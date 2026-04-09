Anna del Boca le respondió a su padre Ricardo Biasotti: “Decir que me lavaron el cerebro es subestimarme”

La hija de Andrea del Boca le respondió a su padre luego de su aparición ante el Senado (Video: A la Barbarossa-Telefe)

Una nueva controversia familiar volvió a poner en el centro de la escena mediática a Andrea del Boca, Ricardo Biasotti y su hija Anna del Boca. Durante la jornada en el Senado Nacional contra las falsas denuncias, Biasotti tomó la palabra para relatar su experiencia judicial, vinculado a la denuncia por abuso sexual agravado y corrupción de menores que Anna presentó en 2019. Biasotti fue sobreseído por la Justicia en 2023, pero la exposición reavivó viejas heridas y la extensa batalla familiar con la actriz.

Frente a las declaraciones de su padre, Anna eligió responder al aire de A la Barbarossa (Telefe), dejando en claro su postura y el deseo de marcar un límite sobre la exposición de su historia. “Fíjense quién expone esta situación y a mí de vuelta. Yo no le hablo a esta persona hace años, ni hablo de esta persona hace años, por decisión propia. No me interesa emocionalmente ni económicamente. Estoy bastante grandecita. Estoy estudiando, estoy laburando. Vaya casualidad que utilice este momento para seguir con este circo cuando ni lo mencioné. En vez de dejarme en paz, en vez de dejarme crecer. El supuesto papá del año, ¿no es cierto?”, sentenció Anna, visiblemente molesta por el uso público de su caso en un contexto laboral visible por la participación en los streams de Gran Hermano.

La joven remarcó la importancia de escuchar a los menores y cuestionó las estrategias que buscan convencerla de retractarse: “No me voy a cansar de repetir: escuchen a las infancias, es muy cruel lo que hacen. Yo tuve el privilegio de tener una madre que sí me escuchó. Y perdió mucho por defenderme, la verdad, porque ella jamás lo diría, pero yo sí y me la juego con quien sea. Esta cuestión de las denuncias falsas que destruyen vidas, muy bien, bárbaro. Ahora, imaginate una denuncia donde me empiezan a psicopatear de todos lados, para convencerme de pedir perdón y retractarme por todo lo que me hicieron sufrir. Eso incentivan. Son parte del problema. Mi recomendación, llamense a silencio, porque es macabro lo que están haciendo”.

En su testimonio, Anna defendió su derecho a no justificar cada paso de su historia: “Es mi palabra contra la de quien sea. Pero a mí nadie me viene a decir qué hacer, lo que viví, lo que sentí. Decir que tengo un guion y que me lavaron el cerebro, justamente, es subestimarme. No vaya a ser que soy inteligente y que me defiendo. Y a los programas o a las personas que se llenan la boca con mi vida, ¿quiénes son? ¿Me conocen? ¿Estuvieron conmigo? Hablan con una versión y yo no tengo una parte, yo tengo todo lo que viví, que no siento necesidad de seguir explicando punto por punto. Yo la historia no la borro, pero sí la supero”.

En una jornada sobre víctimas de falsas denuncias, expuso sobre la batalla judicial que la enfrentó con la actriz (Video: LAM/ América TV)

En su descargo, Anna también aclaró rumores sobre la apelación judicial: “Yo no apelé, porque la denuncia la hice yo. Esta persona, como tantos otros descerebrados irrespetuosos, tienen esta obsesión con Andrea del Boca. Ya déjenla en paz. Si se meten, métanse conmigo y mis decisiones, que nadie me tiene que estar cuidando”.

La hija de Andrea del Boca cerró con una reflexión sobre su propia reconstrucción y su manera de sanar: “Mi fallo a favor es mi noviazgo de tantos años, mis amigos, que son mi familia, la persona que soy con mis compañeros, con mis vínculos, con mis vecinos, con cada persona y animal que se me cruza. Lo respetuosa y profesional que soy en todos los ámbitos. Mis valores, mis metas, mis sueños. Lo mucho que cuido a mi perro, los mimos que les doy, lo mucho que cuido a mis abuelas, a mi abuelo antes de fallecer, la familia que quiero formar. Eso es lo que a mí me define. Esa es mi vida”.

Anna concluyó con un mensaje sobre el poder de escribir y la necesidad de dejar de justificar su credibilidad ante otros: “Escribí que yo me despojo de comprobarle mi credibilidad al resto. Ese es mi fallo a favor y esa es mi real libertad”. Su intervención fue recibida con respeto y admiración en el estudio, pero sobre todo, volvió a poner sobre la mesa el impacto que la exposición pública, el debate sobre la credibilidad y el juicio mediático tienen sobre quienes viven historias complejas y buscan reconstruirse lejos del ruido.