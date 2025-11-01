Teleshow

Nico Vázquez y Dai Fernández se mostraron juntos y enamorados en una romántica noche porteña

La pareja fue captada a solas en un restaurante, compartiendo gestos íntimos y unas risas que dejaron al descubierto su incipiente historia de amor. La foto

Nico Vázquez y Dai Fernández
Nico Vázquez y Dai Fernández fueron captados lejos del ámbito laboral que comparten con la obra de Rocky (Instagram)

A tres meses del final de su extenso romance con Gimena Accardi, con quien compartió 18 años de pareja, Nico Vázquez vuelve a ser noticia por su presente sentimental. Esta vez, el actor confirmó lo que el ambiente ya venía murmurando: su relación con Dai Fernández, su compañera y coprotagonista en la obra Rocky. La pareja, que comparte a diario el escenario del teatro, ya no se esconde y se muestra cada vez más cercana, compartiendo salidas y momentos juntos fuera del teatro. En las últimas horas, ambos fueron captados en una postal que dejó en claro el nuevo capítulo amoroso que viven.

Este sábado, El Ejército de LAM compartió en X y en Instagram una imagen que no pasó desapercibida. “Amor en el aire. Nico y Dai acaramelados en la noche porteña”, escribieron junto a la foto que los muestra de espaldas, sentados muy cerca uno del otro en una velada nocturna en el restaurante Trade Sky Bar de la ciudad de Buenos Aires. Risas, miradas y una complicidad innegable fueron los detalles que alimentaron aún más la confirmación del romance. Mientras el imponente skyline de la ciudad completaba la escena, Nico lucía su clásico look relajado y Dai una bufanda color ladrillo que se robó todos los comentarios.

La foto de la salida
La foto de la salida nocturna de Vázquez y Fernández que capturó El Ejército de LAM (Instagram)

Mientras tanto, las redes sociales estallaron con todo tipo de reacciones y comentarios, muchos de ellos centrados en lo veloz y público de este nuevo vínculo, apenas unos meses después de la separación con Accardi.

Cabe destacar que la pareja, si bien comenzó a mostrarse, lo hace lejos del teatro Lola Membrives, donde llevan a cabo la obra juntos. Al finalizar cada función, evitan mostrarse juntos mientras saludan al pública que noche a noche los espera para sacarse una foto o pedirles un autógrafo. La exitosa obra se convirtió en la número uno de la cartelera porteña, sumando a más de 100 mil espectadores.

Nico Vázquez y Dai Fernández
Nico Vázquez y Dai Fernández a la salida de Rocky, en el teatro Lola Membrives

Las primeras imágenes de Nico y Dai juntos fuera del ámbito laboral llegaron apenas días antes. El miércoles pasado, Yanina Latorre sorprendió a la audiencia de Sálvense quien pueda (América) mostrando fotos de la pareja disfrutando del aire libre, lejos del teatro donde comparten elenco en Rocky. “Muy relajaditos a la tarde, saliendo de una de sus casas. Él con cafecito en mano. Felices”, relató la conductora mientras las imágenes mostraban a ambos de jeans, campera negra y anteojos de sol, aún con el hermetismo de los primeros tiempos. “A él se lo ve repuesto, feliz. Está relajado. Ya no es raro verlos juntos a toda hora”, agregó Latorre. “No es una foto yendo al teatro. Deben venir de pernoctar”, acotó, dando a entender el nivel de confianza y el avance del romance.

El vínculo dejó de ser un rumor para transformarse en una realidad que ninguno de los dos oculta. “Finalmente, empezaron a estar juntos. Se empezaron a conocer, ya está cada vez más avanzado, comparten mucho tiempo juntos, van y vienen juntos a muchos lugares”, detalló la periodista en televisión, sumando que ahora el próximo destino de la flamante pareja será Filadelfia. “Van a correr la carrera más importante de Filadelfia, que es la carrera de Rocky. Van con un productor y con dos chicos del equipo de Rocky”, cerró Latorre.

Yanina Latorre compartió las primeras fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández lejos del ámbito teatral (SQP - América)

Así, con risas bajo las luces de la ciudad, salidas románticas y hasta planes de viaje, Vázquez y Fernández dejan atrás secretos y especulaciones para vivir su relación en libertad. De las tablas al after office, de la noche porteña a los viajes internacionales, la pareja instala su propio romance en la agenda mediática y confirma que siempre es posible empezar de nuevo, incluso ante la mirada de todos.

