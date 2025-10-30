Teleshow

Una participante de Cuestión de Peso vivió un momento de tensión al descompensarse en vivo durante el pesaje

Denise Álvarez generó preocupación al tambalearse tras conocer su resultado en la balanza. El video

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Denise Álvarez sufrió una descompensación en vivo durante el pesaje de Cuestión de Peso, generando preocupación en el estudio (Video: CDP, Eltrece)

La tarde de este miércoles, Cuestión De Peso (Eltrece) vivió un momento de extrema tensión cuando Denise Álvarez, una de las participantes del programa, se descompensó en plena transmisión en vivo, apenas unos segundos después de conocer su resultado en la balanza.

Todo ocurrió tras un pesaje muy ajustado en el que la joven logró mantenerse en competencia por apenas 200 gramos. “Debe pesar 94,2 kilos y su peso actual es de 94”, se escuchó decir al locutor mientras la pantalla mostraba el resultado. “¡Por 200 gramos, Denise! ¡Seguís en el programa! ¡Vamos!”, agregó con entusiasmo.

Sin embargo, la alegría duró poco. En las imágenes se la vio cerrar los ojos y quedar paralizada sobre la balanza, con signos de mareo y respiración agitada. “Ay, respirá hondo, profundo...”, se alcanzó a oír al médico del equipo, mientras Mario Massaccesi, conductor del ciclo, se acercaba de inmediato para asistirla.

El episodio de hiperventilación de
El episodio de hiperventilación de Denise Álvarez evidenció la presión emocional que enfrentan los participantes del reality de Eltrece

En medio de la confusión, los médicos del ciclo, Sergio Verón y Adrián Cormillot, también ingresaron al set para sostenerla y ayudarla a bajar con cuidado. El clima de festejo se transformó en preocupación: los compañeros de Denise observaban desde sus lugares, visiblemente impactados por lo ocurrido.

Vas gestionando (la respiración)... vení, rápido, rápido... ahí vienen los médicos“, relató el presentador hasta que llegó la asistencia profesional. “Está atendida por toda la producción”, explicó luego el propio animador mientras intentaba continuar con el vivo, a la vez que la participante era retirada del centro del estudio acompañada por los doctores. Minutos después, el conductor llevó tranquilidad a los televidentes: “Bueno, ya está atendida por los médicos y por toda la producción. Está todo bien, se queda, sí”, confirmó al aire antes de ir a una pausa comercial.

Al regreso, la tensión dio paso al alivio. Denise ya se encontraba sentada junto a sus compañeros en la tribuna, sonriente aunque aún emocionada. “Recuperamos a Peponi. Mirá, acá la tengo. Te queremos mucho. Se asustó, pero está muy bien”, expresó Massaccesi con tono afectuoso, mientras el público y sus compañeros la aplaudían después de un preocupante momento para todos los presentes.

Denise Álvarez, cocinera de 29
Denise Álvarez, cocinera de 29 años y madre, ingresó al programa con un peso inicial de 98,6 kilos y un objetivo de transformación personal

Las imágenes posteriores mostraron a la participante visiblemente emocionada y contenida por sus compañeros y el equipo médico, mientras el estudio recuperaba la calma. Según confirmaron desde la producción, la joven habría sufrido un episodio de hiperventilación producto del estrés y la emoción del momento. El episodio dejó en evidencia la fuerte carga emocional que enfrentan los participantes en cada gala de pesaje.

Denise Álvarez tiene 29 años, es cocinera, está casada desde hace 15 años, es mamá de una nena de 12 y vive en Béccar. Ingresó al ciclo el 16 de septiembre de 2025 con un peso inicial de 98,6 kilos y un objetivo tan claro como ambicioso: “Quiero tener el cuerpo de Pampita”, confesó en su primera aparición. Su frase se volvió viral y la colocó rápidamente en el centro de la atención, aunque ella explicó que más allá del físico, su deseo es sentirse segura, ágil y saludable.

