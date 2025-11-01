Uno por uno, todos los ganadores de los Premios Ídolo 2025

Después de mucha expectativa, este viernes, los Premios Ídolo celebran su segunda premiación en Argentina. Desde el Salón Tattersall, en el Hipódromo de San Isidro, el evento reunió a las figuras más destacadas del universo digital con el objetivo de premiar a los mejores creadores de contenido y influencers más trascendentales del país.
Con la conducción de Zaira Nara y Grego Roselló, la gala comenzó a las 22.30 con transmisión exclusiva de Telefe y Streams Telefe. Durante la alfombra roja, estrellas de las redes como Coscu, Tuli Acosta, Michelle Masson, Dulceida, Juli Savioli, Yami Safdie y Olivia Wald desfilaron por la golden carpet.
En esta ocasión, el evento multiplicó sus categorías hasta 25: desde Moda hasta Canción más viral, pasando por Ídolo Emergente, Ídolo Futbolero, Health, Viajes, Actualidad, Youtuber y TikToker. Una constelación de posibilidades para quienes han encontrado en las redes el espacio definitivo para conectar con millones.
“Es la fiesta del mundo digital, bienvenidos a la segunda edición de los Premios ídolo Argentina”, comenzó diciendo Grego Rosello al iniciar la ceremonia. Junto a él, Zaira Nara tomó el micrófono y comentó: “Es el más importante en la industria digital en Europa. Quiero darle las gracias a Dulceida por venir, ella es la creadora de estos premios. Gracias por permitirnos tener estos premios en Argentina”.
“Estoy súper emocionada de estar en un país tan maravilloso. Cuando cree estos premios lo hice con la ilusión de celebrar el talento y la creatividad de los creadores”, expresó la influencer española ante el público.
Humor y Entretenimiento
- Momi Giardina (Ganadora)
- Martín Garabal
- Martín Dardik
- Lucho Mellera
- Pelao Khe
“No tengo palabras, la vengo remando hace muchos años, quizás algunos me descubren ahora. Gracias a todos aquellos que no confiaron en mi y me dieron más herramientas para hacer humor, hay que reírse, y sobre todo de uno mismo”, expresó la ganadora sobre el escenario.
Ídolo musical
- La T y la M
- Yami Safdie
- Ángela Torres (Ganadora)
- Emanero
Al subir al escenario, Torres dijo ante los presentes: “Qué nervios, estoy muy agradecida por este presente. No me lo esperaba para nada, es la primera vez que gano un premio. Estoy muy contenta y muy emocionada”.
Actualidad
- Beltrán Briones (Ganador)
- Ahorrando con Cami
- Mujer Financiera
- Mai Pistiner
- Lara López Calvo
“Un placer compartir con todas las chicas, las sigo a todas, aprendo de todas. La rompen. Encantado de compartir espacio con ustedes”, expresó Briones sobre el escenario.
Momento más viral
- Conicet: Estrella de mar
- Pollo Álvarez con De Paul (Ganador)
- Paren La Mano: Bailando Todos
- Alonso Spiderman
- Tapados De Laburo: Oreo Mortedor
- Mernosketti y ‘Tu jardín con enanitos’
- Domi Faena le pone aceite de oliva al auto
- AYSA y Joaquín Levinton
- Spreen debutando en fútbol argentino
- Canción Diego Castro: La Totona
- BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox
Al subir al escenario, el conductor expresó: “Pensé que era imposible ganarle al Conicet, en casa lo consumimos mucho. Estoy muy nervioso, la mitad o más es de Rodrigo, que remó toda la nota, que hizo que se haga viral. Gracias Premios ídolo. Rodri, lo ganamos”.
Gastronomía
- Inutilísimas
- Las recetas de Simón (Ganador)
- Paulina Cocina
- Gastón Soffritti
- Mon Petit Glouton
“No es lo mismo hacer un video y que te vea un montón de gente que estar adelante de tanta gente. Es mi primer premio, estuve nominado varias veces y no se me había dado. Para mí es una locura. Le agradezco a mi familia”, comentó el influencer al recibir el premio.
Canción más viral
- Si un día estás sola - Crossover #7 Big One, Emanero, V. Merlo
- En otra Vida - Yami Safdie, Lasso
- Hasta la luna - Bauti Mascia, The la planta, Q´Lokura, Meri Deal, Marama
- Favorita - Ángela Torres
- Tu jardín con enanitos - Roze, Max Carra, Valen, Ramky en los controles (Ganador)
Los músicos subieron al escenario en grupo y hablaron ante el público: “Esto no se parece en nada a salir mejor compañero de colegio. Agradecemos a todos los presentes. Es muy loco estar detrás de la pantalla y ver la cantidad de reproducciones que tenía”.
Streamer
- Luquita Rodríguez
- Coker
- Davo Xeneize (Ganador)
- Mernuel (Mernosketty)
“Un orgullo estar acá, estar con tanta gente importante. Agradecerle a todos los streamer porque hay una gran comunidad entre todos. Le quiero agradecer a mi comunidad, a mi familia y a mis amigos. También estoy feliz que pude venir con mi mamá. Tener la sensación que mi mamá está orgullosa de mí es el mayor premio de mi vida”, afirmó el comunicador.