Georgina Barbarossa se reencontró con la magia de Nueva York y emocionó con su recorrido por el 11-S

Lejos de la rutina diaria y de los estudios de televisión, Georgina Barbarossa decidió hacer una pausa en la vorágine profesional y embarcarse en unas vacaciones que la llevarían directo al corazón de una de las ciudades más impactantes del mundo. En esta ocasión, el destino elegido fue Nueva York, Estados Unidos, y desde el primer momento la conductora no dudó en compartir con sus seguidores los detalles y las emociones que le produjo reencontrarse con el otoño neoyorquino y su historia.

Georgina Barbarossa disfrutó de sus días en Nueva York (Instagram)

Apenas llegada a la ciudad, Georgina comenzó su tour recorriendo algunos de los lugares más icónicos y cargados de significado. En sus redes sociales, la conductora mostró imágenes y videos de su paso por la Iglesia Ortodoxa Griega y Santuario Nacional de San Nicolás, ubicada en el Bajo Manhattan. “Otoño en NY”, escribió, emocionada mientras destacaba la magnificencia de la fachada del templo, completamente reconstruido tras los atentados del 11 de septiembre, cuando la antigua iglesia, situada junto al World Trade Center, fue destruida al caer la Torre Sur. “Miren qué maravilla, la arquitectura y la historia que hay en estas calles”, se la escuchó decir, contagiando a sus seguidores ese entusiasmo de quien sabe mirar la vida con asombro.

Georgina Barbarossa disfrutó del otoño en la ciudad de Nueva York (Instagram)

Poco después, Barbarossa subió un clip enfocando el Museo Nacional y Memorial del 11 de septiembre en el World Trade Center, uno de los puntos turísticos más impactantes y emotivos de Nueva York. Mientras grababa las enormes fuentes del Memorial, que se construyeron sobre la base donde se erigían las Torres Gemelas, la presentadora relató en off: “Esta ciudad me mata, miren estos edificios, por favor. La arquitectura, dios mío".

Georgina Barbarossa recorrió las atracciones que brinda Nueva York (Instagram)

Y luego, al ver las inmensas fuentes que se encontraban en el lugar. “Acá estaban construidas las Torres Gemelas y hay unas piscinas enormes con un mármol divino… Es impresionante, te pone la piel de gallina y están los nombres de las personas que fallecieron”. La reacción de Georgina fue inmediata: emocionada y en silencio, se tomó unos minutos para contemplar los nombres grabados en el mármol, mostrando sensibilidad y respeto en un lugar que recuerda a las víctimas del atentado y que es símbolo de la resiliencia neoyorquina.

Pero no todo fue recorrido histórico y memoria. La conductora aprovechó también para descansar y disfrutar junto a su amiga y compañera de viaje, Adriana Corvera. En una de sus stories más celebradas, Georgina compartió la experiencia de tomar el clásico té en una conocida línea, el elegante local que es parada obligada para cualquier amante de la moda y la cultura pop. Sentadas en un salón decorado con las míticas cajas turquesas colgando del techo, ambas brindaron con sus tazas y retrataron un momento de relax entre tanto paseo y fotografía urbana. “Té en @tiffanyandco”, escribió Georgina, sumando el detalle glamoroso a la aventura y mostrando una faceta distendida y cálida, lejos de cualquier pose.

Georgina Barbarossa registró las alturas de los edificios característicos de Nueva York (Instagram)

Barbarossa tampoco perdió oportunidad de seguir descubriendo historias y nuevas costumbres en cada esquina de la ciudad. Sus imágenes y relatos no solo sirvieron de inspiración a sus seguidores, sino que reflejaron esa curiosidad y pasión por las culturas que la caracteriza, especialmente después de semanas intensas de trabajo en televisión y de su exótico viaje junto a Marley en el ciclo Por el Mundo (Telefe), donde exploró los paisajes y la cultura de Tailandia.

La escapada de la conductora a Nueva York volvió a dejar en claro que, más allá de las pantallas, Georgina sigue eligiendo la aventura, el atrevimiento y el placer de seguir abriéndose a nuevas experiencias, historias y paisajes. Entre memoria, arquitectura impresionante, paseos gastronómicos y rincones inolvidables, ransmitió en cada publicación y cada recorrido que la vida siempre tiene algo extraordinario para ofrecer, ya sea en Asia o con el otoño dorado de Nueva York como telón de fondo.