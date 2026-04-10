Crimen y Justicia

“Lo planificó”: giro en el crimen de una policía de la Federal baleada por su hijo de 15 años

Se trata de Rosalía Yamila La Roza (44), quien recibió un disparo en la cabeza el pasado 21 de marzo en Villa Gobernador Gálvez. Nuevos chats revelan que el ataque podría haber sido premeditado

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Rosalía Yamila La Roza, policia federal asesinada
Rosalía Yamila La Roza, la policía asesinada

La investigación por la muerte de la policía federal Rosalía Yamila La Roza (44), baleada en la cabeza por su hijo de 15 años el pasado 21 de marzo en su casa de Villa Gobernador Gálvez, dio un giro brusco en las últimas horas. Si bien en primer momento la hipótesis era que el disparo había sido accidental producto de un supuesto forcejeo entre la mujer y el adolescente, evidencia recolectada en el caso da cuenta de que el menor planificó el homicidio de su madre.

Conversaciones por redes sociales mantenidas por el adolescente no punible –que fue objeto de una audiencia informativa en el Centro de Justicia Penal de Rosario– con otros usuarios evidenciaron que L. A. había comentado previamente que iba a matar a su mamá. Incluso, mandó varios mensajes luego de hacerlo.

La Roza, que cumplía funciones en la División Unidad Operativa Federal Rosario (DUOF Rosario), recibió un tiro en el cráneo dentro de su casa de Gustavo Adolfo Bécquer al 1300. Desde el Ministerio de Seguridad se indicó que la primera línea investigativa era que el menor había accionado sin querer el arma, que sería la reglamentaria de su madre.

Este jueves, una hermana de Rosalía realizó un posteo a través de Facebook en el que adjuntó la foto de la oficial asesinada y acompañó con un extenso texto en reclamo de justicia.

“Hoy elegimos hablar con la serenidad de quien confía, pero con la herida abierta de quien espera. Respetamos el carácter reservado de la Investigación Penal Preparatoria. Nuestro silencio es una decisión consciente de fe en las instituciones y en el valor de la ley. Sin embargo, detrás de cada plazo técnico hay una familia atravesada por una angustia que no conoce de calendarios”, indicó.

El Hospital Clemente Álvarez- Rosario
La víctima murió en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

En la publicación, agregó: “El tiempo de la Justicia es necesario, pero nuestra espera es agónica. Mientras los operadores judiciales –magistrados, fiscales y peritos– avanzan bajo las competencias de la Ley 27.801, nosotros transitamos un duelo que se siente como una tortura silenciosa.

Por eso, con firmeza, exigimos especialidad y celeridad, que se apliquen los estándares del nuevo sistema penal juvenil para que el proceso avance sin dilaciones innecesarias; responsabilidad técnica, que la gravedad del hecho sea correspondida con la máxima eficiencia de cada interviniente en este sistema acusatorio; vigencia plena, que la Ley 27.801 se aplique en todo su alcance, garantizando que el acceso a la justicia para sea efectivo”.

El giro de la investigación se da en un contexto donde la violencia de los más jóvenes está en agenda tras el tiroteo fatal ocurrido la semana pasada dentro de la escuela Nº 40 “Mariano Moreno” de la localidad santafesina de San Cristóbal, donde Gino C. realizó varios escopetazos en el interior del establecimiento educativo, ataque por el que fue asesinado Ian Cabrera (13) y otros dos chicos sufrieron heridas de arma de fuego.

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