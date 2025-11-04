Teleshow

La Tora y Nacho Castañares hablaron como nunca sobre su vínculo tras su separación: “No somos amigos, pero nos queremos”

Los ex Gran Hermano en una charla sincera al aire se refirieron a cómo lograron construir una relación basada en el respeto y la confianza. El momento

Guardar
La Tora Villar y Nacho Castañares reconstruyeron su vínculo tras la separación y muestran madurez en Fuera de joda (Video: Fuera de Joda, Telefe)

Lucila “La Tora” Villar y Nacho Castañares volvieron a hablar de su vínculo tras la separación y sorprendieron por el tono maduro y la complicidad que aún los une. La conversación tuvo lugar durante una nueva emisión del streaming Fuera de joda (Telefe), donde los ex Gran Hermano compartieron reflexiones honestas sobre el proceso que atravesaron para reconstruir su relación después del final amoroso.

“Estoy viendo mucho en el chat que está la gente de Nacho que me bardea a mí o mi gente que lo bardea a Nacho. Con Nacho tenemos una relación hermosa hoy en día, la pudimos construir después de mucho. Después de muchas puteadas, después de mucho todo, porque hemos pasado”, comenzó diciendo La Tora, con total naturalidad y una sonrisa cómplice hacia su compañero.

“Si Nacho viene a mi casa, porque justo se la dejé cuidando después de todo, no se trata ni de migajear ni de nada. Mi casa es la casa de Nacho. Yo confío plenamente y ciegamente en él”, agregó, dejando ver la cercanía que mantienen a pesar del paso del tiempo y los altibajos que vivieron desde su participación en el reality.

Los ex Gran Hermano destacan
Los ex Gran Hermano destacan la confianza y complicidad que mantienen pese al final de su relación amorosa (Instagram)

“Podemos compartir millones de programas —siguió La Tora—. De hecho, le dije a Meli: ‘Bueno, cuando haya poca gente, yo estoy. Traemos una banda, hacemos lo que quieran’. No existen las comparativas con Nacho. Somos compañeros, nos llevamos muy bien, lo quiero mucho. Amigos no somos, pero somos compañeros, nos llevamos muy bien. Lo quiero mucho. También está bueno mostrar esto: que te podés llevar bien después de un montón de cosas”, expresó.

La charla tomó un tono más introspectivo cuando ambos reconocieron los errores del pasado y el aprendizaje que lograron con el tiempo. “Con Nacho nos hemos matado, pero matado, matado. En el aire, no en el aire, a las puteadas, a los gritos, nuestros jefes gritando, Leandro ahí no sabiendo cómo calmar”, recordó entre risas.

A su turno, Nacho tomó la palabra para complementar su mirada: “Creo que algo clave fue que nunca hubo una guerra, ni por querer dañar el amor propio del otro, ni por querer aumentar el ego de cada uno. Siempre que hubo algún motivo de pelea, alguna discusión o algo, partió desde otro lado. Nunca fue desde el ego de decir ‘yo merezco esto antes que ella’ o al revés”.

La Tora afirma que su
La Tora afirma que su casa sigue siendo un espacio de confianza para Nacho, reflejando la cercanía entre ambos

Lucila coincidió y sumó una de las frases más sinceras del intercambio: “Aceptamos que dijimos cosas para lastimarnos en público. Esa parte fue aceptada tanto por él como por mí. Y aceptar eso, decirle ‘che, esto me dolió o esto me enojó’, también habla de madurez como personas”. Su compañero Leandro Saifir, presente en el estudio, destacó ese crecimiento y señaló: “También habla de la madurez que hoy tienen ustedes. Eran muy chicos, y hoy crecieron y están trabajando”.

