Teleshow

Diego y Ángela Torres emocionaron al revelar en vivo la triste historia de uno de sus hits: “¿Se puede decir eso?”

El cantante recibió la visita sorpresa de su sobrina y juntos rememoraron cómo un doloroso hecho del pasado lo llevó a escribir en forma de recuerdo

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
Diego Torres reveló la historia de un hit

El mediodía caía sobre el estudio de Luzu TV, pero en el aire flotaba algo más que una rutina de entrevistas. El cantante Diego Torres cruzó la puerta del programa Nadie Dice Nada y, sin saberlo, preparó el escenario para un reencuentro cargado de emoción. Frente a las cámaras lo esperaba alguien especial: su sobrina, la actriz y cantante Ángela Torres. Ella lo miró y sonrió, con el corazón preparado para unir música y recuerdos?

Las redes sociales ardieron casi al instante. El #DiegoTorres y el #ReencuentroFamiliar inundaron la pantalla, impulsados por una intimidad inesperada. El motivo era sencillo, pero poderoso, una zapada, recuerdos, emociones, y las charlas que se tejen en privado llevada sal aire del ciclo. Y en medio de ese momento llegaría el tiempo de una canción, de un pasado compartido, una historia desconocida para muchos. Según revelaron, Diego escribió la canción “Guapa” en homenaje a su mascota, fallecida súbitamente durante un asado familiar. El destino, caprichoso, había querido que ese hit tuviera raíz en la ausencia de quien da lealtad sin condiciones.

“Hay una canción del tío que es un hit, que es para su perro. ¿O no?”, lanzó Ángela a viva voz, con esa mezcla de cariño e incredulidad que solo los lazos de sangre permiten. La atención giró hacia el cantautor. Un silencio corto, y después la confirmación: “Claro, Guapa”. La sinceridad se apoderó del ambiente.

Ángela Torres reveló cuál es su verdadero nombre y sacó a la luz el de su tío Diego Torres (Luzu TV)

No todo estaba dicho. La propia Ángela se percató del filo delicado que puede tener la memoria y preguntó en cámara, sin rodeos, “¿Se puede decir eso, tío?”. La fragilidad de la pregunta flotó unos segundos. Él, tranquilo, decidió abrir las puertas del recuerdo. “Fue una perrita que murió de muerte súbita en un asado familiar. Sí, fue un momento horrible. Estábamos ahí en el asado, en la casa de un amigo, con toda la familia y en un momento: ‘¿Dónde está? ¿Dónde está? No la encuentro, no la encuentro’. Y la encuentro ahí abajo de un auto. Se llamaba Guapa, por eso la canción se llama ‘Guapa’”.

La revelación sorprendió a los presentes y conmovió al público digital. Entre la pena y el afecto, la anécdota tejió un puente entre quienes alguna vez amaron a una mascota y los versos que se esconden tras una melodía pegajosa. La invitación no tardó: Martín Garabal, uno de los integrantes del ciclo, sugirió que tío y sobrina unieran voces y recuerdos en una interpretación improvisada.

Entonces sucedió. “Guapa” brotó en el estudio. Las voces de Diego y Ángela se entrelazaron, los acordes flotaron y, por un instante, el dolor y el cariño se fundieron ante millones de testigos. El aire se hizo denso, tierno, compartido. La complicidad familiar quedó a la vista de todos y los mensajes empezaron a multiplicarse. Cientos de usuarios celebraron aquel momento, agradecieron la honestidad y contaron sus propias historias de amor y pérdida.

Diego Torres en una vieja
Diego Torres en una vieja imagen familiar junto con sus sobrinos Ángela, Benjamín y Sol

Escuchando la letra ahora entiendo todo, lloré por décima vez en el día en mi cumpleaños, sí”, escribió una seguidora, sumando su emoción a la de quienes vieron en la historia una foto de su propia vida. Otra explicó: “Escucho a Diego Torres cantando ‘Guapa’ y diciendo que se la dedicó a su perrita que falleció de muerte súbita. Imposible no pensar en mi amada ‘Chuni’. Estoy llorando a moco tendido”.

