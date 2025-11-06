El comentario al aire de Santi Talledo que reveló un secreto de Sofía Martínez: “No se sabía”

Santi Talledo reveló un secreto de Sofi Martinez (Luzu TV)

Un comentario lanzado en tono distendido durante un programa de streaming desató una ola de especulaciones y debates en redes sociales. En un debate sobre la simpatía futbolero de los periodistas deportivos, Santi Talledo, panelista de Nadie dice Nada, sorprendió a la audiencia de Luzu TV y a sus compañeros de mesa al afirmar sin titubeos: “¿Sofi Martínez? De Boca”. La reacción inmediata de los presentes, entre ellos la panelista Momi Giardina y el streamer Davo Xeneize, osciló entre la risa y la incredulidad, mientras la frase comenzaba a circular con fuerza en el entorno digital.

El episodio no tardó en convertirse en tendencia. Usuarios de distintas plataformas recordaron que Sofía Martínez, reconocida periodista deportiva, siempre optó por mantener en reserva cualquier referencia a su simpatía futbolera. Incluso durante coberturas de la Selección Argentina y eventos internacionales, Martínez cultivó una imagen de neutralidad, evitando manifestaciones públicas sobre sus preferencias de club. Sin embargo, la declaración de Talledo fue interpretada por muchos como una confirmación indirecta de su afinidad con Boca Juniors, un dato que la periodista nunca había hecho público, aunque circulaba en las redes.

Sofi Martínez no respondió ni agregó nada ante los dichos de Santi Talledo

Durante el mismo programa, Talledo reforzó el tono humorístico de su comentario al agregar: “Es que tiene cara de bostera”, mientras el resto del equipo buscaba bajar los decibeles al asunto. “No se sabe de qué cuadro es”, aseguró el panelista Marcos Giles, mientras que el conductor Nico Occhiato planteó otra alternativa: “Tiene cara de Arsenal de Sarandí”. Mientras algunos hinchas de Boca celebraron la supuesta revelación, otros pusieron en duda la veracidad del comentario, considerándolo una broma entre amigos más que una afirmación seria. La propia Sofía Martínez optó por no pronunciarse, manteniendo el silencio habitual que la distingue cuando se trata de cuestiones personales.

La viralización del episodio trascendió el ámbito del streaming y fue replicada por diversos medios, alimentando aún más el debate entre fanáticos. Las discusiones se centraron en si la periodista realmente simpatiza con Boca Juniors o si todo se trató de un comentario casual sin mayor fundamento. Vale recordar que el rumor circula hace tiempo en el ambiente, y que la periodista trabajó en el canal oficial del club. El tema se instaló en la agenda digital, reflejando el interés que despierta cualquier indicio sobre la vida privada de figuras mediáticas, especialmente en un país donde la pasión futbolera suele ocupar un lugar central en la conversación pública.

Sofía Martínez durante la cobertura del Mundial de Qatar

A pesar de la insistencia de los seguidores y la atención mediática, Martínez sostuvo su perfil reservado, priorizando su labor profesional por encima de cualquier identificación con los colores de un club. El debate, lejos de disiparse, evidencia la curiosidad persistente del público por conocer detalles personales de quienes ocupan un lugar destacado en el periodismo deportivo.

La afirmación de Santi Talledo no solo agitó las redes, sino que también renovó el interés por descubrir aspectos menos visibles de una periodista que, fiel a su estilo, prefiere que su desempeño profesional sea el verdadero distintivo ante la audiencia.

La carta de Santi Talledo

Santiago Talledo compartió en Instagram que atravesó una de las etapas más difíciles de los últimos años en cuanto a su salud mental, revelando que sufrió una recaída que lo obligó a enfrentar nuevamente sus temores más profundos. El actor de Luzu explicó que decidió hablar tras varias semanas de ausencia, ya que actualmente se encuentra en proceso de recuperación: “Como ya estoy mejor les cuento que estas últimas semanas fueron bastante difíciles a nivel psicológico para mí”, expresó.

Durante la crisis, Talledo experimentó una desconexión total con su entorno y con las actividades que solían brindarle placer, llegando a no cantar, no tomar fotografías y apenas salir de su casa. El actor describió su único deseo como alcanzar un momento de alivio mental, comparándolo con la necesidad de apagar un ruido insoportable que se había vuelto constante en su vida.

Entre los aspectos más destacados de su relato, Talledo mencionó la presencia de “pensamientos intrusivos a montones” y el enojo consigo mismo por creer que había superado sus problemas: “Me enojaba conmigo mismo por creer que ya tenía una tregua con mi mente y no iba a salirse de control otra vez. Pero no, me jugó una mala pasada”, confesó. Aclaró que la recaída no estuvo relacionada con un contexto externo negativo, ya que se encontraba en una etapa positiva de su vida: “Hoy me siento en uno de los momentos personales más lindos de mi vida, y aun así, tuve una recaída”, explicó.

Santiago Talledo reveló que sufrió una recaída en su salud mental: “No le encontraba sentido a nada”

Talledo señaló que su intención al compartir la experiencia es ayudar a quienes atraviesan situaciones similares y recordó el origen de su podcast Cero Miligramos, dedicado a la salud mental. Subrayó la importancia de la frase “una recaída no es un retroceso”, atribuida a su madrina Paula, psicóloga, y adoptada como mantra personal.

El actor reconoció el apoyo de su psicóloga, la medicación y, especialmente, de sus amigos y familia, quienes lo acompañaron durante el proceso: “Estuvieron haciendo guardia al lado mío en silencio, para ir juntando los pedazos rotos y armarme una vez que esté listo”, escribió. También agradeció a su público y colegas por la comprensión ante su ausencia y bajo rendimiento en el programa en el que participa.