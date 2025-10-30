Teleshow

La respuesta de Tamara Báez tras la viralización de una foto de Thiago Martínez con otra mujer en la cama

La expareja de L-Gante habló del vínculo con su novio, con quien se reconcilió semanas atrás. Además, la influencer compartió detalles de su recuperación y mostró cercanía con su comunidad

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
Semanas atrás, Thiago Martínez y
Semanas atrás, Thiago Martínez y Tamara Báez anunciaron su reconciliación

En las últimas horas, una imagen de Thiago Martínez, pareja de Tamara Báez, besando a otra mujer en una cama generó una ola de mensajes y comentarios en redes sociales, más aún teniendo en cuenta la reconciliación del joven con la influencer. Así las cosas, la expareja de L-Gante sintió la necesidad de dar una respuesta al respecto.

Mientras se recupera de una cirugía estética, Báez tomó su celular y respondió rápidamente a la viralización de la foto, aclarando el contexto y defendiendo su situación personal ante la exposición mediática.

La polémica fotografía, que comenzó a circular en las últimas horas, muestra a Martínez en una situación íntima con otra mujer. Ante la insistencia de usuarios que le enviaron la imagen, Tamara recurrió a su cuenta de Instagram para explicar que la foto corresponde a un periodo en el que la pareja estaba separada. “Es vieja, yo estoy recién operada, al ped... pasan esa foto ahora, se ve que tienen ganas de joder”, escribió en una historia, dejando en claro que la difusión de la imagen no refleja la actualidad de su relación.

En las últimas horas, una
En las últimas horas, una foto de Thiago Martínez con otra mujer comenzó a circular por redes sociales (Instagram)

En su descargo, Báez subrayó que tanto ella como Martínez atravesaron una etapa de distanciamiento y que durante ese tiempo ambos tomaron decisiones personales. “Ya les aclaré que cuando estuvimos separados hicimos cualquiera”, afirmó, pidiendo comprensión a quienes la interpelaron con la foto. Además, remarcó que ninguno de los dos incurrió en una falta, ya que no mantenían un vínculo sentimental en ese momento.

La relación entre Tamara Báez y Thiago Martínez ha estado marcada por idas y vueltas en las últimas semanas. El anuncio de su separación, realizado el 9 de agosto, sorprendió a sus seguidores y generó especulaciones sobre el futuro de la pareja. La expectativa de una reconciliación fue creciendo a través de interacciones en redes sociales, hasta que en los primeros días de octubre noche ambos confirmaron su reencuentro con una imagen juntos, abrazados y mostrando complicidad. Poco después, Báez compartió un mensaje reflexivo en el que sostuvo: “Lo que pasó ya es pasado, las cosas se habían dado así, ninguno de los dos fallamos porque no estábamos en pareja”.

En paralelo a la exposición de su vida sentimental, Báez ha compartido con sus seguidores el proceso de recuperación tras someterse a una liposucción en varias zonas de su cuerpo. La influencer relató que, pese a sus temores iniciales, la intervención en los brazos resultó menos dolorosa de lo esperado y que ya puede moverlos con normalidad.

La respuesta de Tamara Báez
La respuesta de Tamara Báez tras la foto de Thiago Martínez con otra mujer (Instagram)

También mostró imágenes de su recuperación, incluyendo el uso de una faja en caderas y glúteos, y explicó que alquiló un departamento para facilitar su acceso a los masajes postoperatorios.

El procedimiento, al que Báez se refirió como “bury”, corresponde al BBL (Brazilian Butt Lift), una técnica quirúrgica que combina la liposucción con la transferencia de grasa. En este tipo de cirugía, los médicos extraen grasa de zonas como el abdomen o los muslos y la inyectan en los glúteos, con el objetivo de lograr una silueta más curvilínea y glúteos de mayor volumen y firmeza.

Durante este proceso, Báez expresó su cariño y añoranza por su hija Jamaica, a quien no pudo ver en esos días, dedicándole un mensaje: “Te amo y te extraño”.

