La postal que soñaba Wanda Nara: amor y compañerismo junto a Martín Migueles, Maxi López y todos sus hijos

La cena familiar de Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles

La foto dice todo: Wanda Nara, Maxi López, Martín Migueles, los hijos y amigos comparten una cena en paz y armonía. Una escena que hasta hace poco parecería imposible y que, sin embargo, anoche se convirtió en realidad en uno de los bodegones más conocidos de la ciudad de Buenos Aires. Lo que años de cruces y batallas judiciales no lograron, lo consiguieron las milanesas, las risas y el tiempo.

La historia entre Wanda y Maxi estuvo marcada por conflictos públicos, titulares encendidos y una tensión que parecía no tener fin. Pero algo cambió. Los viejos desencuentros quedaron atrás. Hoy, ambos disfrutan de un vínculo renovado: no solo se saludan con cordialidad, sino que pueden bromear frente a millones desde el set de MasterChef Celebrity (Telefe) y, lo que parecía más difícil aun, compartir una mesa con sus hijos, parejas y amigos.

Testigos de este punto de inflexión, dos imágenes capturaron a la familia ensamblada en una salida multitudinaria. En la primera, todos posan: Wanda Nara, con su campera naranja brillante y la sonrisa abierta, se ubica en el centro y parece, por una vez, dejar de lado el papel de figura pública para sumergirse en el rol de madre y anfitriona familiar. A su lado, Martín Migueles, su pareja, viste de negro y se muestra afable, distendido. Maxi López, el exfutbolista, también luce cómodo, atento y relajado, participando como uno más de la conversación y los juegos.

Wanda Nara y la salida familiar que incluýo a su pareja y a Maxi López (Tw: @ElAntojoOficial)

Sobre la mesa larga y luminosa, se reparten en desorden cariñoso los pocillo vacíos tras el café, y vasos a medio llenar. Los protagonistas son los mismos que hasta hace unos años parecían condenados a un desencuentro eterno: los hijos de Wanda y Maxi López. Ellos, adolescentes despreocupados, visten ropa informal y muestran esa familiaridad de quien creció bajo la mirada pública y, aun así, consigue disfrutar del momento. Las dos menores, protegidas por stickers de ositos sobre el rostro, evidencian el esfuerzo por resguardar parte de la intimidad en medio de la exposición. No faltaron amigos adultos, sumando calor y anécdotas a la reunión.

Una segunda imagen, tomada durante la cena, retrata a Wanda Nara cortando su milanesa –la clásica postal porteña–, mientras Migueles la observa atento y la charla fluye. El bodegón huele a reencuentro: platos rebosantes de milanesa y ensaladas, papas fritas bien doradas, mitades de limón para realzar el sabor, frascos de aceite de oliva y grandes botellas de gaseosa y agua repartidas por doquier.

La descripción del ambiente no hace más que subrayar el tiempo nuevo: paredes adornadas con camisetas enmarcadas, signos de ese fútbol que fue puente y muro, los grandes ventanales que dejan ver la noche afuera mientras, adentro, la luz y la cercanía lo invaden todo. No hubo divisiones ni distancias impostadas. Maxi López conversa al final de la mesa junto a algunos adolescentes, los hijos de ambos se ríen, los adultos charlan, las niñas miran curiosas, y el bullicio reemplaza al silencio incómodo de antaño.

En el aire flota una certeza: atrás quedó el tiempo de abogados y declaraciones cruzadas. Hoy, la noticia es la paz. Una foto familiar puesta contra la historia reciente es la mejor evidencia del cambio. Y en cada una de las declaraciones de ellos del último tiempo, ellos mismos lo explican.

Las risas, los chistes compartidos, el bullicio juvenil y la complicidad de los adultos no dejan lugar a dudas: Wanda Nara, Martín Migueles, Maxi López y los hijos de Wanda rodeados de amigos celebran una nueva era familiar. Nadie puede predecir cuánto durará esta calma, pero, por ahora, el milagro de la armonía es tan real como la milanesa recién cortada en el plato de Wanda.