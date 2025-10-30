Ángela Leiva compartió el insólito destino europeo en el que quedó varada: “Cinco horas arriba del avión”

Ángela Leiva quedó varada en Islandia por una histórica tormenta de nieve que paralizó vuelos en Europa (Video: Instagram)

Ángela Leiva compartió en sus redes sociales una experiencia tan inesperada como inolvidable: quedó varada en Islandia por culpa de una tormenta de nieve que paralizó los vuelos en toda la zona norte de Europa. Con su característico humor y buena energía, la artista relató paso a paso su odisea, que incluyó horas de espera, rutas congeladas, un micro con “destino incierto” y, como compañera fiel, su inseparable mate.

“Estuve en Islandiaaaaa”, escribió divertida junto al video que publicó en su cuenta de Instagram, donde se la ve a bordo de un avión con una expresión mezcla de asombro y resignación. “Después de mis días en Orlando, me tocó estar varada en Islandia por la nieve. Tenía conexión para irme a Europa y no viajé por la tormenta”, explicó.

El video muestra la secuencia completa de su travesía: primero en el avión, tomando mate con cara de cansancio, luego en un micro atravesando un paisaje completamente blanco, y finalmente en una ciudad cubierta de nieve, donde apenas se distingue la ruta. “Cinco horas esperando arriba del avión. Estamos en el medio del mundo. Y no me equivocaba, miren el mapa”, dice señalando la pantalla de su celular con la ubicación exacta: Reykjanesbær, una pequeña localidad islandesa cerca del aeropuerto internacional de Keflavík.

La cantante relató en redes sociales su odisea en Islandia, marcada por largas esperas y rutas congeladas

“Nos contaron que en siete años no había habido una tormenta así. Con la peor suerte del mundo nos tuvimos que bajar del avión y subirnos a un micro con un destino incierto. Real que nos daba miedo. En la ruta no había nada, pero nada”, relató en el clip, con imágenes de los caminos cubiertos de nieve y pasajeros visiblemente cansados.

Pese al frío extremo y la incertidumbre, Ángela no perdió el sentido del humor. “Por suerte dormimos en un hotel regias, pero muy temprano a la mañana salimos de nuevo para el aeropuerto con un vuelo confirmado. Estamos felices porque por fin volamos a destino, Copenhague”, contó con una sonrisa, celebrando el final feliz de la historia.

Durante el trayecto, estuvo acompañada por su amiga Agus Fenelli, con quien compartió risas, selfies y el infaltable mate. “Lo logramos, hada madrinaaaaa”, escribió Fenelli en los comentarios del posteo, a lo que Leiva respondió divertida: “Jajaja, el hada del blog”. Ambas ya habían compartido días de descanso juntas en Orlando, donde aprovecharon para relajarse antes de continuar su viaje por Europa.

El video rápidamente se llenó de mensajes de cariño de parte de sus seguidores. “Esa sonrisa que ilumina el corazón”, le escribió una fan. “En cualquier lugar del mundo, pero que no falte el mate”, comentó otra usuaria.

Antes de la tormenta, Ángela Leiva disfrutó de unas vacaciones en Orlando y los parques de Universal Studios

Tal como mostró en sus redes sociales la semana pasada, Leiva se tomó un merecido descanso y viajó a Orlando, Florida, donde disfrutó de unos días de diversión y adrenalina en los parques temáticos de Universal Studios. Lejos de los escenarios, la cantante compartió con sus seguidores una recopilación de imágenes y videos en los que se la ve sonriente, relajada y rodeada de amigos y familiares, disfrutando de cada rincón del complejo. Desde los juegos acuáticos hasta los espacios ambientados para Halloween, pasando por el mundo mágico de Harry Potter y el Bar de Moe de Los Simpson, la artista se mostró espontánea y feliz, viviendo cada momento con entusiasmo y sentido del humor.

Durante su estadía, lució looks cómodos y frescos, y se animó a participar de las experiencias más populares de los parques, desde montañas rusas hasta maquillajes temáticos. En las redes, sus seguidores celebraron verla disfrutar de unas vacaciones diferentes, lejos de la rutina de shows y giras, mostrando una faceta más descontracturada y auténtica. Entre risas, juegos y disfraces, Ángela dejó en claro que el descanso también puede ser una aventura inolvidable.