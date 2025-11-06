Fue a Los 8 Escalones y sorprendió a Pampita al contarle con quién está de novio: “No entiendo nada”

En plena emisión, Pampita quedó anonadada al conocer la situación amorosa de un competidor (Los 8 Escalones - El Trece)

Las tardes de Los 8 Escalones (El Trece) dejaron de ser solo sinónimo de preguntas difíciles y nervios por el premio millonario. En cada emisión, la vida de los participantes y los secretos de los jurados se filtran en las charlas y transforman el estudio en un cruce constante de anécdotas inesperadas, confesiones y momentos que hacen reír y conmueven por igual. Así ocurrió en la última entrega del ciclo, donde luego de una ronda de preguntas rápidas a los concursantes, Pampita quedó completamente descolocada por la historia personal de Gustavo, uno de los participantes.

Todo arrancó cuando la conductora se acercó a Diego, que contó que lleva solo un mes de relación con su novia y ya se animaron a la convivencia. Entre bromas y gestos cómplices, Pampita celebró el espíritu de aventura amorosa. Pero la gran perla llegaría con Gustavo, que definió su situación sentimental como “complicada”. Rápida de reflejos, la conductora olió la oportunidad televisiva: “Uy, me encanta, me encanta. Contame todo. ¿Qué es complicado?”. La respuesta no tardó en llegar: “Es difícil. Es un noviazgo con mi ex”, soltó el competidor. Ella, incrédula y divertida, devolvió: “No entiendo nada”, mientras Gustavo entre sonrisas reafirmaba: “Estar de novio con tu ex”.

Entre las preguntas de los panelistas y la curiosidad general, Gustavo fue detallando el singular acuerdo que mantiene con Karina, su expareja y madre de sus hijos mellizos. “Estamos actualmente separados... separados por ocho cuadras. Es todo lo que nos distancia”, contó. Explicó que tienen una convivencia compartida, pero cada uno tiene su propio espacio físico y emocional. “Es una zona gris que inventaron los dos”, subrayó la presentadora con asombro.

La conductora indagó en cómo funciona la manera en que Gustavo continúa con su expareja y madre de sus hijos (Captura de video)

Gustavo relató que no existe libertad para ver otras personas, aunque tampoco rige la estructura estricta de un matrimonio clásico. “Todos los conflictos que tenían que ver con la convivencia, papás grandes, hijos mellizos, fueron desgastando. Entonces, al estar cada uno en su mundo, tenemos una convivencia fantástica, salimos con los nenes, nos vamos de vacaciones y retomamos... Los días que estoy solo leo mis libros, escucho música... En mi caso, volví a la casa que era de mis papás y vivo con mi hermano. Otra no podría alquilar”.

Pampita se detuvo en la gestión práctica y creativa del vínculo: “Karina y Gustavo se inventaron una zona donde sos exclusivo, pero sos el ex... Cuando estás agotada le tocan a papá, cuando estás agotado le tocan a mamá. Es la fórmula perfecta. Tienen unos días para dormir tranquilos y ser novios”. No juzgó, pero sí celebró la inventiva: “Parece que funciona casa aparte, ¿no? Bueno, sobre gustos no hay nada escrito y cada pareja es un mundo. Acá escuchamos, pero no juzgamos”.

La emoción después del triunfo

La dinámica de Los 8 Escalones no solo está marcada por historias insólitas y divertidas. Recientemente, Pampita protagonizó un momento cargado de emoción al conocer la historia de Alexander, el reciente ganador del programa. La final, definida por la pregunta del jurado Sebastián Coco Carreño sobre técnicas culinarias, lo consagró después de que tanto él como su rival José acertaran, inclinando la balanza por mérito de las respuestas acumuladas. Apenas lo anunciaron como vencedor, papeles dorados volaron sobre el escenario y Alexander, abrumado por la emoción, solo pudo agradecer entre lágrimas: “Gracias Bianca, gracias cielo, gracias Estefi, gracias de verdad”.

Un participante emocionó a Pampita al contarle la tragedia que vivió previo a ganar el certamen de preguntas (Los 8 Escalones - El Trece)

El trasfondo de su gratitud era potente. Alexander contó que perdió sus herramientas de trabajo en un robo y que el premio significaba mucho más que dinero: era el primer paso para reconstruir una vida que se vio interrumpida abruptamente. “Gracias de verdad, por esta oportunidad, vine a ganar. Fue un mal momento y gracias porque voy a poder recuperar todo lo que perdí”, dijo, la voz entrecortada y los ojos húmedos, mientras desde el estudio y la pantalla lo acompañaba el abrazo de todos.

La conmoción fue compartida por Pampita, quien empática y vulnerable, recordó su propio pasar por situaciones difíciles, mencionando el robo que sufrió en su casa. “Yo te entiendo, es un momento de impotencia, de decir: ‘¿Cómo empiezo de cero de vuelta con esto?’”, le dijo, mostrando que, más allá del brillo televisivo, ella también conoce de pérdidas y renacimientos.

Así, entre historias insólitas y lágrimas, Los 8 Escalones confirma que lo que sucede en su estudio está hecho, en partes iguales, de juegos, emoción y la vida real, sin libretos ni promesas de respuestas fáciles, pero sí con toda la autenticidad que los fanáticos esperan noche tras noche.