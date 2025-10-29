Belén Negri, “La Chilena”, anunció su separación de Tiago PZK: “A veces con el amor no alcanza”

Belén Negri, la Chilena, anunció su separación de Tiago PZK (Video: Luzu TV-Se fue larga)

Belén Negri, conocida como La Chilena, utilizó su espacio en Se fue larga (Luzu TV) para abrirse sobre el final de su relación con Tiago PZK, con quien había apostado nuevamente al amor este año. Apenas unas semanas atrás, ambos compartieron un viaje a Japón, un destino que la bailarina retrató en sus redes sociales con postales donde predominaban los paisajes, la complicidad y el entusiasmo propio de una etapa renovada y luminosa. Aquellas imágenes invitaban a pensar que la pareja atravesaba uno de sus mejores momentos, en busca de nuevas experiencias y conectados por la ilusión de construir algo diferente.

“Estoy soltera”, comenzó diciendo y contó que la razón por la que estaba hablando del tema tenía que ver con la exposición pública y la avalancha de mensajes y etiquetas en redes hicieron que, frente al cierre de ese vínculo, Belén sintiera la necesidad de explicarse y poner palabras tanto a su proceso de duelo como a las dificultades que atraviesa alguien con una vida sentimental directa a la mirada de todos. “Al ser personas públicas, si mostrás tu vínculo, en algún punto hay que dar explicaciones. Para poder hacer un duelo y mantener el contacto cero, traigo esta conversación porque para tener más estabilidad necesito que no me envíen cosas”, pidió en el programa, señalando el impacto que tienen los recordatorios y comentarios ajenos cuando se trata de reconstruir la paz interior.

Belén compartió que el intento valió la pena y que, aunque volver a luchar por la relación fue “lindo” y permitía soñar con construir algo único, hay momentos en los que “con el amor no alcanza”. Su reflexión fue categórica y llena de madurez: “Me quedo con que lo volvimos a intentar, no darse por vencido, para poder quizás construir y seguir intentando algo que, que es único, pero bueno, a veces con el amor no alcanza. Hay procesos distintos, madureces diferentes; por mucho amor que haya, a veces las cosas no se logran concretar como uno las idealiza”. Admitió, además, que aceptar esa realidad “es el dolor más fuerte” que atraviesa, pero también que permanece firme: “Estoy bien”, aseguró, mientras alternaba entre sonrisas y el acompañamiento de sus compañeros.

El último posteo que hizo ella son las fotos de sus días en Japón y es de los primeros días de octubre (Foto: Instagram)

“No quiero tener otro clip llorando, estoy harta de llorar en todos mis clips, pero esto ya hace un par de semanas”, confesó, asumiendo lo agotador de exponerse vulnerable en un ambiente de tanta exposición. “Japón fue como un cierre superprecioso”, concedió. “Obviamente estoy con un montón de emociones y oportunidades. Intentar balancearme es superdifícil y mantener la fuerza para no trasladarles mis temas personales, porque amo alegrarles el día a quienes nos ven. Es un laburo y lo quiero hacer de la mejor manera posible”.

La bailarina no esquivó el impacto de esa visibilidad durante el duelo: “Como es una relación pública y estoy en un momento de duelo, si me siguen enviando cosas y me siguen etiquetando, me veo en la necesidad de pedir respeto para ese contacto cero y así tener más estabilidad. En un futuro, todo se va a alivianar, porque es parte del proceso. Gracias por acompañarme”. De esta manera, pidió a sus seguidores empatía y paciencia para poder sanar y reconstruirse sin presiones adicionales.

Belén cerró su exposición haciendo gala de una visión esperanzada y abierta ante lo que pueda presentarse: “Fueron meses muy locos, pero seguimos aprendiendo y sigo apostando por el amor, aunque no se dé. Esto no me limita para coincidir en el futuro con otras personas. Sé que soy capaz de amar con toda mi alma y voy a seguir intentándolo. Pude quedarme con la sensación de que lo intentamos todo, y aunque no haya funcionado, igual lo intentamos, y eso es lo más lindo”. Transformó así el dolor en aprendizaje y convirtió la honestidad emocional en una bandera, convencida de que la autenticidad siempre es el mejor punto de partida para cualquier reinicio.