4 años del “Wandagate”: el explosivo culebrón de Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez que no encuentra paz ni fin

El Wandagate cumple cuatro años como el escándalo mediático más resonante de la farándula argentina

Cuatro años después de aquel mensaje que sacudió a la farándula argentina, el “Wandagate” sigue generando repercusiones. Lo que comenzó con una historia de Instagram terminó convertido en una telenovela internacional con capítulos judiciales, separaciones, reconciliaciones, nuevas parejas y un sinfín de frases virales.

El 16 de octubre de 2021, Wanda Nara publicó en su cuenta de Instagram una frase que se transformó en el punto de partida de esta guerra sin cuartel: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”. El mensaje, dirigido a Eugenia “La China” Suárez tras descubrir que su entonces esposo, Mauro Icardi, mantenía un intercambio de mensajes y había tenido un encuentro íntimo con la actriz en el hotel Le Royal Monceau de París, fue el punto de partida de una historia que aún hoy sigue en desarrollo.

Antes de que estallara el escándalo, la imagen que proyectaba la mediática era la de una vida idílica: residía en una mansión en París junto a Icardi, quien jugaba en el París Saint-Germain y compartía vestuario con figuras como Lionel Messi, Ángel Di María y Kylian Mbappé. Pero en septiembre de 2021, cuando viajó a Milán con su hermana Zaira para asistir a la Semana de la Moda, su ausencia abrió el escenario de la traición.

Según reveló Yanina Latorre en LAM, fue el propio Icardi quien gestionó la reserva del hotel para encontrarse con la actriz, que venía de otro gran escándalo anterior por su romance con Benjamín Vicuña con Pampita en el medio. “No sé si él pagó el cuarto, capaz se lo dan gratis, pero fue después de un partido”, deslizó la panelista, y aclaró que el encuentro “no habría llegado a consumarse sexualmente”.

La infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez desató una saga de separaciones, reconciliaciones y disputas judiciales

El escándalo fue inmediato. Wanda abandonó París con sus hijos y se refugió en Milán, mientras Icardi dejaba los entrenamientos del PSG para suplicarle perdón. Semanas más tarde, la pareja se reconcilió y selló la tregua en una entrevista con Susana Giménez desde su hogar en Francia. “Estoy donde debo estar”, dijo él en esa entrevista que Telefe emitió en horario central. Por su parte, la China Suárez optó por defenderse mediante un comunicado en el que expresó: “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos”, escribió. “Siento un déjà vu infernal donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”.

La paz duró poco. El 22 de septiembre de 2022, Wanda anunció su ruptura definitiva con Icardi a través de un comunicado en redes: “Me resulta muy doloroso vivir este momento, pero dada mi exposición y las especulaciones mediáticas, prefiero que lo sepan por mí. (…) Pido comprensión, también por nuestros hijos”.

Con el tiempo, se supo que la actual conductora de MasterChef Celebrity había tenido un fugaz vínculo con el futbolista senegalés Keita Baldé, excompañero de Icardi en el Inter de Milán, aunque esta relación se mantuvo en total discreción. Más visible fue su acercamiento al cantante L-Gante, con quien comenzó a frecuentarse en octubre de 2022 tras coincidir en la grabación del videoclip “El último romántico”. La química fue inmediata y los rumores, inevitables. Las primeras imágenes juntos salieron de un boliche porteño, apenas un mes después de conocerse.

El escándalo involucra a figuras como L-Gante, Keita Baldé y Benjamín Vicuña, sumando romances, traiciones y conflictos familiares

En paralelo, la China Suárez vivió un breve romance con el español Armando Mena Navareño durante su estadía en ese país para el rodaje de la película Objetos. Posteriormente, en mayo de 2022, confirmó su relación con el cantante Rusherking, que se extendió hasta abril de 2023. Tras esa ruptura, se la vinculó con el influencer y cantante Lauty Gram, una relación intermitente que se prolongó hasta mediados de 2024, aunque nunca fue formalizada.

Durante este período, la ex Casi Ángeles decidió relanzar su carrera artística como cantante. En julio de 2022 presentó su primer sencillo como solista, titulado “Lo que dicen de mí”, con la colaboración de Santi Celli en la composición y producción. Más adelante, sorprendió al lanzar una canción junto a L-Gante, “Llora como un arrepentido”, lo que reavivó las especulaciones sobre su vínculo con el entorno del Wanda Gate.

Wanda siguió capitalizando su exposición. Luego de de trabajar en ¿Quién es la máscara?, participó en la apertura de Gran Hermano y en marzo de 2023 debutó como conductora de MasterChef Argentina.

Wanda Nara enfrentó problemas de salud, nuevos proyectos televisivos y musicales, y la batalla por la custodia de sus hijas

Pero el 2023 también le trajo un golpe personal. En julio fue diagnosticada con leucemia mieloide crónica, un dato que mantuvo en reserva hasta fin de año. El 31 de diciembre, compartió el parte médico de Fundaleu: “Comunicamos que la paciente Wanda Solange Nara desde el mes de julio de 2023 se encuentra en seguimiento en Fundaleu por una Leucemia Mieloide Crónica con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado. Realiza estudios periódicos en Argentina y Turquía para el control de su enfermedad”.

