Uno por uno, todos los ganadores de los Premios Ídolo 2025

Los Premios ídolo destacan los mejores creadores de contenido (@premiosidolo)

Después de mucha expectativa, este viernes, los Premios Ídolo celebran su segunda premiación en Argentina. Desde el Salón Tattersall, en el Hipódromo de San Isidro, el evento reunió a las figuras más destacadas del universo digital con el objetivo de premiar a los mejores creadores de contenido y influencers más trascendentales del país.

Con la conducción de Zaira Nara y Grego Roselló, la gala comenzó a las 22.30 con transmisión exclusiva de Telefe y Streams Telefe. Durante la alfombra roja, estrellas de las redes como Coscu, Tuli Acosta, Michelle Masson, Dulceida, Juli Savioli, Yami Safdie y Olivia Wald desfilaron por la golden carpet.

En esta ocasión, el evento multiplicó sus categorías hasta 25: desde Moda hasta Canción más viral, pasando por Ídolo Emergente, Ídolo Futbolero, Health, Viajes, Actualidad, Youtuber y TikToker. Una constelación de posibilidades para quienes han encontrado en las redes el espacio definitivo para conectar con millones.

“Es la fiesta del mundo digital, bienvenidos a la segunda edición de los Premios ídolo Argentina”, comenzó diciendo Grego Rosello al iniciar la ceremonia. Junto a él, Zaira Nara tomó el micrófono y comentó: “Es el más importante en la industria digital en Europa. Quiero darle las gracias a Dulceida por venir, ella es la creadora de estos premios. Gracias por permitirnos tener estos premios en Argentina”.

“Estoy súper emocionada de estar en un país tan maravilloso. Cuando cree estos premios lo hice con la ilusión de celebrar el talento y la creatividad de los creadores”, expresó la influencer española ante el público.

Humor y Entretenimiento

Momi Giardina (Ganadora)

Martín Garabal

Martín Dardik

Lucho Mellera

Pelao Khe

“No tengo palabras, la vengo remando hace muchos años, quizás algunos me descubren ahora. Gracias a todos aquellos que no confiaron en mi y me dieron más herramientas para hacer humor, hay que reírse, y sobre todo de uno mismo”, expresó la ganadora sobre el escenario.

Ídolo musical

La T y la M

Yami Safdie

Ángela Torres (Ganadora)

Emanero

Ángela Torres, ganadora del premio Ídolo musical

Al subir al escenario, Torres dijo ante los presentes: “Qué nervios, estoy muy agradecida por este presente. No me lo esperaba para nada, es la primera vez que gano un premio. Estoy muy contenta y muy emocionada”.

Actualidad

Beltrán Briones (Ganador)

Ahorrando con Cami

Mujer Financiera

Mai Pistiner

Lara López Calvo

“Un placer compartir con todas las chicas, las sigo a todas, aprendo de todas. La rompen. Encantado de compartir espacio con ustedes”, expresó Briones sobre el escenario.

Momento más viral

Conicet: Estrella de mar

Pollo Álvarez con De Paul (Ganador)

Paren La Mano: Bailando Todos

Alonso Spiderman

Tapados De Laburo: Oreo Mortedor

Mernosketti y ‘Tu jardín con enanitos’

Domi Faena le pone aceite de oliva al auto

AYSA y Joaquín Levinton

Spreen debutando en fútbol argentino

Canción Diego Castro: La Totona

BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox

Al subir al escenario, el conductor expresó: “Pensé que era imposible ganarle al Conicet, en casa lo consumimos mucho. Estoy muy nervioso, la mitad o más es de Rodrigo, que remó toda la nota, que hizo que se haga viral. Gracias Premios ídolo. Rodri, lo ganamos”.

Gastronomía

Inutilísimas

Las recetas de Simón (Ganador)

Paulina Cocina

Gastón Soffritti

Mon Petit Glouton

“No es lo mismo hacer un video y que te vea un montón de gente que estar adelante de tanta gente. Es mi primer premio, estuve nominado varias veces y no se me había dado. Para mí es una locura. Le agradezco a mi familia”, comentó el influencer al recibir el premio.

Canción más viral

Si un día estás sola - Crossover #7 Big One, Emanero, V. Merlo

En otra Vida - Yami Safdie, Lasso

Hasta la luna - Bauti Mascia, The la planta, Q´Lokura, Meri Deal, Marama

Favorita - Ángela Torres

Tu jardín con enanitos - Roze, Max Carra, Valen, Ramky en los controles (Ganador)

Los músicos subieron al escenario en grupo y hablaron ante el público: “Esto no se parece en nada a salir mejor compañero de colegio. Agradecemos a todos los presentes. Es muy loco estar detrás de la pantalla y ver la cantidad de reproducciones que tenía”.

Streamer

Luquita Rodríguez

Coker

Davo Xeneize (Ganador)

Mernuel (Mernosketty)

Davo Xeneize ganó el premio a mejor streamer en los Premios ídolo

“Un orgullo estar acá, estar con tanta gente importante. Agradecerle a todos los streamer porque hay una gran comunidad entre todos. Le quiero agradecer a mi comunidad, a mi familia y a mis amigos. También estoy feliz que pude venir con mi mamá. Tener la sensación que mi mamá está orgullosa de mí es el mayor premio de mi vida”, afirmó el comunicador.