Durante su presentación, Denise compartió parte de su historia personal. Contó que sus padres se separaron cuando era chica y que sintió fuertemente la ausencia de su madre: “El abrazo que necesité de mi mamá siempre lo busqué en la comida”, reconoció con total sinceridad. También reveló que sufrió bullying en la escuela, una experiencia que marcó su relación con el cuerpo y la comida.

Hoy, con el acompañamiento de los profesionales del programa, busca revertir años de malos hábitos, ganar confianza y mejorar su calidad de vida. Su determinación y carisma la convirtieron en una figura inspiradora dentro del ciclo y entre los seguidores del reality.

Temas Relacionados

Cuestión de PesoMario Massaccesi

Últimas Noticias

La inesperada foto familiar que publicó Wanda Nara junto a Maxi López y Martín Migueles: “Princesos”

La conductora compartió una imagen inédita donde su exmarido y su actual pareja muestran su vínculo, reflejando que la convivencia pacífica es una realidad en su vida

La inesperada foto familiar que

La feliz noticia que recibió Rocío Marengo sobre su salud en medio de su embarazo: “El bebito está solito en la panza”

La modelo relató los nervios que atravesó durante su reposo y le dio la bienvenida a la semana 29 del proceso

La feliz noticia que recibió

El vestido soñado de Matilda Chihade, la hija de Mariana Fabbiani, en su fiesta de 15: el video que compartió

La hija de la conductora de DDM y el productor Mariano Chihade sorprendió a sus seguidores al mostrar en sus redes uno de los diseños que lució en su celebración

El vestido soñado de Matilda

Carolina Baldini mostró su admiración por Eva Bargiela tras el nacimiento de Faustino: “Un acto que solo una mujer puede entender”

La exmodelo y madre de Gianluca Simeone dedicó unas palabras llenas de amor y admiración a la influencer, celebrando la llegada de su nieto y el vínculo familiar que los une en esta nueva etapa

Carolina Baldini mostró su admiración

Las sensuales fotos de Sofía Gonet “La Reini” inspirada en sus ribs en MasterChef y Beyoncé

La influencer y participante del reality culinario quedó plasmada en imágenes que compartió con sus seguidores, en una pícara producción. Su guiño a Homero Pettinato

Las sensuales fotos de Sofía
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un joven chef se resistió

Un joven chef se resistió a un asalto y forcejeó con un delincuente armado en Moreno: ambos murieron

Detuvieron e imputaron a un ex concejal en una causa por cinco abusos sexuales a menores

Qué dice un estudio global sobre tres de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso

Presupuesto 2026: el Gobierno ratificó que no aplicará la ley de financiamiento universitario

Una mujer se lesionó la cadera en un sendero del Parque Nacional Lanín y tuvo que ser rescatada

INFOBAE AMÉRICA
La última esperanza de Adolf

La última esperanza de Adolf Hitler: el plan imposible para escapar de Berlín

Trump autorizó a Corea del Sur a construir submarinos de propulsión nuclear tras el acuerdo comercial entre ambos países

Lula aseguró que Brasil “no puede aceptar” al crimen organizado tras el operativo policial en Río de Janeiro

Todo lo que se sabe de la operación policial más letal de Brasil, que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro

El partido centrista D66 se impone en las elecciones de Países Bajos y frena el avance de la extrema derecha

TELESHOW
La feliz noticia que recibió

La feliz noticia que recibió Rocío Marengo sobre su salud en medio de su embarazo: “El bebito está solito en la panza”

El vestido soñado de Matilda Chihade, la hija de Mariana Fabbiani, en su fiesta de 15: el video que compartió

Carolina Baldini mostró su admiración por Eva Bargiela tras el nacimiento de Faustino: “Un acto que solo una mujer puede entender”

Las sensuales fotos de Sofía Gonet “La Reini” inspirada en sus ribs en MasterChef y Beyoncé

La respuesta de Tamara Báez tras la viralización de una foto de Thiago Martínez con otra mujer en la cama