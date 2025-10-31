Guía para seguir los Premios ÍDOLO Argentina 2025, la gran gala del mundo digital

Llegó el día, empieza la cuenta regresiva. La expectativa sigue creciendo en torno a la segunda edición de los Premios ÍDOLO Argentina 2025, que se celebrará esta noche (viernes 31) en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro. Este evento, que se ha convertido en un referente para la comunidad de creadores de contenido, reunirá a los principales influencers y celebridades digitales del país en una gala que será transmitida en exclusiva por Telefe y Streams Telefe. La conducción estará a cargo de Zaira Nara y Grego Roselló, quienes aportarán su experiencia y carisma para conectar con la audiencia y crear un ambiente festivo en pantalla.
La ceremonia, que comenzará a las 22.15, estará precedida por una cobertura especial de la Golden Carpet, la alfombra roja de sesenta metros de largo por la que desfilarán únicamente los nominados. Desde las 20, Streams Telefe ofrecerá la transmisión de este segmento, con la participación de las duplas Nacho Elizalde y Pauli Echeverría, y Tuli Acosta y Cris Vanadía, encargados de captar las primeras impresiones, los mejores looks y las declaraciones de último momento de los protagonistas. La organización ha dispuesto dos accesos diferenciados: uno para los invitados generales y otro exclusivo para quienes compiten por los premios, aunque todos compartirán un cóctel de bienvenida.
El menú del cóctel, elaborado por Guillén Catering, incluirá una variedad de finger food: roll tropical, pincho brie, jamón crudo y praliné; cheesecake de remolacha con crocante de zanahoria; marinado cítrico de palta y camarón; bombón de salmón ahumado sobre pan de zanahoria; boconccino y tomate marinado; bolinhos de queijo; langostino en panko con salsa de maracuyá; bohío de espinaca y parmesano; masa philo con hongos; wanton de cerdo con salsa tahini; croqueta de quinoa y brócoli con salsa tártara, además de sushi servido en bandejas.
La fiesta, que contará con setecientos invitados dispuestos en formato auditorio, adoptará este año la temática Greek Heaven (“Paraíso Griego”), con una decoración dominada por tonos arena y pastel. El programa artístico incluirá dos presentaciones destacadas: Yamie Safdie y Roze, este último reconocido por su tema “Tu jardín con enanitos”, que alcanzó el primer puesto en los charts argentinos durante varias semanas.
En esta edición, los Premios ÍDOLO distinguirán a los creadores en veinticinco categorías, que abarcan desde Moda, Canción más viral, Ídolo Emergente, Ídolo Futbolero, Health, Viajes, Actualidad, Youtuber, Tiktoker, hasta otras disciplinas donde la creatividad y la conexión genuina con la audiencia resultan determinantes. El jurado estará integrado por representantes y directivos de marketing de las empresas más relevantes del país, quienes tendrán la responsabilidad de definir al Creador Digital del Año durante la misma noche de la gala. Tras la entrega de este galardón principal, los nominados y ganadores participarán de una fiesta privada junto a Polenta en el Espacio Darwin del hipódromo.
El origen de los Premios ÍDOLO se remonta a España en 2021, cuando la influencer Dulceida (Aída Domenech), quien estará presente en la gala argentina, los creó con el objetivo de reconocer el talento digital. Desde entonces, el evento se consolidó como una cita ineludible en Madrid y el galardón más codiciado de la escena europea.
El desembarco en Argentina tuvo lugar en agosto de 2024, con una primera edición que reunió a más de cuatrocientos creadores de contenido en una gala que fusionó música, moda, televisión, tendencias virales y las plataformas digitales más influyentes.
Durante esa primera edición local, la Golden Carpet y la ceremonia reflejaron la fuerza de la comunidad digital argentina, con la conducción de Nico Occhiato y LUZU TV, acompañados por Sofi Martínez. La transmisión marcó un hito y consolidó a los Premios ÍDOLO como una marca registrada en el país.
Para 2025, la organización, a cargo de Di Raimondo Agency —liderada por Nicolás Di Raimondo junto a Federico de Luca y Tomás Rivera—, apuesta por una mayor proyección nacional, facilitando el acceso al evento desde cualquier lugar y dispositivo. La dupla de conductores, Zaira y Grego, aportará su impronta personal, combinando la experiencia en moda y tendencias con la capacidad de generar un clima distendido y festivo.
