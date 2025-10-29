Teleshow

Las fotos de Nicolás Vázquez y Dai Fernández, enamorados: “Muy relajaditos a la tarde”

En SQP presentó Yanina Latorre imágenes de los actores juntos, fuera del teatro, compartiendo una salida luego de confirmar que se están conociendo

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar
Nico Vázquez y Dai Fernández, enamorados (Video: SQP/ América)

Nico Vázquez y Dai Fernández, luego de semanas de rumores, ya no ocultan su romance. Aunque los actores prefieren hablar con cautela sobre su vínculo sentimental, que comenzó como una amistad y luego viró a algo más después de que él confirmó el final de su matrimonio con Gimena Accardi, su relación se sigue consolidando.

Yanina Latorre en Sálvense quien pueda (América) hizo públicas fotos de los actores de Rocky fuera del teatro, disfrutando del aire libre. “Muy relajaditos a la tarde, saliendo de una de sus casas. Él con cafecito en mano. Felices”, detalló la conductora, mientras mostraban las imágenes en las que aparecen Nico y Dai con lentes de sol, ambos de jeans y con abrigos negros.

“A él se lo ve repuesto, feliz. Está relajado. Ya no es raro verlos juntos a toda hora”, mencionó la animadora. “No es una foto yendo al teatro. Deben venir de pernoctar”, acotó, sobre las fotografías que les habrían hecho a la pareja saliendo de la propiedad de uno de ellos.

“Muy relajaditos a la tarde,
“Muy relajaditos a la tarde, saliendo de una de sus casas", detalló Yanina Latorre sobre las fotos de Nico Vázquez con Dai Fernández (SQP, América)

“Finalmente, empezaron a estar juntos. Se empezaron a conocer, ya está cada vez más avanzado, comparten mucho tiempo juntos, van y vienen juntos a muchos lugares. De hecho, ahora se van en unos días a Filadelfia. Van a correr la carrera más importante de Filadelfia, que es la carrera de Rocky. Van con un productor y con dos chicos del equipo de Rocky”, destacó la animadora.

Yanina aseguró una fuerte versión sobre la posibilidad de que Sylvester Stallone, el creador de la popular película en la que se basa la obra teatral, pueda ser el invitado de honor en una función de la obra en nuestro país: “Creo que el 30 de noviembre termina Rocky, hasta fines de enero no comienza y van a ir a una reunión con el equipo de Stallone, porque Sylvester va a venir a ver Rocky a Argentina”.

En las imágenes aparecen Nico
En las imágenes aparecen Nico Vázquez y Dai Fernández juntos con lentes de sol, ambos de jeans y con abrigos negros

“Está muy avanzada la negociación. Ellos dos ya van juntos a Filadelfia, van a correr la carrera. Después se van unos días a New York”, pormenorizó. Mientras sigue avanzando el romance de Nicolás con la actriz, a la par, la comunicación con Gimena Accardi sería cada vez menos fluida: “Me contaron también que además de compartir mucho tiempo juntos, él ya estaría cada vez hablando menos con Gimena. Como que empezaron a cortar”, señaló.

Hace dos semanas, Nicolás Vázquez sorprendió al público al hablar con franqueza sobre el inicio de su relación sentimental con Dai Fernández, asegurando que no desea “ocultar algo que estoy viviendo, aunque prefiera la privacidad”. En declaraciones a SQP (América), el actor confirmó que el vínculo se encuentra en una etapa temprana y que prefiere manejarlo con honestidad pese al intenso interés mediático.

Nicolás Vázquez se sinceró sobre su relación con Dai Vázquez: "Me gustaría poder caminar con ella por la calle" (Video: SQP, América)

La conversación tuvo lugar tras meses complejos para Vázquez, quien relató que “hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal y ahora me estoy tratando de sentir bien”. El actor remarcó que la relación con Dai, su compañera en Rocky, era incipiente: “No estamos de novios. Estamos empezando algo. Puede ser que sea un vínculo por un rato, como puede ser un vínculo fuerte. Eso lo dirá el tiempo, pero me siento muy bien, eso me da mucha felicidad”, expresó.