La reacción de la comunidad digital fue inmediata. Entre bromas y mensajes de apoyo, un seguidor comentó: “Volvimos con la condición de que vamos a empezar el psicólogo, los amo”, a lo que Báez respondió con humor, demostrando la cercanía y el ida y vuelta que mantiene con su público: “Se me viene ese audio a la cabeza automáticamente”. La influencer reafirmó así su autenticidad y la confianza que caracteriza su vínculo con los seguidores, apostando a una etapa más madura en su relación con Martínez.

En este nuevo capítulo, Tamara Báez y Thiago Martínez eligen enfocarse en lo que sienten y desean, dejando atrás los episodios pasados y apostando a una relación basada en el aprendizaje y la honestidad.

Temas Relacionados

Tamara BáezThiago MartínezCirugía estéticaLiposucción

Últimas Noticias

Ángela Leiva compartió el insólito destino europeo en el que quedó varada: “Cinco horas arriba del avión”

La cantante vivió una aventura inesperada al quedar atrapada en Islandia por una tormenta histórica, pero no perdió el humor ni el mate, y compartió cada momento con sus seguidores en redes sociales

Ángela Leiva compartió el insólito

Los Premios ÍDOLO 2025 anunciaron una nueva categoría: quiénes son las dos archirrivales nominadas

La gala de este viernes en el Tattersall del Hipódromo de San Isidro suma una nueva categoría que enfrenta a dos referentes de la farándula digital que están enfrentadas en una guerra sin cuartel

Los Premios ÍDOLO 2025 anunciaron

Las fotos de Nicolás Vázquez y Dai Fernández, enamorados: “Muy relajaditos a la tarde”

En SQP presentó Yanina Latorre imágenes de los actores juntos, fuera del teatro, compartiendo una salida luego de confirmar que se están conociendo

Las fotos de Nicolás Vázquez

La ironía que Beto Casella le dedicó a Edith Hermida: “Te ofrezco progresar y vos te querés quedar acá”

La salida que el conductor tendría de El Nueve y su posible desembarco en América generó un ida y vuelta con su histórica panelista, quien sería la elegida para ocupar su lugar en la emisora al frente del ciclo

La ironía que Beto Casella

Ámbar de Benedictis publicó los libros que le recomienda su madre, Juana Viale

Esta vez, la bisnieta de Mirtha mostró en las redes una pista de su perfil más intelectual: de Mariana Enríquez a Sarmiento, pasando por Nabokov y Simone de Beauvoir

Ámbar de Benedictis publicó los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un joven chef se resistió

Un joven chef se resistió a un asalto y forcejeó con un delincuente armado en Moreno: ambos murieron

Detuvieron e imputaron a un ex concejal en una causa por cinco abusos sexuales a menores

Qué dice un estudio global sobre tres de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso

Presupuesto 2026: el Gobierno ratificó que no aplicará la ley de financiamiento universitario

Una mujer se lesionó la cadera en un sendero del Parque Nacional Lanín y tuvo que ser rescatada

INFOBAE AMÉRICA
Lula aseguró que Brasil “no

Lula aseguró que Brasil “no puede aceptar” al crimen organizado tras el operativo policial en Río de Janeiro

Todo lo que se sabe de la operación policial más letal de Brasil, que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro

El partido centrista D66 se impone en las elecciones de Países Bajos y frena el avance de la extrema derecha

Persecución en Venezuela: la dictadura de Maduro secuestró a dos trabajadores vinculados a la familia de María Corina Machado

El huracán Melissa dejó decenas de muertos en el Caribe y redujo viviendas cubanas a escombros

TELESHOW
Ángela Leiva compartió el insólito

Ángela Leiva compartió el insólito destino europeo en el que quedó varada: “Cinco horas arriba del avión”

Los Premios ÍDOLO 2025 anunciaron una nueva categoría: quiénes son las dos archirrivales nominadas

Las fotos de Nicolás Vázquez y Dai Fernández, enamorados: “Muy relajaditos a la tarde”

La ironía que Beto Casella le dedicó a Edith Hermida: “Te ofrezco progresar y vos te querés quedar acá”

Ámbar de Benedictis publicó los libros que le recomienda su madre, Juana Viale