El romántico mensaje de Wanda Nara a Martín Migueles con una significativa foto: “Antes que nada”

El romántico mensaje de Wanda Nara a Martín Migueles: “Antes que nada” (Foto: Instagram)

Wanda Nara transita uno de sus mejores momentos tanto en lo laboral como en lo sentimental. Triunfa como conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y su relación con Martín Migueles se afianza día a día. La empresaria y presentadora comenzó a plasmar su presente amoroso con más frecuencia de manera pública a través de imágenes y mensajes cargados de romanticismo en sus redes sociales. Cabe recordar que ella en un principio compartía solo detalles mínimos de la relación, como escapadas, reuniones en familia o postales de la rutina cotidiana. Así, durante unos meses eligió solo insinuar la presencia de Migueles en sus historias, mostrando apenas algún brazo, un tatuaje o detalles parciales.

Con el paso de los días, el hermetismo inicial fue cediendo y Wanda decidió ir un paso más allá. En una de las últimas postales, mostró a su pareja sentado cómodamente en uno de los sillones del balcón de su departamento sobre el Chateau Libertador, sumido en el celular y compartiendo un mate. Junto a la imagen, escribió en italiano “Prima di ogni cosa”, que puede traducirse como “Antes que nada”, apostando no solo al mensaje sino también al guiño cultural que los une.

La postal estuvo musicalizada con la canción homónima del rapero italiano Fedez, subrayando la inspiración internacional y el clima cómplice de la escena. La selección de emojis –que incluyó el mate y el tarro de miel– reforzó el carácter íntimo y dulce del momento, señales que dejaron claro el lugar prioritario que hoy ocupa Martín Migueles en la vida de Wanda. Así, la empresaria eligió abrir una ventana más genuina e informal de su cotidianidad, combinando la exposición pública que maneja con naturalidad y la búsqueda de resguardar el costado más personal de su historia.

Durante el fin de semana, luego de celebrar a lo grande el cumpleaños de su hija menor fruto de su relación con Mauro Icardi con una fiesta familiar repleta de detalles y ternura, la empresaria extendió los festejos con una escapada especial, compartida con parte de su familia y su pareja. Durante el trayecto, la empresaria mostró en redes un video viajando en el asiento del acompañante mientras su novio manejaba, sosteniendo el mate y musicalizando el recorrido con la canción “Solcito”, de Juan Duque y Miguel Bueno.

Las imágenes retrataron un día diáfano, con la ruta y el paisaje bañados por el sol y la energía de una relación que avanza y se fortalece. La elección del tema musical no pareció casual, en especial porque la frase central del estribillo acompañaba la escena y dialogaba con el presente sentimental de Wanda: “Con tremendo solcito / brillan como nunca tus ojitos bonitos / ¿Cómo no me vo’a enamorar? ¿Cómo no te voy a cuidar? Pa que te quede”. El clima de bienestar, el mate, la música y la complicidad entre ambos mostraron una postal de pareja consolidada y en sintonía.

Poniendo en pausa por tan solo unos segundos el protagonismo de la menor de sus hijas, la presentadora saludó a su flamante novio por un nuevo año de vida: “Feliz cumpleaños, mi amor”, escribió junto a una selección de emojis que resumían la jornada: una margarita, una carpa, un castillo y el infaltable mate, símbolos que hacían referencia al la celebración que tenían planteada para la pequeña. Dejando de lado a Migueles, los festejos continuaron en un castillo de corte rural, donde la familia ensamblada, los amigos y un sol radiante fueron testigos de la alegría prolongada de Isabella y del presente amoroso que vive su madre.

El saludo de Wanda Nara a su novio Martín Migueles (Video: Instagram)

Así, los días de festejo familiar funcionaron también como nuevo escenario para mostrar el crecimiento y el lugar central que Martín ocupa en la vida de Wanda, marcando una etapa de plenitud en su historia personal.