El actor aludió a la complejidad de mantener la privacidad siendo figura pública, señalando que “mi próxima relación quiero que sea para adentro. Me van a ver un poco más aburrido, pero me cuesta mucho porque si abrís esa puerta después es muy difícil cerrarla”. Pese a su preferencia por la reserva, el actor admitió la importancia de ser transparente: “Por una cuestión de respeto, no puedo negar algo que estoy viviendo, porque si mañana me ves con ella caminando en un lugar, soy un mentiroso y me gustaría poder caminar con ella por la calle”.

Temas Relacionados

Nico VázquezDai FernándezNicolás VázquezSQP

Últimas Noticias

Las sensuales fotos de Sofía Gonet “La Reini” inspirada en sus ribs en MasterChef y Beyoncé

La influencer y participante del reality culinario quedó plasmada en imágenes que compartió con sus seguidores, en una pícara producción. Su guiño a Homero Pettinato

Las sensuales fotos de Sofía

La respuesta de Tamara Báez tras la viralización de una foto de Thiago Martínez con otra mujer en la cama

La expareja de L-Gante habló del vínculo con su novio, con quien se reconcilió semanas atrás. Además, la influencer compartió detalles de su recuperación y mostró cercanía con su comunidad

La respuesta de Tamara Báez

Ángela Leiva compartió el insólito destino europeo en el que quedó varada: “Cinco horas arriba del avión”

La cantante vivió una aventura inesperada al quedar atrapada en Islandia por una tormenta histórica, pero no perdió el humor ni el mate, y compartió cada momento con sus seguidores en redes sociales

Ángela Leiva compartió el insólito

Los Premios ÍDOLO 2025 anunciaron una nueva categoría: quiénes son las dos archirrivales nominadas

La gala de este viernes en el Tattersall del Hipódromo de San Isidro suma una nueva categoría que enfrenta a dos referentes de la farándula digital que están enfrentadas en una guerra sin cuartel

Los Premios ÍDOLO 2025 anunciaron

La ironía que Beto Casella le dedicó a Edith Hermida: “Te ofrezco progresar y vos te querés quedar acá”

La salida que el conductor tendría de El Nueve y su posible desembarco en América generó un ida y vuelta con su histórica panelista, quien sería la elegida para ocupar su lugar en la emisora al frente del ciclo

La ironía que Beto Casella
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un joven chef se resistió

Un joven chef se resistió a un asalto y forcejeó con un delincuente armado en Moreno: ambos murieron

Detuvieron e imputaron a un ex concejal en una causa por cinco abusos sexuales a menores

Qué dice un estudio global sobre tres de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso

Presupuesto 2026: el Gobierno ratificó que no aplicará la ley de financiamiento universitario

Una mujer se lesionó la cadera en un sendero del Parque Nacional Lanín y tuvo que ser rescatada

INFOBAE AMÉRICA
Lula aseguró que Brasil “no

Lula aseguró que Brasil “no puede aceptar” al crimen organizado tras el operativo policial en Río de Janeiro

Todo lo que se sabe de la operación policial más letal de Brasil, que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro

El partido centrista D66 se impone en las elecciones de Países Bajos y frena el avance de la extrema derecha

Persecución en Venezuela: la dictadura de Maduro secuestró a dos trabajadores vinculados a la familia de María Corina Machado

El huracán Melissa dejó decenas de muertos en el Caribe y redujo viviendas cubanas a escombros

TELESHOW
Las sensuales fotos de Sofía

Las sensuales fotos de Sofía Gonet “La Reini” inspirada en sus ribs en MasterChef y Beyoncé

La respuesta de Tamara Báez tras la viralización de una foto de Thiago Martínez con otra mujer en la cama

Ángela Leiva compartió el insólito destino europeo en el que quedó varada: “Cinco horas arriba del avión”

Los Premios ÍDOLO 2025 anunciaron una nueva categoría: quiénes son las dos archirrivales nominadas

La ironía que Beto Casella le dedicó a Edith Hermida: “Te ofrezco progresar y vos te querés quedar acá”