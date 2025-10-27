Disfraces, juegos y risas: así fueron las vacaciones de Ángela Leiva en los parques temáticos de Orlando

En medio de la emoción por su recorrido en los parques, Ángela compartió los mejores momentos con sus seguidores (Instagram)

Lejos de los escenarios, los shows multitudinarios y el ritmo intenso de la música, Ángela Leiva se permitió una pausa para reconectar consigo misma, con amigos y con su familia. Esta vez, dejó de lado la búsqueda de playas paradisíacas y se embarcó en una travesía diferente: eligió la adrenalina, la diversión y el vértigo de los parques temáticos más famosos del mundo y puso rumbo a Orlando, Florida, destino obligado de quienes buscan aventura en los icónicos Universal Studios.

La decisión quedó documentada desde el primer momento. “¿Alguien dijo vacaciones?”, escribió la artista como preludio a un álbum de fotos y videos que capturaron la esencia del viaje. En sus redes sociales, la cantante compartió una colección que es puro testimonio de descanso, desconexión y risas compartidas. Desde la entrada de Universal, con su mítica torre y la imagen del globo terráqueo que da la bienvenida, hasta los rincones especialmente ambientados para Halloween, Leiva se mostró relajada, espontánea y lejos de cualquier pose forzada.

"¿Alguien dijo vacaciones?", escribió Ángela al introducir las mejores fotos de su viaje

Ángela posando con la icónica esfera de Universal

Ángela vivió momentos únicos entre cervezas y juegos

Durante su estadía, la cantante disfrutó de las fiestas temáticas de cara a la llegada de Halloween

El primer recorrido fue clásico: allí se la pudo ver junto a su grupo de amigas y familiares, posando con looks cómodos y desenfadados. En uno de los posteos más celebrados, Ángela lució una gorra celeste, un top azul sin mangas y pantalones nude, complementando el conjunto con una riñonera blanca y lentes oscuros, retratando una imagen fresca y auténtica. La cantante sonríe a carcajadas, rodeada de su gente, dejando ver que el descanso también tiene un lugar destacado en su agenda.

La visita no se limitó a las fotos de rigor, sino que hubo una sucesión de momentos temáticos, desde escenarios preparados para Halloween con maquillajes oscuros y galletitas en la boca hasta el tradicional brindis con cerveza de manteca en los pasillos del parque, en lo que parece ser parte de algún tour o acceso especial, a juzgar por las cintas identificatorias que cuelgan de sus cuellos en varias de las imágenes.

En otra instantánea, un juego de agua fue el protagonista. Vestidas con pilotos plásticos, Ángela y su grupo se fotografiaron antes del inevitable chapuzón, con risas que anticipaban la aventura que estaba por venir y la complicidad de quienes disfrutan cada minuto. El recorrido continuó con otras paradas obligadas, como el famoso Bar de Moe de Los Simpson, donde Ángela posó junto a la figura de Barney sosteniendo una cerveza, completando uno de los souvenirs fotográficos favoritos de quienes visitan el parque.

Por supuesto, el viaje incluyó el mundo mágico de Harry Potter: en una imagen especial, uno de sus acompañantes posó delante de un cartel de “Wanted”, llevando así a todos los seguidores de la artista a recorrer con ella cada rincón del parque. Snacks, disfraces, maquillaje temático, compras de recuerdos y montañas rusas completaron una agenda repleta de estímulos y alegría.

La artista aprovechó a maquillarse para estar a tono con el ambiente festivo del parque

Entre algunos de los juegos, la artista y su grupo de acompañantes vivió experiencias bajo el agua

Leiva junto a Barney, uno de los icónicos personajes de Los Simpsons

La artista en uno de los juegos del parque

Las selfies grupales se convirtieron en protagonistas del álbum: en varias postales, Ángela y las mujeres de su círculo aparecen disfrazadas, con las típicas cervezas de manteca en mano y maquillajes llamativos, en medio de un clima distendido y divertido. La artista se animó a dejar a un lado cualquier preocupación, e incluso la coyuntura argentina, para dedicar estos días a recargar energías lejos de la presión mediática.

El viaje funcionó como un verdadero oasis entre gira y gira, permitiéndole a Leiva conectar con otros placeres, redescubrir la diversión sin horarios y sin la responsabilidad del escenario. En las redes, no faltaron los mensajes de seguidores y amigos celebrando que la cantante se dé tiempo para sí misma y que comparta un costado relajado, genuino y tan terrenal como inolvidable.

La sección de Harry Potter también fue parte del recorrido

Como broche de oro, Leiva posó junto a sus acompañantes (Instagram)

Así, entre la magia de Universal Studios y el disfrute puro de lejos de su rutina diaria, Ángela dejó un mensaje claro de que, a veces, el mejor descanso está en animarse a soltar el control, vivir la aventura y, simplemente, dejarse llevar por la emoción de ser una más entre multitudes, en un lugar donde solo cuentan las carcajadas y el brillo de sus vacaciones soñadas.