Guía para seguir los Premios ÍDOLO Argentina 2025, la gran gala del mundo digital

Llegó el día, empieza la cuenta regresiva. La expectativa sigue creciendo en torno a la segunda edición de los Premios ÍDOLO Argentina 2025, que se celebrará esta noche (viernes 31) en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro. Este evento, que se ha convertido en un referente para la comunidad de creadores de contenido, reunirá a los principales influencers y celebridades digitales del país en una gala que será transmitida en exclusiva por Telefe y Streams Telefe. La conducción estará a cargo de Zaira Nara y Grego Roselló, quienes aportarán su experiencia y carisma para conectar con la audiencia y crear un ambiente festivo en pantalla.

Zaira Nara y Grego Roselló tomarán el rol de conductores para la segunda edición de los Premios ÍDOLO Argentina 2025 (Instagram/@premiosidoloargentina)

La ceremonia, que comenzará a las 22.15, estará precedida por una cobertura especial de la Golden Carpet, la alfombra roja de sesenta metros de largo por la que desfilarán únicamente los nominados. Desde las 20, Streams Telefe ofrecerá la transmisión de este segmento, con la participación de las duplas Nacho Elizalde y Pauli Echeverría, y Tuli Acosta y Cris Vanadía, encargados de captar las primeras impresiones, los mejores looks y las declaraciones de último momento de los protagonistas. La organización ha dispuesto dos accesos diferenciados: uno para los invitados generales y otro exclusivo para quienes compiten por los premios, aunque todos compartirán un cóctel de bienvenida.

El menú del cóctel, elaborado por Guillén Catering, incluirá una variedad de finger food: roll tropical, pincho brie, jamón crudo y praliné; cheesecake de remolacha con crocante de zanahoria; marinado cítrico de palta y camarón; bombón de salmón ahumado sobre pan de zanahoria; boconccino y tomate marinado; bolinhos de queijo; langostino en panko con salsa de maracuyá; bohío de espinaca y parmesano; masa philo con hongos; wanton de cerdo con salsa tahini; croqueta de quinoa y brócoli con salsa tártara, además de sushi servido en bandejas.

Yamie Safdie, una de las presentaciones de la gala (Foto: Candela Teicheira)

La fiesta, que contará con setecientos invitados dispuestos en formato auditorio, adoptará este año la temática Greek Heaven (“Paraíso Griego”), con una decoración dominada por tonos arena y pastel. El programa artístico incluirá dos presentaciones destacadas: Yamie Safdie y Roze, este último reconocido por su tema “Tu jardín con enanitos”, que alcanzó el primer puesto en los charts argentinos durante varias semanas.

En esta edición, los Premios ÍDOLO distinguirán a los creadores en veinticinco categorías, que abarcan desde Moda, Canción más viral, Ídolo Emergente, Ídolo Futbolero, Health, Viajes, Actualidad, Youtuber, Tiktoker, hasta otras disciplinas donde la creatividad y la conexión genuina con la audiencia resultan determinantes. El jurado estará integrado por representantes y directivos de marketing de las empresas más relevantes del país, quienes tendrán la responsabilidad de definir al Creador Digital del Año durante la misma noche de la gala. Tras la entrega de este galardón principal, los nominados y ganadores participarán de una fiesta privada junto a Polenta en el Espacio Darwin del hipódromo.

El origen de los Premios ÍDOLO se remonta a España en 2021, cuando la influencer Dulceida (Aída Domenech), quien estará presente en la gala argentina, los creó con el objetivo de reconocer el talento digital. Desde entonces, el evento se consolidó como una cita ineludible en Madrid y el galardón más codiciado de la escena europea.

Nico Occhiato y Sofi Martínez, la dupla de conductores de la primera edición (@premiosidoloargentina)

El desembarco en Argentina tuvo lugar en agosto de 2024, con una primera edición que reunió a más de cuatrocientos creadores de contenido en una gala que fusionó música, moda, televisión, tendencias virales y las plataformas digitales más influyentes.

Durante esa primera edición local, la Golden Carpet y la ceremonia reflejaron la fuerza de la comunidad digital argentina, con la conducción de Nico Occhiato y LUZU TV, acompañados por Sofi Martínez. La transmisión marcó un hito y consolidó a los Premios ÍDOLO como una marca registrada en el país.

Para 2025, la organización, a cargo de Di Raimondo Agency —liderada por Nicolás Di Raimondo junto a Federico de Luca y Tomás Rivera—, apuesta por una mayor proyección nacional, facilitando el acceso al evento desde cualquier lugar y dispositivo. La dupla de conductores, Zaira y Grego, aportará su impronta personal, combinando la experiencia en moda y tendencias con la capacidad de generar un clima distendido y festivo.