En 2024, la empresaria asumió la conducción de Bake Off Famosos Argentina (Telefe) y del reality Love is Blind junto a Darío Barassi para la plataforma Netflix. No obstante, su incursión en la música fue lo que más atención generó: entre noviembre de 2023 y julio de 2024 lanzó varios sencillos de estilo pop y electrónico, en colaboración con el equipo de L-Gante (Maxi El Brother, Negro Dub y Lourdes del Valle Medina Manaure). Entre ellos, destacaron “Bad Bitch” y “Amor verdadero”, este último con un videoclip y portada en los que aparece Icardi.

Ese gesto artístico coincidió con una breve reconciliación con el futbolista, pero en julio volvió a anunciar su separación definitiva y el inicio de un proceso de divorcio internacional. A partir de ahí, la guerra incluyó denuncias por violencia económica, cortes de tarjetas, filtración de chats y un sinfín de stories cruzadas.

En julio de 2024, Wanda Nara oficializó su separación de Icardi. “Amor verdadero” se convirtió en uno de los temas más comentados, tanto por su contenido como por el contexto sentimental en el que fue lanzado.

Wanda Nara y Mauro Icardi antes de un proceso de divorcio internacional con denuncias de violencia económica (Instagram)

A pesar de los rumores, Wanda negó en reiteradas ocasiones una reconciliación con Icardi y también desmintió un romance con L-Gante. Sin embargo, a principios de noviembre, confirmó su relación con el cumbiero a través de una transmisión en vivo en Instagram, donde ambos se declararon públicamente su amor ante más de 100 mil espectadores. Este hecho pareció motivar al futbolista a avanzar en su vínculo con la China Suárez. Tras sufrir una lesión jugando para el Galatasaray, el delantero viajó a Buenos Aires para operarse y realizar la rehabilitación, y comenzó a mostrarse en la vida nocturna porteña, en ocasiones acompañado por la actriz.

El restaurante Gardiner fue escenario de un encuentro entre los cuatro protagonistas principales. A fines de noviembre, Wanda Nara y la China Suárez se vieron cara a cara por primera vez en tres años. Según relató Paula Varela en Socios del Espectáculo (Eltrece): “Wanda se acerca con Elián (L-Gante) y lo saluda; la China, en lugar de evitar el roce, le dice: ‘¿Por qué venís acá? ¿Me estás grabando?’”. La situación derivó en una discusión verbal, en la que, de acuerdo con la panelista, la animadora le habría dicho a la actriz: “No te hagas la zorra, te esquivé durante años. Ahora te podés quedar tranquila, podés quedarte con mi marido. Ya no me importa, pasó mucho tiempo y podés hacer lo que quieras”, además de advertirle que no se acercara a su actual pareja.

Durante diciembre, la tensión continuó tanto en redes sociales como en apariciones televisivas. En una entrevista con Susana Giménez, otra vez testigo de los detalles de alcoba de los protagonistas del culebrón mediático, Wanda mostró mensajes en los que Icardi se refería a La China Suárez: “Sabés la lista de minas amigas tuyas que tengo… Quedate tranquila que a la China la tuve regalada y no le di bola. Imaginate si la voy a volver a buscar”, fue una de las frases que más repercusión generó.

Los explosivos mensajes que Mauro Icardi le habría enviado a Wanda Nara

Tras pasar las fiestas juntos, Wanda Nara anunció el 5 de enero su separación de L-Gante: “Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia. Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión, hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos”, publicó en Instagram. Elián Valenzuela, por su parte, fue más tajante: “Esta novela ya fue, termínenla sin mí. Si se les ocurre preguntar, no busco, ni me hace falta dar aclaraciones ni explicaciones”.

Pocos días antes, la animadora había conversado con Ángel de Brito en LAM (América), donde compartió detalles sobre su relación con Keita Baldé y el deterioro de su vínculo con Icardi: “La relación con Keita Baldé fue real, yo se lo conté a Mauro porque estábamos separados. Él me extorsiona con eso, con mostrar los videos. Lamentablemente tuve que subir los chats para demostrar que esto fue después. Antes de la China nuestra vida era perfecta. Cuando yo le dije a Mauro que me quería separar, él se volvió loco y no quería. Él jura y perjura que me va a hacer la vida imposible”.

En los días que siguieron a la ruptura con L-Gante, Icardi intensificó su actividad en redes sociales, lanzando indirectas y anticipando su nueva relación. El jueves por la tarde, publicó un álbum de fotos junto a la China Suárez acompañado del mensaje: “Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperas. Quién sabe... son cosas del destino. Ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuánto tiempo pase o cuántos caminos hay que recorrer”. El posteo selló lo impensado: la relación que había explotado con el “Wandagate” en 2021 se convertía en oficial en 2025.

