Oriana Sabatini anunció el sexo de su bebé, cómo se enteraron con Paulo Dybala de su embarazo, sus miedos y malestares

“Estoy bien. En realidad, estoy muy contenta, pero me siento fatal porque nadie me avisó que esto era así. Vomito todos los días“, comenzó diciendo Oriana Sabatini, divertida en LAM (América) en la primera entrevista que dio desde que anunció junto a Paulo Dybala que estaban esperando su primera hija, una revelación que hizo en el programa sobre el sexo de su bebé.

La cantante primero se refirió a los malestares que viene experimentando. “Recién, Pepe Ochoa me dice ‘Vamos a un corte, por si querés ir al baño y yo en lo único que pensaba era en si iba a llegar a vomitar antes. Es que en un momento dije: ‘Por ahí voy a tener que cortar y mañana va a salir en todos los periódicos’“, se sinceró, en una videollamada desde Roma.

“Estoy de cuatro meses. Ya hay pancita, igual, me levanto siendo una persona y me acuesto siendo otra. A medida que como, de repente se asoma más, pero me levanto y digo: ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ayer no estaba", relató, con humor en el ciclo que conduce Ángel de Brito, mientras pormenorizaba que también estaba con varios problemas de mareos.

Oriana recordó el momento en el que se dio cuenta que podía estar embarazada. “Soy muy puntual, no me vino y dije ‘Ya está’. Igual, veníamos de viajar mucho, entonces por un momento pensé que con tanto cambio de horarios, viaje, diferentes lugares y no estar en tu casa", comentó, sobre sus dudas iniciales. “¿Venían practicando para tener un baby?“, indagó Pepe, y la respuesta de la hija de Catherine Fulop fue tremenda. ”¿Tu pregunta es si estábamos cog... a pelo? Así normalmente nacen los bebés”, se despachó, generando las risas de todo el estudio, y Ángel comentaba que en ese mismo momento “se está desmayando Ova Sabatini”.

¿Cómo le anunció a Paulo Dybala la novedad más linda? “Se lo dije cuando llegamos de las vacaciones. Primero pensé 'voy a esperar 15 días’, y después, claro, me di cuenta de que si no me estaba viniendo por otro tema, ahí tenía un problema grave. Por eso le dije que después del entrenamiento lo esperaba y nos hacíamos el test. Lo hicimos juntos y vimos ahí que había enganchado", relató.

"No lloramos. Fue alegría, y medio como un shock. Siento que la alegría se asienta de a poco. A mí me pasó eso. Después es tener que transitar también el duelo de una etapa que se cierra, y obviamente, los miedos lógicos de todo esto", reconoció Oriana.

La artista reconoció que viene experimentando algunos miedos lógicos en una etapa de muchísima sensibilidad. “Tengo un cagazo terrible. La cabeza mil. Me sorprende porque siempre hablo con embarazadas y todas están como ‘estoy refeliz’. Yo también, pero estoy recagada”, lanzó. “Siento que todo esto se reduce como a algo muy animal. Nacemos para hacerlo. Bueno, no para hacerlo, la que no lo quiere hacer lo puede no hacer, pero digo, es instinto. Pero me cuesta la parte de crecer, no te voy a mentir. El cambio de vida me cuesta mucho, cerrar una etapa. Yo tengo mucho síndrome de Peter Pan. No me gusta crecer y veo a veces a madres y la pérdida de su identidad. Esas cosas me dan miedo", reconoció.

A diferencia de otros famosos que realizan celebraciones para revelar el sexo de sus hijos, Oriana terminó contando que esperaba una niña, sin ninguna vuelta. “Me da igual que sea nena o nene. Igual, es una nena”, lanzó, provocando aplausos. Aseguró que tiene “algunos nombres anotados que me gustan desde hace mucho, pero este es un trabajo de equipo y tiene que gustarnos a los dos. Y yo soy medio cabeza dura. Si me gusta un nombre, te obligo”, detalló.

La fecha podría tener una grata coincidencia con el nacimiento de su mamá, Catherine Fulop. “Literalmente, tengo fecha para el día del cumpleaños de mi madre, que es el 11 de marzo. Me gusta porque es pisciana, sensible”, reconoció. Luego, habló de cómo les dio la novedad a sus padres, y la reacción de Ova. “Yo justo viajaba a Argentina, entonces dije: ‘Bueno, voy a esperar cuando los vea. Les llevé la carpeta con las primeras imágenes de la primera ecografía. Para mi padre es como que su vida terminó y empezó una etapa que solo tiene una función que es ser abuelo. Por ejemplo, tiene un viaje con amigos el año que viene y él ya dijo ‘No, no puedo, soy abuelo’”.