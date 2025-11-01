Teleshow

Martín Cirio contó que está en pareja con el influencer Gabino Silva: “Nos queremos”

El streamer señaló, sin embargo, que no le gusta poner rótulos. Y advirtió que “somos los dos libres”

Guardar
Martín Cirio contó que está en pareja con Gabino Silva

La reciente confesión de Martín Cirio sobre su relación con el influencer Gabino Silva generó un fuerte impacto en redes sociales y medios digitales. Durante una transmisión en vivo, el popular streamer argentino, conocido también como La Faraona, abordó el tema con su característico humor y confirmó el vínculo que los une. “Sí, somos pareja. Tenemos algo. A mí no me gusta poner rótulos, chicos. Yo soy una mujer muy libre últimamente, ¿eh? No me gustan los rótulos”, expresó Cirio ante sus seguidores. Esta noticia, lejos de ser un simple dato de la farándula, se suma a la trayectoria de una de las figuras más influyentes del humor digital en el mundo hispanohablante, cuya vida personal y profesional ha estado marcada por la exposición y la polémica.

La revelación sobre su relación con Silva se produjo en un ambiente distendido durante una emisión de Esto Pasó, en la que Cirio interactuó con su audiencia y bromeó sobre la libertad que ambos defienden en su vínculo. “Nos queremos, yo qué sé. Además, él también es libre. Somos los dos libres. Como onda, a él tampoco le gusta la onda, ¿viste? , porque si no se sofoca. Yo también me sofoco”, relató el streamer durante la transmisión. La espontaneidad y el tono desenfadado de sus palabras no restaron importancia al hecho, que rápidamente se viralizó y alimentó el interés sobre la vida privada de Cirio, una constante en su carrera.

Trayectoria y presencia digital

Más allá de su vida sentimental, Cirio ha construido una carrera multifacética que lo posiciona como uno de los artistas digitales más reconocidos de Argentina. Con más de un millón cien mil suscriptores en YouTube y una comunidad que crece día a día, se define como “artista digital”, aunque su currículum diga que también es profesor de inglés. Bajo el seudónimo de La Faraona, ha llenado teatros en Argentina y en países como Chile, Uruguay, Paraguay, España y Gran Bretaña, adaptando su humor a públicos diversos. “Todo lo que hago tiene que ver con redes, pero hago un montón de cosas distintas”, explicó en una entrevista en Infobae.

Martín Cirio se definió como
Martín Cirio se definió como "una mujer muy libre últimamente"

El trabajo constante es una de las marcas de su presente. “Estoy en el peor momento de laburo, nunca trabajé tanto como ahora”, reconoció Cirio, quien dedica la mayor parte de sus días a la producción de contenido y la preparación de shows. Su rutina, según relató, comienza temprano y finaliza a las nueve de la noche, momento en que se desconecta para descansar. La exposición permanente, tanto en sus canales principales como en proyectos alternativos como “Martina tu bella amiga” y “Crónicas de Melmac”, le ha permitido explorar distintas facetas, desde el humor hasta entrevistas sobre temas complejos y personales.

La infancia de Cirio estuvo marcada por dificultades económicas y familiares. Hijo de una madre a la que admira por su fortaleza y de un padre con quien mantuvo una relación distante, vivió situaciones de precariedad y carencias materiales. “Hemos estado en la calle, apenas teníamos para comer”, recordó. La figura materna fue central en su desarrollo, aunque la relación ha atravesado altibajos en la adultez. La muerte de su padre, ocurrida cuando Cirio tenía 25 años, representó otro momento de quiebre, especialmente por el impacto emocional en su madre.

Por su parte, Gabino Silva es un influencer y creador de contenido argentino, conocido por un humor provocador en la plataforma Youtube. Sus primeras apariciones fueron en 2019 con videos callejeros. También se desempeña como periodista en GPS, el ciclo de América conducido por Rolando Graña a partir de 2022 se lanzó como cantante. Este año publicó su primer EP, titulado Quizás.

Temas Relacionados

Martín CirioLa FaraonaGabino SilvaStreamer argentinoYouTube Argentina

Últimas Noticias

Ivana Figueiras habló sobre su romance con Darío Cvitanich y negó haber sido “la tercera en discordia”

Luego de blanquear el noviazgo con el exdeportista en septiembre, la modelo y empresaria dio detalles de la relación y enfrentó los rumores que hablaban de infidelidades

Ivana Figueiras habló sobre su

La mamá de Lourdes Fernández tras el regreso de su hija a los escenarios: “Quiero que vuelva la persona que conozco”

Lejos de celebrar la presentación de su hija en el Gran Rex, Mabel López expresó su preocupación por el estado de la cantante y dijo que no vio el show

La mamá de Lourdes Fernández

La sofisticada celebración de cumpleaños de Nicole Neumann: amigos íntimos, torta simbólica y DJ

La modelo festejó sus 45 años de vida con una fiesta en un restaurante ubicado en la Costanera

La sofisticada celebración de cumpleaños

L-Gante habló de su crisis con Maxi El Brother y la disputa por sumas millonarias: “Lo voy a reclamar”

En un móvil para el programa de Florencia de la V, el referente de cumbia 420 dio detalles sobre el conflicto que atraviesa con su exmánager

L-Gante habló de su crisis

Mario Pergolini volverá a la Rock & Pop para celebrar los 40 años de la emisora

Este domingo, una transmisión especial propiciará el regreso del conductor de Otro día perdido (El Trece) al lugar donde lanzó su carrera con un ciclo emblemático: “¿Cuál es?"

Mario Pergolini volverá a la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras la salida de Francos,

Tras la salida de Francos, Lisandro Catalán renunció como Ministro del Interior

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Javier Milei y Mauricio Macri cenan en Olivos en medio de los cambios en el Gabinete

Los cheques rechazados por falta de fondos crecieron casi 30% en septiembre

Día Mundial del Lémur: el 95% de las especies está en peligro de extinción

INFOBAE AMÉRICA
La ONU denunció un incremento

La ONU denunció un incremento del 30% en víctimas civiles por la invasión rusa: “Están luchando por sobrevivir”

Ucrania desplegó fuerzas especiales en Pokrovsk para frenar el avance ruso en el este de Donetsk

Lula da Silva envió al Congreso de Brasil un proyecto para endurecer el combate al crimen organizado tras la megaoperación en Río

De Carrington a Miyake: cómo las tormentas solares extremas podrían desafiar a la tecnología moderna, según un experto

Día Mundial del Lémur: el 95% de las especies está en peligro de extinción

TELESHOW
Ivana Figueiras habló sobre su

Ivana Figueiras habló sobre su romance con Darío Cvitanich y negó haber sido “la tercera en discordia”

La mamá de Lourdes Fernández tras el regreso de su hija a los escenarios: “Quiero que vuelva la persona que conozco”

La sofisticada celebración de cumpleaños de Nicole Neumann: amigos íntimos, torta simbólica y DJ

L-Gante habló de su crisis con Maxi El Brother y la disputa por sumas millonarias: “Lo voy a reclamar”

Mario Pergolini volverá a la Rock & Pop para celebrar los 40 años de la emisora