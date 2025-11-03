Teleshow

El plan familiar de Luisana Lopilato y Michael Bublé en los días fríos de Canadá: entre leña, malvaviscos y risas

La actriz compartió un video improvisado recolectando ramas y maderas para armar una fogata junto a su esposo, quien filmó y aportó humor durante la jornada al aire libre

La experiencia familiar de Luisana Lopilato y Michael Bublé junto a sus hijos para combatir el frío en Canadá

Instalados en Canadá, Luisana Lopilato y Michael Bublé siguen eligiendo compartir con sus seguidores momentos de la vida familiar que construyeron lejos de los flashes y el ruido de la Argentina. Este fin de semana, la actriz sorprendió en Instagram con un video tan simple como lleno de calidez: una salida íntima al bosque para recolectar leña y encender una fogata. Sin necesidad de grandes producciones ni poses premeditadas, la pareja volvió a mostrar su costado más auténtico, relajado y divertido.

El clip comienza con Michael detrás de cámara enfocando la situación, que ocurre a metros de la casa mientras Luisana llevaba una carretilla naranja. “¡Buscando madera!”, expresó a la par que avanzaba entre los árboles, vestida con un buzo y pantalón rojo a juego, concentrada en juntar ramas secas para la misión familiar. A medida que la búsqueda avanza, la actriz sumó detalles: “Bueno, vamos a buscar madera para la casita y buscamos para hacer fuego. Vení, acompañame.” El cantante, fiel a su estilo, se metió en la conversación y advirtió: “Tenemos que ir despacito porque podemos ver osos en la casa”.

La espontaneidad sigue presente cuando Lopilato le consultó sobre la cantidad de leña que debían llevar para cumplir con su objetivo. “¿Va a entrar? ¿Cómo se dice... en inglés?”, le preguntó a su marido mientras elegía algunos pedazos para llevarse con ella . El inglés y el español se mezclaron mientras la escena sumaba naturalidad al debate entre ambos. Por su parte, Bublé contestó, entre risas, bromeando sobre carpintería y la dificultad de la tarea. “La gente va a decir: ‘¿Por qué lo estás haciendo tú y no yo?’. ¿Y sabes qué? Les vas a decir que vos querías hacer esto, ¿de acuerdo? No fui yo...”, dijo entre risas. Su esposa, manteniendo el buen humor, lo interrumpió: “De hecho, te estuve diciendo que si me amás tanto, andá y agarrá la madera. Está bien. Déjame ver.”

Luisana junto a la pequeña
Luisana junto a la pequeña Vida en la fogata

La conversación logró condensar el día a día de la pareja, con risas, códigos compartidos y una relación de igual a igual. Al ver el esfuerzo que hacía la actriz para llevar la leña, la animó: “Vamos, vamos.” Por su parte, entre respiros agitados, la exRebelde Way respondió: “No es tan difícil. Puedo hacerlo.” Michael la volvió a apoyar con cariño: “Sé que podés hacerlo. Por supuesto que podés, sos una mujer”.

Finalmente, llegaron hasta donde se encontraba una de sus hijas menores, Vida. Al ver a la pequeña, su mamá indicó: “¡Mira esto!” En paralelo, el artista añadió: “Podés hacer cualquier cosa”. Y a modo de celebración, ella sumó: “¡Sí! Tengo la madera. ¡Yay! ¡Yay!”

Michael, siempre participativo aunque no en cámara, mostró la dinámica familiar con la fogata recién encendida gracias al esfuerzo de la actriz, quien se sumó a sus hijos para hacer los típicos postres con galletitas rellenas de chocolate y malvaviscos. “¿Quién está haciendo malvaviscos? Oh, el tuyo se ve tan bien”, fue comentando a medida que observaba a los pequeños disfrutar de la dinámica. Momentos más tarde, Luisana probó y opinó de frente: “Quiero probar, ¿está bueno?”.

La familia completa aprovechó para
La familia completa aprovechó para compartir su experiencia en la naturaleza (Instagram)

Recomiendo el trabajo en equipo, el cantante sumó: “Buen trabajo, chicos. Buen trabajo. Buen trabajo”. También hizo hincapié en Vida, a quien le reconoció sus habilidades culinarias. “¿Lo estás cocinando tú sola como una niña grande?”, comentó, mientras su esposa mostraba el que le hizo la nena especialmente para ella.

Y, como escena final, el músico canadiense volvió a poner el foco en su hija menor y dejó en evidencia las complicaciones que hizo. “Despacio y con cuidado. Oh, Dios, Vida... Está en su pelo, en toda su chaqueta”, señaló, mientras las risas cerraban el momento de la fogata, la leña y los malvaviscos como parte de una noche de disfrute genuino.

