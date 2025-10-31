Teleshow

Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que fue vista con Franco Colapinto

Prima de Bautista Mascia, último ganador de Gran Hermano, la intérprete se encuentra viviendo en México desde hace dos años

Sebastián Volterri

Meri Deal, la joven uruguaya que fue vista con Franco Colapinto (Crédito: Matias Arbotto)

El cielo de Ciudad de México ardía tras la carrera de Fórmula 1, pero el asfalto no era el único lugar donde se aceleraban los corazones. Los flashes captaron esta vez una escena pocas veces vista: Meri Deal, la cantante y compositora uruguaya, compartió la noche junto a Franco Colapinto, piloto del equipo Alpine, entre susurros y complicidad, en el sector más exclusivo de una discoteca que parecía reservada solo para nombres grandes de la música y el motor.

Meri, nacida en Montevideo en 1996, pareció encontrar esa respuesta hace dos años, cuando viajó a México “por un par de shows y para conocer el ambiente”. El viaje de trabajo se transformó en decisión de vida: le gustó y resolvió mudarse. Allí estaba el equipo que la acompaña y, sobre todo, el circuito musical capaz de sostener ese anhelo feroz de consolidar una carrera solista, tras el éxito rotundo junto a su banda de origen.

Hay caminos que se bifurcan y otros que se cruzan una y otra vez. En la banda Toco Para Vos no solo surgió la voz de Meri: la banda también tuvo entre sus filas a Bautista Mascia, su primo, que recientemente sorprendió al público al resultar ganador de Gran Hermano en la Argentina.

Meri Deal y Bautista Mascia. en épocas de "Toco Para Vos"

El salto no fue menor. Recién egresada de bachillerato, en 2013, Meri aceptó la invitación de Bautista y asumió el rol de cantante principal en la nueva propuesta de cumbia pop. El fenómeno despegó casi de inmediato: Hasta la luna, Solo necesito y De vez en cuando se convirtieron en himnos bailados de Uruguay a la Argentina y sonaron fuerte también en otros países de América Latina. La voz potente y la imagen fresca de la joven ya quedaban ancladas en la memoria colectiva.

En febrero de 2019, llegó el salto solista. Sin red. Deal abrió el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Centenario de Montevideo con canciones de su autoría, frente a una marea de público. El reconocimiento de la industria y la confianza como compositora nacían a la sombra de un gigante internacional, pero la artista uruguaya daba el paso con el corazón en la mano.

Pero las luces cambian de foco y, desde hace días, aparece en portadas y noticieros por motivos ajenos a la música. Luego de la intensa jornada de F1 en Ciudad de México, la noche explotó de rumores. En el programa LAM (América) se emitieron videos y fotografías: ahí estaban Franco Colapinto y Meri Deal, juntos en un VIP, entre miradas cercanas, palabras al oído y esa mueca inconfundible de quienes se entienden más allá del ruido.

El panelista Pepe Ochoa fue quien arrojó más información, difundió el material en televisión y las redes estallaron: “Allí aparecen Colapinto y Deal en una secuencia que incluyó charlas al oído, gestos de complicidad y un ambiente de evidente cercanía”, relató. Nada pasó inadvertido: el VIP reunía también al productor musical Bizarrap y a otros invitados de peso.

En marzo último, en una entrevista con El País, de Uruguay, Meri fue clara: “Estoy en pareja. Empezó a distancia y fue todo de a poco. Mi vida personal por ahora prefiero mantenerla en mi intimidad; soy muy reservada”, reveló. Se declaraba incómoda ante la exposición que genera la celebridad por fuera de la música. “No me gusta estar en boca de la gente por algo que no tiene que ver con mi música. No me siento cómoda”.

Meri Deal disfruta de un gran presente en su carrera musical en medio de los rumores de romance con Franco Colapinto

Pero la pregunta surgía inevitable: ¿cómo se sobrevive al amor a distancia mientras la vida pública se debate entre escenarios y flashes? “Yo viajo bastante y las distancias se van acortando. Mantener una relación de verdad a distancia no lo veo posible. Le estamos buscando la vuelta para que no sea así. El año pasado había mucha distancia y ahora la estamos acortando”, aseguró la cantante. Las declaraciones, recogidas antes del revuelo, hoy cobran una nueva dimensión.