La transmisión permitirá a quienes sigan la gala desde sus hogares disfrutar no solo de la premiación, sino también de la llegada de los nominados, los saludos espontáneos y las entrevistas en backstage, donde se expresará el pulso auténtico de la generación digital: espontaneidad, humor y emoción. La segunda edición argentina de los Premios ÍDOLO busca consolidarse como la gran noche de los creadores de contenido, con el Tattersall como escenario de una celebración donde la moda, la música, los datos virales y el carisma de quienes apuestan por la innovación recibirán su reconocimiento.
Los nominados
Beauty
- Cande Copello
- Sofi Gonet
- Joaco Vázquez
- Tuli Acosta
- Dadatina
Contenido creativo
- Fran Gómez
- Julieta Coria
- Juli Savioli
- Marti Benza
- Fermín Bo
Gastronomía
- Inutilísimas
- Las recetas de Simón
- Paulina Cocina
- Gastón Soffritti
- Mon Petit Glouton
Experiencias gastronómicas y/o culturales
- La chica del brunch
- Buenosaires.Ar
- Turista en Buenos Aires
- Buenos paladaires
Health
- Laura Romano
- Soy mamá y pediatra
- Dr. La Rosa
- Sofi Calvo
Sports
- Juli Puente
- Lucas Ortega
- El Rufián
- Cata Guimarey
- Tomás Mazza
Humor &amp; Entretenimiento
- Momi Giardina
- Martín Garabal
- Martín Dardik
- Lucho Mellera
- Pelao Khe
Lifestyle
- Michelle Masson
- Stephie Demner
- Zaira Nara
- Lizardo Ponce
- Santi Talledo
Moda
- Delfi Ferro
- Zuzu Coudeu
- Sofi Gonet
- Papryka
Podcast
- La fábrica podcast
- Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien)
- La fórmula podcast (Mili Hadad)
- Futuro en construcción (Santiago Bilinkis)
- Ferné con Grego
Emprendimiento
- Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo
- Almendra by Cande Molfese
- Diabla by Delfi Ferro
- Polenta by Nacho Elizalde
Streamer
- Luquita Rodríguez
- Coker
- Davo Xeneize
- Mernuel (Mernosketty)
Streamer más viral
- Martín Cirio
- Momo
- Davo Xeneize
- Mernuel (Mernosketti)
Tik Toker
- Mar Cosca
- Santi Ravier
- Juli Castro
- Mati Spano
- More Andrade
Youtuber
- Angie Velasco
- Matías Bottero
- Ian Lucas
- Bri Domínguez
Viajes
- Pasaje en mano
- Tupi Saravia
- Drea León
- Modo Turista
Actualidad
- Beltrán Briones
- Ahorrando con Cami
- Mujer Financiera
- Mai Pistiner
- Lara López Calvo
Cultura, ciencia y tecno
- Fer Carolei
- La Joya Agro
- Almendra Veiga
- Celeste Giardinelli
Revelación
- Cris Vanadía
- Juli Manzotti
- Marcos Giles
- Fede Popgold
- Mermnuel (Mernosketti)
Emergente
- Agus García
- Titi Tcherkaski
- Tobi Juárez
- Facturita
- El gordo y el flako
- Daniela Clara
- Luchi Patrone
- Teo D’elía
- Agos Palazzolo
- Agustina Provenzani
Ídolo al volante
- Dino Di Palma
- Barcatini
- Aixa Franke
- Martín Gallego
Ídolo futbolero
- Gastón Edul
- Davo Xeneize
- Sofi Martínez
- Jero Freixas
- Pollo Álvarez
Momento más viral
- Conicet: Estrella de mar
- Pollo Álvarez con De Paul
- Paren La Mano: Bailando Todos
- Alonso Spiderman
- Tapados De Laburo: Oreo Mortedor
- Mernosketti y ‘Tu jardín con enanitos’
- Domi Faena le pone aceite de oliva al auto
- AYSA y Joaquín Levinton
- Spreen debutando en fútbol argentino
- Canción Diego Castro: La Totona
- BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox
Canción más viral
- “Si un día estás sola” - Crossover #7 Big One, Emanero, V. Merlo
- “En otra Vida” - Yami Safdie, Lasso
- “Hasta la luna” - Bauti Mascia, The la planta, Q’Lokura, Meri Deal, Marama
- “Favorita” - Ángela Torres
- “Tu jardín con enanitos” - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles
Ídolo musical
- La T y la M
- Yami Safdie
- Ángela Torres
- Emanero