La tensa discusión al aire entre Fernando Carlos y Eugenia de Gran Hermano en la radio: “Sos un pollerudo”

La tensa discusión de Eugenia de Gran Hermano y Fernando Carlos al aire (Video: La100)

El miércoles por la mañana Fernando Carlos y Eugenia Ruiz, conocida por su participación en la última edición de Gran Hermano, vivieron un tenso ida y vuelta en El Club del Moro (La100), el programa conducido por Santiago del Moro. Mientras hablaban acerca de relaciones, las amistades y los celos que pueden influir en el vínculo fue cuando se dio el cruce entre los panelistas del programa.

“¿Tan pollera y cuatro años?“, fue la pregunta irónica que le hizo Eugenia al periodista, quien no tardó en defenderse: ”No soy pollera, estoy enamorado“. Al seguir con las preguntas acerca de su relación fue que comenzó a escalar la situación, Ruiz nuevamente lo trató de pollerudo y el enojo no tardó en hacerse palpable.

“Estás equivocada. Tenés mal genio, te tendrías que llamar malaeugenia, vivís enojada con la vida. Estabas adentro de la casa de Gran Hermano y estabas enojada, con cara de traste. Yo te veía las 24 horas”, lanzó Fernando y las exclamaciones de Eugenia no tardaron en escalar. “No. ¿De qué hablás Fernando? Disculpame, pero estaba todo el tiempo de buen humor“, fue la respuesta que le dio la cordobesa.

"No te bancas una", la dura frase de Carlos a Eugenia Ruiz

Lejos de dar por terminado el tema, la joven siguió: “Incluso mandaste una fake news de que yo le había sacado y condimentado la comida y has tenido que pedir perdón. El otro día me lo mandaron”, afirmó, haciendo mención a un suceso del reality. Y continuó con su descargo: “Enojada no, yo me enojo cuando me hacen calentar, si no no me enojo. Yo no vivo enojada, vivo de muy buen humor, me levanto con la mejor y vos sos pollerudo. Chau”.

“Se te veía enojada. No te bancás una”, fue la sencilla contestación de Carlos. Sin embargo, el tema no terminó allí, puesto que Ruiz no quiso que se quede con la última palabra: “Se enoja conmigo, hacete cargo papi. No podes ni pestañear sin permiso”. Mientras todo esto se llevaba adelante, el conductor y los panelistas se reían y evitaban meterse en la discusión que no tardó en viralizarse.

Se viene la edición más ambiciosa de Gran Hermano

Semanas atrás, Del Moro, nuevamente conductor del reality más célebre del país, anunció en su cuenta de Instagram —donde reúne a más de seis millones de seguidores—que ya están abiertas las inscripciones para la próxima temporada.

El llamado apareció en una historia, acompañado de una imagen impactante: el emblemático logo del programa, intervenido con grafitis urbanos y destellos azules, junto al enlace directo a la web del canal en el que se puede completar el formulario. La señal era clara. Las puertas de la casa más famosa del país están, otra vez, a punto de abrirse.

Mientras miles están yendo a completar el formulario y soñar con esa fama tan fugaz como feroz, el canal se ocupó en los últimos días de dejar rastros de lo que vendría. Aprovechando la conducción de Del Moro durante la entrega de los Premios Martín Fierro 2025, se confirmó la noticia que agita aún más el avispero mediático: en febrero de 2026 debutará Gran Hermano Generación Dorada, una edición especial destinada a sacudir no solo a la audiencia, sino también a toda la industria televisiva, con participantes famosos además de ignotos compartiendo el mismo espacio.

Vuelve Gran Hermano con una edición especial (Foto: Instagram)

Marina Calabró, en su clásica columna de Lape Club Social por América, fue más allá y sacó a la luz parte de la lista personal de Santiago Del Moro. La revelación resonó como un trueno: “La que encabeza la lista de Santiago, el primer nombre de muchos, es Laura Bozzo, una reina de la televisión internacional. Seguro la recuerdan por la frase ‘Que pase el desgraciado’. Del Moro siempre tuvo devoción y debilidad por Laura Bozzo”.