples títulos -incluyendo dos Grand Slams, Roland Garros y US Open, el año pasado- y experiencia en instancias decisivas. Del otro, Andreozzi y Guinard, una dupla que irrumpió con fuerza en el último tiempo y combina potencia, agresividad y química dentro de la cancha.

El desarrollo fue parejo, con puntos largos y constantes cambios de ritmo. Sin embargo, Andreozzi y Guinard lograron marcar la diferencia en los momentos clave: estuvieron más firmes con el saque y más eficaces a la hora de aprovechar sus oportunidades.

Andreozzi y Guinard mostraron una estrategia clara: presionar constantemente desde la devolución y evitar que Zeballos y Granollers dominaran con su habitual juego en la red. En los momentos de mayor tensión, el argentino y el francés respondieron con personalidad.

Guido Andreozzi viene de consagrarse juntol a Manuel Guinard en Indian Wells (Fuente: AFP)

Para Andreozzi, el triunfo tiene un sabor especial: Zeballos, actual número 2 del mundo en dobles -alcanzó el 1 hace dos semanas y volvió a cederlo a manos del británico Neal Skupski en la última actualización del ranking-, es una referencia ineludible del tenis nacional y uno de los máximos exponentes de la especialidad.

En una temporada que viene ofreciendo alegrías para el tenis argentino, Andreozzi vuelve a dar la nota. Afianzado en el circuito de dobles, donde ocupa actualmente el 18° puesto de la clasificación mundial, Beto dejó de ser una sorpresa e irá por un nuevo golpe.

Andreozzi es el único argentino que sigue en carrera en el certamen monegasco, tras la eliminación este jueves de Tomás Etcheverry ante el español Carlos Alcaraz por los octavos de final del cuadro individual.

Fue 6-1, 4-6 y 6-3 para el número 1 del mundo, que debió batallar más que en sus encuentros anteriores. Retu, número 30 del mundo y campeón este año en el ATP 500 de Río de Janeiro, confirmó su buen momento sobre polvo de ladrillo (es el jugador con más victorias sobre esa superficie en lo que va de 2026) y puso en aprietos a Alcaraz, que finalmente hizo prevalecer su jerarquía para meterse entre los ocho mejores en Montecarlo, donde el año pasado levantó el trofeo.