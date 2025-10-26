Teleshow

Glamping, spa de chicas y una fiesta de cuento: el cumpleaños soñado de la hija menor de Wanda Nara

La conductora de MasterChef Celebrity organizó una fiesta al aire libre por los 9 años de su nena en un palaciego entorno ubicado en Lobos. Todas las fotos y videos

Wanda Nara organizó un cumpleaños de ensueño para su hija menor con glamping, caballos y un castillo de fondo (Video: Instagram/@wanda_nara)

Wanda Nara volvió a sorprender con una puesta en escena majestuosa para celebrar el cumpleaños de su hija menor, fruto de su relación con Mauro Icardi. Después de una primera fiesta con temática de osos de peluche, la empresaria compartió en sus redes la segunda parte del festejo: un exclusivo campamento al aire libre que combinó naturaleza, lujo y diversión, en un entorno de película.

“El cumpleaños sigue”, escribió la conductora en sus historias de Instagram, anunciando que la celebración de la niña continuaba en una jornada especial junto a sus hijos, su pareja Martín Migueles, Maxi López y un grupo reducido de invitados. La locación elegida fue la Estancia La Candelaria, en Lobos, un imponente predio de estilo francés rodeado de bosques y jardines que enmarcaron el día soleado.

La celebración incluyó una carpa de lujo, actividades al aire libre y una ambientación inspirada en cuentos de hadas

Las primeras imágenes mostraban el paisaje durante el trayecto: un cielo despejado, caminos rurales y el verde infinito del campo bonaerense. Luego, Wanda reveló la llegada al lugar con una enorme carpa de glamping, decorada con guirnaldas, luces cálidas y detalles florales. El espíritu de glamping mezcla aquello que es considerado lujoso con la tradición del campamento. En la entrada, un cartel de madera tallado a mano con la inscripción “Summer Camp” daba la bienvenida a las invitadas. Dentro del espacio, el clima era de película: colchones individuales cubiertos con mantas color arena, almohadones en tonos pastel y bandejas de madera personalizadas con vasos y dulces para las niñas.

“Un cumple de castillo”, escribió la empresaria sobre una de las postales que combinaba la imagen de la carpa con la fachada del château que domina la estancia. La estética es coherente con el estilo de la conductora de MasterChef Celebrity: una mezcla de sofisticación y calidez, con atención a cada detalle, desde los colores neutros y las texturas naturales hasta la iluminación tenue que transformaba la carpa en un refugio acogedor.

La estancia La Candelaria, en Lobos, fue el escenario elegido para el exclusivo festejo familiar

Entre las historias, se pudo ver el momento de la llegada de la homenajeada y sus amigas. Wanda subió imágenes mostrando a las niñas bajando de una camioneta negra con entusiasmo. Luego, las imágenes captaron a la cumpleañera explorando el lugar, revisando una tarjeta y sonriendo dentro de la carpa mientras charlaba con sus compañeras. En otra secuencia, las chicas disfrutaron de una cabalgata entre los árboles, guiadas por instructores y acompañadas por adultos, en una postal campestre que reflejaba la tranquilidad del entorno.

El almuerzo tuvo lugar bajo una galería de árboles centenarios, con una mesa larga dispuesta sobre el suelo de tierra y hojas secas, siguiendo la estética rústica elegante que suele caracterizar a los eventos organizados por la animadora. El eventó incluía manteles blancos, vajilla en tonos verdes y dorados, copas de cristal, centros de mesa con follaje natural y velones que aportaban un toque romántico. En el fondo, se veía el castillo de piedra clara, que completaba el escenario de ensueño. “Feliz cumpleaños, princesa”, escribió la empresaria en otra historia.

La decoración combinó detalles sofisticados y elementos naturales, reflejando el estilo característico de Wanda Nara (Video: Instagram/@hache.eventos)

Más tarde, mostró un nuevo rincón preparado dentro de la carpa: una mesa baja con espejos, toallas y bowls individuales para que las niñas participaran de una actividad de spa infantil, con máscaras, cremas y accesorios de belleza. Cada detalle tenía su propio diseño: individuales florales, pequeños frascos decorados y un ambiente que invitaba a la relajación y el juego. Las historias también mostraron la convivencia entre los adultos y los chicos. Mientras la menor de la familia y sus amigas disfrutaban de sus actividades, los mayores compartían charlas y risas en torno a la mesa, en un clima distendido y familiar.

El cumpleaños de la pequeña, que comenzó con una primera parte inspirada en ositos de peluche y terminó con un día de campamento entre bosques y caballos, condensó la esencia del universo Wanda: un equilibrio entre glamour y vida familiar, entre lo fastuoso y lo emocional. Las fotos finales mostraron a las niñas corriendo sobre el césped frente al castillo, con el sol cayendo detrás de los árboles, en una imagen que podría pertenecer a un cuento. A la protagonista del día se la veía feliz, riendo con sus amigas, en medio del parque inmenso que su madre transformó, una vez más, en escenario de cuento.

