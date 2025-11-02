Teleshow

La reacción de la China Suárez y Mauro Icardi al reclamo furioso de Wanda Nara

Desde Turquía, la pareja respondió a través de dos publicaciones significativas que los usuarios en redes identificaron como indirectas para la conductora de Masterchef Celebrity

La respuesta de Mauro Icardi
La respuesta de Mauro Icardi y la China Suárez a la furia Wanda Nara (Foto: Instagram)

Un bolso edición limitada de Louis Vitton fue el responsable de dar inicio a un nuevo capítulo en la guerra que tiene como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Luego de ver el costoso regalo que le hizo Icardi a Suárez, Nara usó sus rede sociales para dejar una serie de mensajes en contra de la pareja, asegurando que para el cumpleaños de la hija menor que tienen en común no le envió ningún regalo y tampoco tuvo ningún gesto hacia su niña.

Desde el otro lado del océano en principio eligieron el silencio. O eso parecía. La respuesta llegó de manera silenciosa el domingo por la tarde, luego del partido del Galatasaray contra Trabzonspor y estuvo cargada de gestos por parte de ambos.

La primera en accionar fue la China, quien subió una serie de fotos desde el palco del estadio, lugar que solía ocupar Wanda en cada uno de los partidos, pero que ahora le pertenece a la actriz de Casi Ángeles. En las fotos, la actriz hizo gala del conjunto que eligió para el encuentro: un outfit utilitario en tonos verdes y accesorios de diseño que marcaron presencia incluso fuera de la cancha. En esta ocasión no llevó la cartera de color rosa de la reconocida marca de lujo, sino otra que hacía juego con su conjunto, abierta, desde donde se podían apreciar cables sueltos y golosinas.

Eugenia eligió un look verde
Eugenia eligió un look verde para ir al partido del Galatasaray

En una de las imágenes, se la ve sentada en una butaca roja del estadio, luciendo un conjunto verde olivo de tela gruesa compuesto por pantalón cargo holgado y chaqueta bomber a juego, acompañados por una camiseta clara que asoma por debajo. En el cuello llevó una bufanda con un león estampado, animal que Nara e Icardi llevan tatuado en la piel. La actriz eligió zapatillas blancas y verdes con detalles oscuros, y llevó el cabello recogido en una coleta de trenza gruesa, que peina y sostiene con una mano en el gesto más relajado de la tarde.

La respuesta del delantero fue un poco más ruidosa. En un carrete lleno de postales suyas dentro de la cancha muestra su look, su corte de pelo y los primeros planos de su rostro. Sin embargo, hubo una fotografía que eligió compartir con sus seguidores: un primer plano de sus botines, pero no con la intención de mostrar el modelo, sino el grabado.

En la zona del tobillo, Mauro decidió llevar el apodo de su novia, la bandera argentina y el día en el que nació, es decir, que en su botón se puede leer: “China 9″. Eso llamó la atención, ya que desde que regreso al deporte tras la lesión una sola vez compartió la imagen de sus botines y esos tenían el nombre de su pareja, de sus tres hijos y el nombre de las dos niñas que comparte con la conductora de MasterChef y las iniciales de los hijos varones de la presentadora con Maxi López.

En medio de un carrete
En medio de un carrete lleno de fotos de él en la cancha, destacó el grabado de su botín (Foto: Instagram)

Ninguno de los dos vio la necesidad de agregar nada, tan solo emojis, dejando que los gestos hablen por ellos solos. Para darle un poco más de impacto, el exdelantero del PSG compartió la foto en sus historias. El hecho de que tenga el apodo de su pareja no pasó desapercibido y los internautas no tardaron en estallar las críticas: “Bueno, borró a sus hijas hasta de los botines... ok“; ”El comandante se olvidó que tiene una hija que cumplió añitos”; “Todo hace a propósito y la nipona no se da cuenta”; “Icardi haciendo todo menos ver a su hija“; ”Un botín para cada temporada, Temporada de Tatianas”; ”Nunca el nombre de las hijas“, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación que hizo Mauro hace tan solo unas horas.

