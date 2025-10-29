La tajante respuesta de Wanda Nara a una seguidora con una indirecta a la China Suárez: “Está en pareja”

Wanda Nara le respondió a una seguidora y le tiró un palito a la China Suárez (Foto: Instagram)

Wanda Nara casi siempre está activa en sus redes sociales, compartiendo con sus seguidores el minuto a minuto de su vida. En las últimas horas, mostró la nueva faceta de su empresa y aprovechó para tener un breve pero contundente ida y vuelta con una seguidora, con el que también deslizó una indirecta a la China Suárez, actual pareja de su ex, Mauro Icardi.

Wanda tiene pensado lanzar dentro de las próximas semanas su propia colección de bikinis, por lo que hizo un posteo para mostrar alguno de los modelos que se vienen para esta temporada de verano. Las postales generaron una catarata de comentarios, tanto de sus familiares como de los internautas. Sin embargo, hubo uno que logró captar en particular la atención de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

Una joven decidió no dejarle un halago sino pedirle ayuda. “Wanda haceme la segunda con Maxi”, escribió esta persona junto a varios emojis de rostros con corazones rojos en los ojos. Un detalle que no es menor destacar es que eligió no etiquetar a la empresaria en el comentario, por lo que la respuesta por parte de Nara fue más sorpresiva todavía.

Wanda apuntó contra la China Suárez en sus redes (Foto: Instagram)

Esta fue cortita y al pie: “Está en pareja. #NuncaTatiana”. La elección del hashtag no es casual, sino que es una clara indirecta en contra de Suárez, a quien el streamer Martín Cirio y las redes sociales la apodaron como Tatiana. Este apodo intenta definir a la mujer que busca conquistar a un hombre que está casado o que está en pareja, tal como Wanda acusa a Eugenia de haber hecho allá en octubre del año 2021, llevando al final de su matrimonio con el padre de sus hijas.

Hace tiempo que la presentadora no se ocupaba de deslizar comentarios contra la actual pareja del delantero del Galatasaray, aunque algunas semanas atrás envió otra alusión a la actriz a través de Masterchef, el programa de cocina que conduce en Telefe.

Mientras los participantes intentan llevar adelante la difícil tarea de impresionar a los tres jurados, Wanda se paseó entre las estaciones conversando con los famosos que decidieron embarcarse en la aventura culinaria.Mientras dialogaba con Sofía La Reini Gonet, quien tuvo que preparar milanesas de berenjena y se le quemaron, le consultó acerca de su vida amorosa, cuya última actualización fue la separación con Homero Pettinato.

El palito de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef (Video: Telefe)

“¿Estás de novia?“, fue la sencilla pregunta que le hizo la mediática a la influencer, quien respondió sin dudar: ”No, de ninguna manera“. Ante la soltería de Sofía, la cantante de ”Bad Bitch" decidió ofrecerse a encontrarle una pareja: “Soy especialista en armar parejas, estuve armando muchas parejas”.

La Reini aceptó el reto de inmediato pero le puso una sola condición: que el candidato en cuestión tenga plata. Wanda comenzó por el descarte de opciones y rápidamente elimino la posibilidad de Maxi López, su exmarido y padre de sus tres hijos. Esto lo hizo con una frase que tuvo sorprendió a todos.

“A Maxi ni lo mires porque tiene la mujer embarazada. Tatiana no, Reini”, fue la primera de las indirectas. Si bien no la nombró, fue una clara alusión a uno de los tantos apodos con el que se conoce a la China, este en particular fue creado por Martín Cirio como una forma de referirse a quienes se involucran con personas casadas o en parejas. “No, Tatiana ni loca, si es casado, no”, fue la tajante contestación de Gonet.

En esa misma línea, la exesposa de Icardi siguió con el tema. “Maxi tiene plata. No tiene la plata que tenía cuando yo estaba con él, porque me quedé con la mitad“, señaló, haciendo referencia a la pelea judicial que tuvieron años atrás y que hoy ya quedó saldada y en el pasado.