Premios Ídolo Argentina 2025: Infobae ganó en la terna de “Momento más viral”

Joaquín El Pollo Álvarez agradeció el premio a "Momento más viral" (Telefe)

Luego de semanas de expectativa y repercusión en redes, este viernes los Premios Ídolo celebraron su esperada segunda edición en la Argentina. Desde el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, la ceremonia reunió a los nombres más importantes del universo digital, con el objetivo de distinguir a los mejores creadores de contenido e influencers que marcaron tendencia y dejaron su huella este año. En medio de la ceremonia de premiación, un momento se robó la atención de todos: Infobae se consagró ganador en la terna de “Momento más viral”.

En esta ocasión, el evento multiplicó sus categorías hasta 25: desde Moda hasta Canción más viral, pasando por Ídolo Emergente, Ídolo Futbolero, Health, Viajes, Actualidad, Youtuber y TikToker. Una constelación de posibilidades para quienes han encontrado en las redes el espacio definitivo para conectar con millones.

Cuando llegó la hora de anunciar al ganador, la emoción se apoderó del salón. Así, los conductores anunciaron el premio para el segmento Mi Selección, por la entrevista de Joaquín El Pollo Álvarez a Rodrigo De Paul.

Infobae se llevó la estatuilla por entrevista de Joaquín El Pollo Álvarez y Rodrigo De Paul en la categoría de "Momento más viral" (Captura de video)

El conductor subió visiblemente nervioso al escenario y, fiel a su estilo, compartió su alegría y sorpresa con todos los presentes: “Pensé que era imposible ganarle al CONICET, ya que en casa lo consumimos mucho. Estoy re contra nervioso porque pensé que era imposible ganar esto. Es cierto que la mitad, o más, es de Rodrigo, que remó toda la nota y que hizo que se haga viral. Todos los clips los vi, absolutamente todos, pero mi preferida era la estrellita que tengo hasta un GIF”, confesó, asegurando que sigue de cerca cada instante de aquel momento.

Sin perder el buen humor ni la humildad, el conductor agradeció a la organización y dedicó el reconocimiento a su pareja: “Gracias premios Ídolo. Realmente están buenísimos los premios y la convocatoria, habla de lo bueno que están. Y te amo Tefi Russo. Gracias a todos, buenas noches, ¡y Rodri lo ganamos!”.

Mi Selección con Rodrigo De Paul, episodio completo

La competencia fue muy reñida: en la categoría de “Momento más viral”, también estaban nominados Conicet: Estrella de mar, Paren La Mano: Bailando Todos, Alonso Spiderman, Tapados De Laburo: Oreo Mortedor, Mernosketti y ‘Tu jardín con enanitos’, Domi Faena le pone aceite de oliva al auto, AYSA y Joaquín Levinton, Spreen debutando en fútbol argentino, Canción Diego Castro: La Totona y BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox. Cada uno de esos clips hizo ruido en las redes y generó fanáticos propios, pero la charla de El Pollo y De Paul se impuso en votos y repercusión.

La noche quedó marcada por este triunfo y por la alegría generalizada de ver a los creadores de contenido y a sus momentos virales alcanzar un reconocimiento a la altura de su popularidad. El Pollo Álvarez y De Paul recibieron aplausos, saludos y flashes, mientras los colegas y seguidores dejaban claro que, en un año dominado por la viralidad, el fútbol y la espontaneidad, todavía hay espacio para entrevistas que se convierten en fenómeno y resumen el pulso de toda una generación digital.

La entrevista de Álvarez, que se llevó todas las miradas, fue realizada en febrero de este año. En la charla, De Paul se abrió como nunca: habló de la intimidad de la Scaloneta, su amistad con Lionel Messi, su experiencia como papá y cómo maneja las críticas. El mano a mano se dio en la casa del futbolista en Madrid, donde también hubo tiempo para las risas y la complicidad. El mediocampista no esquivó ningún tema, se animó a contar su relación especial con Scaloni y hasta se permitió bromear sobre los estilos y las excentricidades de sus compañeros tanto en Atlético Madrid como en la selección argentina.