La China Suárez y Mauro Icardi oficializaron su relación en enero de este año

A comienzos de febrero, el exmatrimonio inició formalmente su proceso de divorcio en los tribunales de Milán, una estrategia que el futbolista habría utilizado para ralentizar el trámite. “Icardi pidió que el divorcio se tramite en Italia, donde los procesos pueden tardar más de un año. Es su manera de seguir teniendo el control”, aseveró Ángel de Brito en LAM.

La decisión generó malestar en el entorno de Wanda. Su abogada, Ana Rosenfeld, confirmó en Socios del Espectáculo que el jugador “cortó las tarjetas y la prepaga, ejerciendo violencia económica”. En respuesta, Nara presentó documentación en la justicia argentina para garantizar la manutención de sus hijas, además de iniciar un reclamo por cuotas alimentarias impagas.

A esta batalla se sumaron acusaciones cruzadas de infidelidad. Wanda filtró conversaciones que mostraban a Icardi herido por la “traición” de su ex con el futbolista senegalés Baldé.

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara acusándola de haberle sido infiel con Keita Baldé durante su matrimonio

La guerra no quedó solo en redes. En abril, el abogado italiano de Icardi solicitó una revisión patrimonial para determinar la titularidad de propiedades en Turquía y Francia. La empresaria, asesorada por un equipo mixto argentino-italiano, contrató peritos propios para defender lo que considera “bienes gananciales”.

En mayo, la disputa se centró en la tenencia de las menores. Wanda pidió que las niñas permanezcan en Argentina durante el ciclo escolar, mientras Icardi reclamó su restitución internacional para que vivan con él en Estambul. En paralelo, los abogados discutieron un régimen de visitas supervisadas, ya que las menores “no quieren convivir con la nueva pareja del padre”, según trascendió en LAM.

En una audiencia televisada por los medios italianos, ambos se enfrentaron por videollamada. “Fue tenso, Wanda lloró y Mauro insistía en que ella no cumplía con los acuerdos”, relató De Brito. A la salida, la conductora publicó una foto con sus hijas y la frase: “Siempre de la mano de ustedes. Lo demás, que hable la justicia.”

Mientras tanto, Icardi y la China siguieron consolidando su vínculo. La actriz se instaló en Nordelta, en la misma casa que alguna vez Wanda había bautizado como “la casa de mis sueños”. Allí pasaron gran parte del verano y compartieron fotos juntos que confirmaron lo que ya era evidente: el triángulo se había transformado en pareja oficial.

El caso refleja la transformación de una infidelidad en una guerra mediática y judicial por dinero, poder y reputación

El 27 de junio un escándalo mayúsculo se produjo entre Wanda Nara y Mauro Icardi que desencadenó un amplio despliegue de fuerzas policiales y judiciales en el edificio Chateau Libertador. El conflicto, que se mantuvo durante 10 horas, se originó cuando la animadora se negó a entregar a sus hijas al futbolista, según lo ordenado por la justicia.

La situación requirió la presencia de unidades de la Superintendencia de Violencia Familiar, psicólogos y personal de SAME. La orden judicial estipulaba que Icardi debía encontrarse con las menores y llevárselas consigo, pero la negativa de la animadora a acatar la medida generó incertidumbre sobre un posible arresto por resistencia a la autoridad.

Cámaras de televisión, periodistas y fotógrafos permanecieron en las inmediaciones del edificio durante todo el operativo, mientras especialistas y abogados y psicólogos trabajaron para mediar entre las partes y evitar una escalada mayor del conflicto.

A la par, Benjamín Vicuña impidió que sus hijos Magnolia y Amancio viajaran con su madre a Turquía, revocando el permiso judicial a último momento. La China explotó en redes: “El papá del año, que nunca está, ahora se acuerda de sus hijos.”

La actriz también apuntó contra su ex por “adicciones” y “maltrato psicológico”, publicaciones que luego borró pero fueron viralizadas en redes sociales. “No voy a contestar a tanto odio. Mis hijos saben qué clase de padre soy”, respondió Vicuña.

Entre julio y agosto, la historia volvió a subir la temperatura. En Buenos Aires, la China y Wanda coincidieron nuevamente en un evento privado, pero evitaron el saludo. Mientras tanto, Icardi regresó a Turquía para reincorporarse al Galatasaray, y las audiencias de divorcio se reprogramaron para septiembre.

Los abogados de Wanda aseguran que la empresaria pedirá la custodia exclusiva de sus hijas y que, de confirmarse las pruebas de violencia económica, solicitará una compensación millonaria. Por su parte, Icardi, desde Estambul, se muestra cada vez más enamorado de su actual pareja, con quien comparte videos familiares, salidas con amigos y escapadas.

Cuatro años después de aquel posteo, el “Wandagate” se transformó en un drama mediático y judicial sin precedentes. Lo que empezó como una infidelidad se convirtió en una guerra por dinero, poder y exposición. Hoy, Wanda Nara sigue dividiendo su tiempo entre la televisión, sus hijos y las audiencias en Milán; Icardi juega en Turquía y protagoniza titulares románticos junto a la China Suárez; y la actriz intenta equilibrar su carrera con un presente que sigue siendo noticia. Algo es seguro. La telenovela de este triángulo sigue y seguirá escribiéndose.