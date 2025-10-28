Teleshow

A quién salvó el jurado en la gala de eliminación en la noche turca de Masterchef Celebrity

La competencia reunió a figuras del espectáculo, desafíos culinarios y momentos de humor y nerviosismo inesperados en una jornada decisiva

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

¿El jurado a quién salvó de la gala de eliminación?

La noche del lunes fue decisiva para Masterchef Celebrity. Fue una gala especial donde los jurados decidieron a quién salvar para seguir dentro de la competencia.

En ese contexto, Emilia Attias se aseguró la permanencia en el certamen tras ser reconocida como la mejor de la última gala de eliminación, emitida el lunes 28 de octubre de 2025 por Telefe. La actriz, recordada por su paso en Casi Ángeles, fue la única participante que logró evitar la salida del certamen gracias a su desempeño en una noche dedicada a la cocina turca.

El desafío de la jornada llevó a los concursantes a enfrentarse a recetas típicas de Turquía, con la particularidad de que el azar determinó qué plato prepararía cada uno. Los cuatro clásicos seleccionados para la prueba fueron kebab de cordero, yaprak sarma, lahmacun y mam bayld. Los participantes debieron adaptarse a ingredientes poco habituales y técnicas desconocidas, lo que elevó la exigencia del reto y puso a prueba su creatividad y destreza culinaria.

En esta gala de eliminación compitieron Sofía La Reini Gonet, La Joaqui, Sofía Martínez, Emilia Attias, Cachete Sierra, Esteban Mirol, Julia Calvo, Miguel Ángel Rodríguez, Claudio El Turco Husaín y Maxi López. Todos ellos presentaron sus platos ante el jurado compuesto por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, quienes evaluaron cada preparación antes de tomar la decisión final.

Esteban Mirol a punto de la salvación de la gala de eliminación

El programa también incluyó momentos de distensión y humor, especialmente durante la intervención de Maxi López. El exfutbolista compartió detalles de su vida familiar, relatando que su actual pareja, Daniela Christiansson, embarazada de siete meses en Suiza, le pide milanesas a cualquier hora. En ese momento Wanda Nara aprovechó la ocasión para bromear sobre quién cocina ahora para la mujer de Maxi, generando un intercambio divertido que involucró a los chefs y provocó risas en el estudio.

Emilia Attias y su relación con el jurado

En una jornada marcada por la tensión y la autocrítica, Emilia Attias logró revertir su situación en MasterChef Celebrity tras recibir elogios del jurado, luego de varias semanas de críticas. La actriz, que había manifestado su descontento con las devoluciones de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, consiguió finalmente destacarse con sus platos y asegurar su permanencia en el certamen.

Durante la emisión, la conversación entre Emilia y Wanda reveló el nivel de presión que experimentan los participantes. Aunque la conductora percibía a la actriz tranquila, Attias confesó: “No, yo te juro que estoy transpirando. No entendés cómo”.

En el plano personal, la actriz abordó su relación con Guillermo Freire, empresario y economista, con quien inició un noviazgo tras su separación de Turco Naim. Attias relató que su pareja tiene una fuerte inclinación por la cocina y que tanto él como su familia la apoyan en el concurso: “Cocina mucho mi novio y me enseña. Cocina un montón, su mamá recocinaba, cocina toda su familia. Son todos chefs, no sabés”. Además, destacó el respaldo que recibe de su entorno: “Sí, re. Me dan consejos”. El perfil de Guillermo Freire se caracteriza por su bajo perfil mediático, a diferencia del ambiente habitual de celebridades.

Emilia Attias en MasterChef Celebrity

Respecto a su desempeño en el certamen, Attias fue autocrítica y reconoció: “Espero mucho de mí y soy exigente”. No obstante, expresó su disconformidad con la mirada de los jurados: “Yo no tendría que estar acá en una eliminación. No sé qué le pasa al jurado, solo ve lo malo”. La actriz explicó que aun no había respondido de manera más directa a las críticas porque está en proceso de conocer a los evaluadores y no desea generar conflictos prematuros. “Porque estoy conociéndolos de a poco, no quiero que me odien de entrada”, dijo aunque anticipó su intención de adoptar una postura “un poco más irreverente”.

