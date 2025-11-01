Martín Cirio contó que está en pareja con el influencer Gabino Silva: “Nos queremos”

Martín Cirio contó que está en pareja con Gabino Silva

La reciente confesión de Martín Cirio sobre su relación con el influencer Gabino Silva generó un fuerte impacto en redes sociales y medios digitales. Durante una transmisión en vivo, el popular streamer argentino, conocido también como La Faraona, abordó el tema con su característico humor y confirmó el vínculo que los une. “Sí, somos pareja. Tenemos algo. A mí no me gusta poner rótulos, chicos. Yo soy una mujer muy libre últimamente, ¿eh? No me gustan los rótulos”, expresó Cirio ante sus seguidores. Esta noticia, lejos de ser un simple dato de la farándula, se suma a la trayectoria de una de las figuras más influyentes del humor digital en el mundo hispanohablante, cuya vida personal y profesional ha estado marcada por la exposición y la polémica.

La revelación sobre su relación con Silva se produjo en un ambiente distendido durante una emisión de Esto Pasó, en la que Cirio interactuó con su audiencia y bromeó sobre la libertad que ambos defienden en su vínculo. “Nos queremos, yo qué sé. Además, él también es libre. Somos los dos libres. Como onda, a él tampoco le gusta la onda, ¿viste? , porque si no se sofoca. Yo también me sofoco”, relató el streamer durante la transmisión. La espontaneidad y el tono desenfadado de sus palabras no restaron importancia al hecho, que rápidamente se viralizó y alimentó el interés sobre la vida privada de Cirio, una constante en su carrera.

Trayectoria y presencia digital

Más allá de su vida sentimental, Cirio ha construido una carrera multifacética que lo posiciona como uno de los artistas digitales más reconocidos de Argentina. Con más de un millón cien mil suscriptores en YouTube y una comunidad que crece día a día, se define como “artista digital”, aunque su currículum diga que también es profesor de inglés. Bajo el seudónimo de La Faraona, ha llenado teatros en Argentina y en países como Chile, Uruguay, Paraguay, España y Gran Bretaña, adaptando su humor a públicos diversos. “Todo lo que hago tiene que ver con redes, pero hago un montón de cosas distintas”, explicó en una entrevista en Infobae.

Martín Cirio se definió como "una mujer muy libre últimamente"

El trabajo constante es una de las marcas de su presente. “Estoy en el peor momento de laburo, nunca trabajé tanto como ahora”, reconoció Cirio, quien dedica la mayor parte de sus días a la producción de contenido y la preparación de shows. Su rutina, según relató, comienza temprano y finaliza a las nueve de la noche, momento en que se desconecta para descansar. La exposición permanente, tanto en sus canales principales como en proyectos alternativos como “Martina tu bella amiga” y “Crónicas de Melmac”, le ha permitido explorar distintas facetas, desde el humor hasta entrevistas sobre temas complejos y personales.

La infancia de Cirio estuvo marcada por dificultades económicas y familiares. Hijo de una madre a la que admira por su fortaleza y de un padre con quien mantuvo una relación distante, vivió situaciones de precariedad y carencias materiales. “Hemos estado en la calle, apenas teníamos para comer”, recordó. La figura materna fue central en su desarrollo, aunque la relación ha atravesado altibajos en la adultez. La muerte de su padre, ocurrida cuando Cirio tenía 25 años, representó otro momento de quiebre, especialmente por el impacto emocional en su madre.

Por su parte, Gabino Silva es un influencer y creador de contenido argentino, conocido por un humor provocador en la plataforma Youtube. Sus primeras apariciones fueron en 2019 con videos callejeros. También se desempeña como periodista en GPS, el ciclo de América conducido por Rolando Graña a partir de 2022 se lanzó como cantante. Este año publicó su primer EP, titulado Quizás.