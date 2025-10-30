Lucía Galán celebra Halloween en México: su insólita “pareja” desató furor entre su público

El curioso video compartido por Lucía Galán

En un rincón festivo de un enorme supermercado, Lucía Galán encontró pareja en México... o eso dice entre risas mientras acaricia la calavera de plástico de un esqueleto en medio de la previa de la festividad de Halloween. Todo comenzó con un clip desbordante de humor: la voz de la famosa cantante suaviza cada palabra, sus ojos chispean ironía y complicidad con sus seguidores. “Bueno, quiero decirles que finalmente encontré pareja acá en México. No habla mucho, pero es muy simpático”, reveló, y la cámara descubre a su nuevo acompañante: un esqueleto articulado que asiente mecánicamente, como si la comprendiera.

Los pasillos están vestidos con telarañas y ofertas escalofriantes, pero es Lucía quien hipnotiza a la multitud digital. Se dirige a su esquelético amigo: “Mi vida, ¿cómo estás? ¿bien? ¿todo bien?”, decía mientras la risa luchaba por escaparse de su boca. Se trató de un intercambio tierno y burlón, en el que la estrella argentina, en pleno viaje por tierras mexicanas, decidió compartir su lado más travieso.

El video vio la luz en su cuenta de Instagram, donde un ejército de casi 500.000 seguidores respondió con una avalancha de cariño. La publicación, en apenas un puñado de horas, acumuló casi 5 mil me gusta y 400 comentarios. ¿Qué provocó tanto revuelo? Tal vez la frescura de una broma ligera y la complicidad intacta con su público.

Pimpinela no deja de llenar estadios en medio de su gira mundial (Photo by Johnny Louis/FilmMagic)

No hay distancia entre artista y fanático cuando brota el ingenio. “¡Qué linda! Ese sentido del humor que maneja, una genia”, aplaudió alguien. “¡Sos la mejor del mundo! Pensé que era Joaquín, menos mal, ¡me pegué un susto! Lado positivo, ojos claros y no tendrás que gastar en odontólogo”, escribió otra persona, mezclando risas con nostalgia. Y una voz agregó con más humor: “Hay que darle un poco más de comer... por lo demás es perfecto”.

Cabe recordar que Lucía está en medio de la gira mundial de Pimpinela, la dupla legendaria que, junto a su hermano Joaquín, dejó una huella indeleble en la música latinoamericana. Hace apenas unas horas, vivieron un show memorable en Puebla, donde según Lucía misma subrayó, fueron testigos de una “hermosa ciudad, hermosa gente”. Es el eco fervoroso de un público mexicano que nunca deja de recibirlos con los brazos abiertos.

Mientras Halloween tiñe los escaparates de fantasía y travesura, Lucía encuentra la forma de reír y compartir la intimidad del instante, transformando lo cotidiano en espectáculo. ¿Hay gesto más generoso para quienes la siguen desde todas partes? Puede que algunos viajeros traigan postales y otros souvenirs, pero ella trae historias, sentido del humor impreso en video y un esqueleto con el que —por un rato— recrea el romance imposible de quien vive siempre entre escenarios y ovaciones.

La reunión de Lucía Galán de Pimpinela y Gloria Estefan que terminó en un saludo para Ángel de Brito

No es el único momento de descanso de la gira que se viralizó. De hecho, una de las voces históricas de Pimpinela, protagonizó un encuentro con Gloria Estefan durante un evento en Madrid, y el momento quedó inmortalizado en las redes sociales gracias a Ángel de Brito, quien compartió el video en sus historias de Instagram.

Lo que parecía ser una simple charla entre colegas terminó convirtiéndose en una dedicatoria directa para el periodista, en un tono de cariño y admiración que sorprendió a los seguidores de ambos artistas. La escena, breve pero cálida, condensó décadas de trayectoria, amistad y respeto mutuo dentro del mundo del espectáculo.

En el video que Ángel subió a sus historias, se puede ver a la hermana de Joaquín Galán y Gloria Estefan abrazadas, sonrientes, con un gesto de compañerismo que traspasa la pantalla. Lucía inició la grabación mirando a cámara y diciendo con entusiasmo: “Hola. Acá estoy con una amiguita que te quiere saludar”.

Lucía Galán anunció que Gloria Estefan es madrina del Hogar Pimpinela

Acto seguido, la cámara se acercó a la intérprete de “Conga” y “Mi tierra”, quien tomó la palabra y dedicó un mensaje directo al conductor de LAM: “Hola, Ángel, tantos besos para ti. ¿Sabes qué? Ella es mi amiga del alma, llevamos años juntas. Pero gracias por todo lo que tú haces por la música, por tu actividad periodística. Gracias por todo. Te mando muchos besos. Te extrañamos aquí hoy en Madrid”.

Con esa naturalidad que la caracteriza, la cantante cubana no solo saludó al periodista, sino que también se refirió al público argentino con afecto y promesas: “Yo quiero visitar allá de nuevo, porque es el público más apasionado que jamás he experimentado”. A modo de cierre, Lucía esbozó una sonrisa cómplice y un guiño que reflejó su cercanía tanto con Estefan como con de Brito: “Besos, Angelito. A todas”.