La segunda edición de los galardones tendrá lugar este viernes 31 de octubre

La transmisión permitirá a quienes sigan la gala desde sus hogares disfrutar no solo de la premiación, sino también de la llegada de los nominados, los saludos espontáneos y las entrevistas en backstage, donde se expresará el pulso auténtico de la generación digital: espontaneidad, humor y emoción. La segunda edición argentina de los Premios ÍDOLO busca consolidarse como la gran noche de los creadores de contenido, con el Tattersall como escenario de una celebración donde la moda, la música, los datos virales y el carisma de quienes apuestan por la innovación recibirán su reconocimiento.

Los nominados

Beauty

Cande Copello

Sofi Gonet

Joaco Vázquez

Tuli Acosta

Dadatina

Contenido creativo

Fran Gómez

Julieta Coria

Juli Savioli

Marti Benza

Fermín Bo

Gastronomía

Inutilísimas

Las recetas de Simón

Paulina Cocina

Gastón Soffritti

Mon Petit Glouton

Experiencias gastronómicas y/o culturales

La chica del brunch

Buenosaires.Ar

Turista en Buenos Aires

Buenos paladaires

Health

Laura Romano

Soy mamá y pediatra

Dr. La Rosa

Sofi Calvo

Sports

Juli Puente

Lucas Ortega

El Rufián

Cata Guimarey

Tomás Mazza

Humor &amp; Entretenimiento

Momi Giardina

Martín Garabal

Martín Dardik

Lucho Mellera

Pelao Khe

Lifestyle

Michelle Masson

Stephie Demner

Zaira Nara

Lizardo Ponce

Santi Talledo

Moda

Delfi Ferro

Zuzu Coudeu

Sofi Gonet

Papryka

Podcast

La fábrica podcast

Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien)

La fórmula podcast (Mili Hadad)

Futuro en construcción (Santiago Bilinkis)

Ferné con Grego

Milagros Hadad (Foto: Jaime Olivos)

Emprendimiento

Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo

Almendra by Cande Molfese

Diabla by Delfi Ferro

Polenta by Nacho Elizalde

Streamer

Luquita Rodríguez

Coker

Davo Xeneize

Mernuel (Mernosketty)

Streamer más viral

Martín Cirio

Momo

Davo Xeneize

Mernuel (Mernosketti)

Tik Toker

Mar Cosca

Santi Ravier

Juli Castro

Mati Spano

More Andrade

Youtuber

Angie Velasco

Matías Bottero

Ian Lucas

Bri Domínguez

Viajes

Pasaje en mano

Tupi Saravia

Drea León

Modo Turista

Actualidad

Beltrán Briones

Ahorrando con Cami

Mujer Financiera

Mai Pistiner

Lara López Calvo

Mai Pistiner (Foto: Gaston Taylor)

Cultura, ciencia y tecno

Fer Carolei

La Joya Agro

Almendra Veiga

Celeste Giardinelli

Revelación

Cris Vanadía

Juli Manzotti

Marcos Giles

Fede Popgold

Mermnuel (Mernosketti)

Emergente

Agus García

Titi Tcherkaski

Tobi Juárez

Facturita

El gordo y el flako

Daniela Clara

Luchi Patrone

Teo D’elía

Agos Palazzolo

Agustina Provenzani

Ídolo al volante

Dino Di Palma

Barcatini

Aixa Franke

Martín Gallego

Ídolo futbolero

Gastón Edul

Davo Xeneize

Sofi Martínez

Jero Freixas

Pollo Álvarez

Momento más viral

Conicet: Estrella de mar

Pollo Álvarez con De Paul

Paren La Mano: Bailando Todos

Alonso Spiderman

Tapados De Laburo: Oreo Mortedor

Mernosketti y ‘Tu jardín con enanitos’

Domi Faena le pone aceite de oliva al auto

AYSA y Joaquín Levinton

Spreen debutando en fútbol argentino

Canción Diego Castro: La Totona

BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox

Canción más viral

“Si un día estás sola” - Crossover #7 Big One, Emanero, V. Merlo

“En otra Vida” - Yami Safdie, Lasso

“Hasta la luna” - Bauti Mascia, The la planta, Q’Lokura, Meri Deal, Marama

“Favorita” - Ángela Torres

“Tu jardín con enanitos” - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles

Ídolo musical

La T y la M

Yami Safdie

Ángela Torres

Emanero