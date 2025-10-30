La respuesta de Tamara Báez tras la viralización de una foto de Thiago Martínez con otra mujer en la cama

Semanas atrás, Thiago Martínez y Tamara Báez anunciaron su reconciliación

En las últimas horas, una imagen de Thiago Martínez, pareja de Tamara Báez, besando a otra mujer en una cama generó una ola de mensajes y comentarios en redes sociales, más aún teniendo en cuenta la reconciliación del joven con la influencer. Así las cosas, la expareja de L-Gante sintió la necesidad de dar una respuesta al respecto.

Mientras se recupera de una cirugía estética, Báez tomó su celular y respondió rápidamente a la viralización de la foto, aclarando el contexto y defendiendo su situación personal ante la exposición mediática.

La polémica fotografía, que comenzó a circular en las últimas horas, muestra a Martínez en una situación íntima con otra mujer. Ante la insistencia de usuarios que le enviaron la imagen, Tamara recurrió a su cuenta de Instagram para explicar que la foto corresponde a un periodo en el que la pareja estaba separada. “Es vieja, yo estoy recién operada, al ped... pasan esa foto ahora, se ve que tienen ganas de joder”, escribió en una historia, dejando en claro que la difusión de la imagen no refleja la actualidad de su relación.

En las últimas horas, una foto de Thiago Martínez con otra mujer comenzó a circular por redes sociales (Instagram)

En su descargo, Báez subrayó que tanto ella como Martínez atravesaron una etapa de distanciamiento y que durante ese tiempo ambos tomaron decisiones personales. “Ya les aclaré que cuando estuvimos separados hicimos cualquiera”, afirmó, pidiendo comprensión a quienes la interpelaron con la foto. Además, remarcó que ninguno de los dos incurrió en una falta, ya que no mantenían un vínculo sentimental en ese momento.

La relación entre Tamara Báez y Thiago Martínez ha estado marcada por idas y vueltas en las últimas semanas. El anuncio de su separación, realizado el 9 de agosto, sorprendió a sus seguidores y generó especulaciones sobre el futuro de la pareja. La expectativa de una reconciliación fue creciendo a través de interacciones en redes sociales, hasta que en los primeros días de octubre noche ambos confirmaron su reencuentro con una imagen juntos, abrazados y mostrando complicidad. Poco después, Báez compartió un mensaje reflexivo en el que sostuvo: “Lo que pasó ya es pasado, las cosas se habían dado así, ninguno de los dos fallamos porque no estábamos en pareja”.

En paralelo a la exposición de su vida sentimental, Báez ha compartido con sus seguidores el proceso de recuperación tras someterse a una liposucción en varias zonas de su cuerpo. La influencer relató que, pese a sus temores iniciales, la intervención en los brazos resultó menos dolorosa de lo esperado y que ya puede moverlos con normalidad.

La respuesta de Tamara Báez tras la foto de Thiago Martínez con otra mujer (Instagram)

También mostró imágenes de su recuperación, incluyendo el uso de una faja en caderas y glúteos, y explicó que alquiló un departamento para facilitar su acceso a los masajes postoperatorios.

El procedimiento, al que Báez se refirió como “bury”, corresponde al BBL (Brazilian Butt Lift), una técnica quirúrgica que combina la liposucción con la transferencia de grasa. En este tipo de cirugía, los médicos extraen grasa de zonas como el abdomen o los muslos y la inyectan en los glúteos, con el objetivo de lograr una silueta más curvilínea y glúteos de mayor volumen y firmeza.

Durante este proceso, Báez expresó su cariño y añoranza por su hija Jamaica, a quien no pudo ver en esos días, dedicándole un mensaje: “Te amo y te extraño”.

La reacción de la comunidad digital fue inmediata. Entre bromas y mensajes de apoyo, un seguidor comentó: “Volvimos con la condición de que vamos a empezar el psicólogo, los amo”, a lo que Báez respondió con humor, demostrando la cercanía y el ida y vuelta que mantiene con su público: “Se me viene ese audio a la cabeza automáticamente”. La influencer reafirmó así su autenticidad y la confianza que caracteriza su vínculo con los seguidores, apostando a una etapa más madura en su relación con Martínez.

En este nuevo capítulo, Tamara Báez y Thiago Martínez eligen enfocarse en lo que sienten y desean, dejando atrás los episodios pasados y apostando a una relación basada en el aprendizaje y la honestidad.