La noche divertida de Oriana Sabatini en la boda de Diego Schwartzman y Eugenia De Martino: look embarazada y amigas

La artista volvió de Europa especialmente para la ocasión y eligió un diseño exclusivo que resaltó su estilo y su embarazo de casi cinco meses

Oriana Sabatini en el casamiento del Peque Schwartzman

Oriana Sabatini fue una de las figuras más destacadas en la boda de Diego Peque Schwartzman y Eugenia De Martino, que se celebró el sábado el 25 de octubre de 2025 en Dok Haras, en Exaltación de la Cruz. La modelo y cantante, embarazada de cuatro meses, viajó especialmente desde Italia para asistir al evento, y su presencia no pasó desapercibida: se convirtió en una de las invitadas más fotografiadas de la noche.

El look de Oriana Sabatini
El look de Oriana Sabatini para asistir al casamiento, eligió el color negro

La llegada de Sabatini al evento social generó gran expectativa tanto por su embarazo, fruto de su relación con Paulo Dybala, como por el look elegido para la ocasión. La artista optó por un vestido negro de Marcelo Giacobbe, de corte solero, sin mangas, con escote en V, breteles finos y espalda descubierta. El diseño, de silueta princesa, realzó su figura y sumó detalles de ribetes plateados en el busto y breteles anudados al cuello, aportando brillo y sofisticación.

La boda de Diego Peque Schwartzman y Eugenia de Martino

El estilismo de Sabatini se completó con un peinado de ondas naturales y joyas de Jean Pierre, manteniendo su impronta moderna y elegante, acorde a una gala de estas características. Para resguardarse del frío, eligió un blazer negro, tono que repitió en las sandalias y el clutch, que acompañó con elegancia.

El contexto personal de la invitada aportó un matiz especial a la velada. Oriana Sabatini, quien reside en Italia junto a Paulo Dybala, viajó expresamente para acompañar a los novios en una fecha clave. Su embarazo de casi cinco meses fue uno de los temas de conversación entre los asistentes, y su elección de vestuario evidenció la búsqueda de comodidad sin resignar glamour.

Oriana Sabatini en el casamiento
Oriana Sabatini en el casamiento del Peque Schwartzman y Eugenia de Martino, junto a amigas

Durante la fiesta, la modelo posó junto a amigas y compartió fotografías con la novia, Eugenia De Martino, y otras integrantes de la “mesa 3”, Su participación y cercanía con los protagonistas del evento reforzaron su rol destacado en la celebración.

Oriana Sabatini en la previa
Oriana Sabatini en la previa al casamiento de Diego y Eugenia

La combinación de elegancia, estilo y naturalidad posicionó a Oriana Sabatini como una de las figuras centrales de la noche, mostrando que la moda y la maternidad pueden convivir con distinción en los grandes eventos sociales.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala esperan su primer hijo

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres ﻿por primera vez

La llegada del primer hijo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala ha transformado el Día de la Madre en una fecha cargada de nuevos significados para la familia. En esta ocasión, la cantante celebró su primer festejo como futura mamá, rodeada de gestos de afecto y mensajes que reflejan la expectativa y la alegría por la inminente llegada de su hija.

Hace pocas semanas, Oriana y Paulo anunciaron públicamente que esperan a su primera hija, noticia que generó un fuerte impacto tanto en el mundo del espectáculo como entre sus seguidores. Desde ese momento, la artista ha compartido con su audiencia cada etapa de la gestación, mostrando la felicidad que atraviesa junto al futbolista y anticipando la ampliación de la familia.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala
Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres ﻿por primera vez

El anuncio no solo movilizó a sus fanáticos y a la prensa internacional, sino que también generó una ola de emociones en su círculo íntimo. Paulo Dybala sorprendió a la cantante con una publicación en sus stories, donde se la ve junto a sus dos perros, Kaia y Bowen, una de las mascotas acurrucada en sus brazos.

El delantero de la Roma acompañó la imagen con un mensaje breve y emotivo: “Feliz día, mamita hermosa”, expresión que sintetiza el clima de hogar y la felicidad por la llegada de su hija, tan deseada y esperada.

La respuesta de Oriana Sabatini no tardó en llegar. Orgullosa, replicó el saludo de su pareja en su cuenta personal y sumó un mensaje de afecto: “Te amo”, reforzando ante sus seguidores la conexión y la fortaleza de la pareja en este momento de transformación.