La entrevista cerró, pero el eco de ese reencuentro y esa canción continuó, transitando las fibras más sensibles de quienes comprenden que la música también puede ser refugio ante la pérdida más inesperada. ¿Qué otra cosa puede unir tanto a quienes se sientan ante un micrófono, una guitarra y un recuerdo?

Temas Relacionados

Ángela TorresDiego Torres

Últimas Noticias

Sabrina Rojas contó por primera vez cuál fue la pareja más sana que tuvo y qué espera de su próximo novio

En una íntima dinámica de preguntas y respuestas, la figura de América hizo públicas sus experiencias amorosas

Sabrina Rojas contó por primera

Ivana Icardi saludó a su sobrina por su cumpleaños con una dura crítica a Wanda Nara: “Hay madres que solo paren”

El conflicto familiar se profundizó tras un mensaje de la rosarina que generó una ola de reacciones y expuso la tensión entre ambas

Ivana Icardi saludó a su

Ángela Torres sorprendió al contar cuál es su verdadero nombre y el de Diego Torres: “Este dato les va a cambiar la vida”

La artista explicó que ni ella ni su famoso tío figuran así en sus documentos. El legado de Lolita Torres y la huella en su familia

Ángela Torres sorprendió al contar

La noche de terror de La Joaqui en MasterChef Celebrity entre gritos, desesperación y kebabs: “Colapsada”

La cantante protagonizó uno de los momentos más graciosos de la noche al enfrentarse a una receta de Turquía. El momento

La noche de terror de

Emilia Attias habló de su historia de amor con Guillermo Freire y apuntó contra los jurados de MasterChef Celebrity

La actriz charló con Wanda Nara sobre su romance con el economista y se quejó por las devoluciones de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular

Emilia Attias habló de su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Violenta pelea entre vecinos en

Violenta pelea entre vecinos en La Plata: se enfrentaron a cuchillazos y terminaron con el rostro desfigurado

Patricia Bullrich: “Si algún kirchnerista se da cuenta de que está en el lado incorrecto, lo buscaremos, y si no tendremos que aislarlo”

Martín Menem analizó el nuevo escenario en el Congreso y anticipó que avanzarán con las reformas laboral y tributaria

La Libertad Avanza se consolida como el antirovirismo en Misiones y enciende alarmas en el oficialismo provincial

Hoy indagan al narco acusado de ordenar el triple femicidio: la revelación de su circular roja de Interpol

INFOBAE AMÉRICA
Otro desastre natural: lluvias récord

Otro desastre natural: lluvias récord provocan grandes inundaciones en la Ciudad Imperial Vietnam

India evacua a miles de personas ante la inminente llegada del ciclón Montha

Una década después del fin de la política del “hijo único”, China se enfrenta a una población en declive

El príncipe Andrés recibió a Jeffrey Epstein en Windsor cuando la justicia ya había ordenado arrestarlo

Lacalle Pou reapareció para criticar a Orsi por la rescisión de contrato con astillero español: “Se pasó de rosca”

TELESHOW
Sabrina Rojas contó por primera

Sabrina Rojas contó por primera vez cuál fue la pareja más sana que tuvo y qué espera de su próximo novio

Ivana Icardi saludó a su sobrina por su cumpleaños con una dura crítica a Wanda Nara: “Hay madres que solo paren”

Ángela Torres sorprendió al contar cuál es su verdadero nombre y el de Diego Torres: “Este dato les va a cambiar la vida”

La noche de terror de La Joaqui en MasterChef Celebrity entre gritos, desesperación y kebabs: “Colapsada”

Emilia Attias habló de su historia de amor con Guillermo Freire y apuntó contra los jurados de MasterChef Celebrity