El reencuentro entre ambos se produce en un momento particular de sus vidas. Desde su paso por Gran Hermano, donde nació su historia de amor, tanto Nacho como La Tora consolidaron sus carreras. En los últimos meses, viajaron juntos a Miami para cubrir el Mundial de Clubes 2025 para Telefe, donde se mostraron cómodos y en plena sintonía laboral. En aquel móvil con A la Barbarossa, él había afirmado: “Si estamos acá, es porque está bien. Hablamos lo que teníamos que hablar en los momentos que teníamos que hacerlo”. Y ella había añadido: “Nos llevamos muy bien, si no, no estaríamos acá, cagándonos de risa, pasándola bien”.

Tras el reality, cada uno siguió su propio camino sentimental. Nacho tuvo una relación con Coty Romero, también exparticipante del programa. En tanto, La Tora confirmó meses atrás su noviazgo con el cantante Maxi Kilates, aunque actualmente se encuentra nuevamente soltera.

Temas Relacionados

La Tora VillarNacho CastañaresGran Hermano

Últimas Noticias

El llanto de Marixa Balli por su hermano en MasterChef: “La vida me dio una familia maravillosa que me la destrozaron”

La exvedette abrió su corazón al preparar una receta que la conectó con los recuerdos de su padre y la trágica muerte de su hermano. El video

El llanto de Marixa Balli

A 10 años de su último disco, Tan Biónica sorprende con El Regreso: los secretos detrás de la grabación de su nuevo álbum

El material incluye diez temas completamente nuevos y cuenta con la participación de destacados artistas invitados como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag

A 10 años de su

Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández, habló por primera vez del romance de Nico Vázquez: “Me enteré igual que ustedes”

El bailarín, quien ganó en los Premios Hugo 2025, se manifestó sobre la relación de su expareja con el protagonista de Rocky

Gonzalo Gerber, el ex de

Premios Hugo 2025: todos los ganadores de la noche más brillante del teatro musical argentino

Desde el Teatro Coliseo y con presencia de todos los elencos, se entregó el galardón creado por Ricky Pashkus y Pablo Gorlero

Premios Hugo 2025: todos los

Alfa de GH fue acusado de chocar a una moto y lanzó una polémica defensa: “Me iban a robar porque estaba con un Mercedes en el conurbano”

El exparticipante del reality se vio envuelto en una fuerte discusión en plena calle tras ser señalado por un supuesto accidente. El video que se viralizó. Su palabra a Teleshow

Alfa de GH fue acusado
DEPORTES
La durísima sanción de la

La durísima sanción de la Aprevide contra Racing por el recibimiento frente a Flamengo por la Libertadores

Arde el Clausura al término de la fecha 14: las posiciones, la clasificación a las copas, la permanencia y los cruces de octavos

Tomás Etcheverry se estrena en el ATP de Grecia, el torneo que Novak Djokovic mudó por un conflicto político

El sentido homenaje del Real Madrid a Diogo Jota en la previa del duelo con Liverpool: el conmovedor gesto de Trent Alexander-Arnold

Mariano Navone busca extender su gran momento en el Challenger de Lima: los otros diez argentinos del cuadro principal

TELESHOW
El llanto de Marixa Balli

El llanto de Marixa Balli por su hermano en MasterChef: “La vida me dio una familia maravillosa que me la destrozaron”

A 10 años de su último disco, Tan Biónica sorprende con El Regreso: los secretos detrás de la grabación de su nuevo álbum

Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández, habló por primera vez del romance de Nico Vázquez: “Me enteré igual que ustedes”

Premios Hugo 2025: todos los ganadores de la noche más brillante del teatro musical argentino

Alfa de GH fue acusado de chocar a una moto y lanzó una polémica defensa: “Me iban a robar porque estaba con un Mercedes en el conurbano”

INFOBAE AMÉRICA

“Ruth”: una vieja sensacional que

“Ruth”: una vieja sensacional que está de vuelta de todo y no quiere perderse nada

La australiana que envenenó con hongos a tres familiares de su esposo presentó una apelación para revocar su veredicto de culpabilidad

República Dominicana aplazó la Cumbre de las Américas para 2026

El futuro de la nutrición sería digital y personalizado gracias a la inteligencia artificial, afirma un informe

Murió un trabajador rescatado tras el colapso parcial de una torre medieval de Roma