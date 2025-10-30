¿Mauro Icardi y La China Suárez preparan su boda?: “Por ahí tendremos casamiento”

Lara Piro abogada de Mauro Icardi sorprendió con sus declaraciones y una posibilidad de casamiento, entre el jugador y la China

La expectativa en torno a la vida personal de Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones de su abogada, Lara Piro, quien confirmó que el proceso de divorcio del futbolista avanza y sugirió la posibilidad de una boda en el futuro. Aunque evitó dar detalles, la mención de una eventual celebración nupcial generó revuelo, especialmente por la relación mediática entre Icardi y Eugenia La China Suárez.

Piro explicó que el trámite de divorcio de Mauro Icardi se encuentra en curso tanto en Italia, específicamente en la ciudad de Milán. La abogada detalló que la audiencia clave está programada para febrero, momento en el que se espera que la etapa judicial llegue a su fin. “El divorcio tramita acá, tramita en Italia, tiene audiencia ahora en, en febrero y debería concluirse esa etapa”, señaló, subrayando el avance del proceso.

Al ser consultada por los periodistas Facundo Ventura y Gustavo Méndez, en “La Posta de Espectáculo”, sobre la posibilidad de una boda, Piro optó por un tono enigmático y dejó abierta la puerta a novedades importantes en la vida personal de su cliente. “No voy a decir nada. Dije: ‘Yo quiero’. Por ahí tendremos casamiento. Creo que tendríamos que estar invitados”, expresó entre risas, alimentando la especulación sobre un posible enlace y sumando un matiz de complicidad con los periodistas presentes.

Piro remarcó que, una vez superada esta instancia, podrían surgir noticias significativas, aunque evitó confirmar cualquier detalle sobre la identidad de la persona con la que Icardi podría casarse. La conversación se desarrolló en un ambiente relajado, con bromas sobre invitaciones y viajes, lo que contribuyó a aumentar la expectativa en torno al desenlace del proceso.

Las declaraciones de la abogada no solo generaron preguntas entre los periodistas, sino que también provocaron un ambiente de entusiasmo y especulación. Los periodistas respondieron con humor a la posibilidad de asistir a la boda, mencionando incluso la idea de viajar a Estambul si es que recibían la invitación. Piro, por su parte, mantuvo el misterio y reforzó la idea de que, tras la conclusión del divorcio, podrían producirse acontecimientos inesperados en la vida de Icardi.

Así, la expectativa sobre el futuro personal del futbolista queda abierta, con la posibilidad de un casamiento como telón de fondo y la promesa de novedades una vez que el proceso judicial llegue a su fin.

Enamorados en Milán

Mauro Icardi y la China Suárez realizaron un viaje en avión privado a Milán, lo que generó especulaciones sobre los motivos de su desplazamiento. Las imágenes publicadas en redes sociales mostraron a ambos como únicos pasajeros en una aeronave con capacidad para ocho personas, en un ambiente de privacidad y exclusividad, con la ubicación marcada como “Milano, Italy” y el saludo “Buongiorno”.

El periodista Gustavo Méndez informó en su cuenta de X que el traslado de Icardi y Suárez estuvo vinculado a un proceso de restitución internacional, en el que la abogada Elba Marcovecchio habría trabajado durante varios días. Esta situación sumó un componente judicial al viaje y puso en primer plano el conflicto legal que involucra al futbolista y a su exesposa, Wanda Nara.

En las publicaciones, se observa a la China Suárez sentada junto a la ventanilla, vestida con un buzo azul y una gorra negra con la palabra “Panther”, acompañada de un bolso negro y un vaso térmico violeta metálico. El entorno refuerza la imagen de un trayecto reservado y alejado de la exposición pública habitual.

Las abogadas de Icardi solicitarán una multa adicional de $100.000.000 a Wanda Nara por mostrar imágenes de sus hijas, cifra que se sumaría a las sanciones ya impuestas desde julio por una medida cautelar. Méndez agregó que esperan la confirmación de estas multas por parte de la cámara judicial, lo que intensifica el enfrentamiento legal entre las partes. El motivo oficial del viaje no fue comunicado por los protagonistas, lo que alimentó las conjeturas en redes sociales sobre si se trató de una cuestión laboral, personal o estrictamente judicial.