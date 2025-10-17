Teleshow

El Peque Schwartzman y Eugenia De Martino se casaron por civil en una ceremonia íntima: las imágenes

La pareja formada por el extenista y la modelo selló su historia de amor en un evento lleno de elegancia, rodeados de familiares y amigos

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Diego Schwartzman y Eugenia De Martino celebran su boda civil en Buenos Aires tras seis años de relación (Video: Instagram)

Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia De Martino dieron el “sí, acepto”. El extenista y actual participante de MasterChef Celebrity selló su historia de amor con la modelo en una ceremonia civil que combinó ternura, elegancia y un aire cinematográfico. Acompañados por familiares y amigos cercanos, formalizaron su unión en el Registro Civil Central de Uruguay 753, en la Ciudad de Buenos Aires, después de seis años de relación.

El casamiento llegó en uno de los momentos más mediáticos del exdeportista, que actualmente brilla en la competencia de cocina de Telefe. Con la misma calma con la que solía encarar un punto decisivo, Schwartzman posó sonriente junto a su flamante esposa mientras sostenía la libreta roja en la mano. “El Peque” se mostró relajado y feliz, lejos del circuito profesional que dejó atrás en febrero pasado.

La pareja llegó al civil entre aplausos, pétalos de rosas y papelitos rosados en forma de corazón, mientras los invitados los recibían con alegría. Luego de la ceremonia, ambos salieron tomados de la mano y se fundieron en un beso frente a las cámaras, en una imagen que rápidamente recorrió las redes.

El extenista y la modelo
El extenista y la modelo sellaron su amor en una ceremonia íntima rodeados de familiares y amigos

Eugenia, radiante, eligió un vestido blanco marfil estilo lencero, confeccionado en satén con transparencias sutiles y corte al bies, que realzaba su figura con elegancia. En la cabeza llevó una pañoleta de gasa blanca, anudada al estilo bandana, que aportó un toque vintage y romántico al look. Completó el conjunto con zapatos de punta cerrada con brillos, un ramo de orquídeas y rosas blancas, y el cabello suelto con ondas suaves.

El extenista, por su parte, apostó por un blazer azul pastel, pantalón a tono y camisa celeste, sumando un toque informal con zapatillas blancas. Un look relajado pero impecable que reflejó su estilo actual, más descontracturado y televisivo. “Peque” no dejó de sonreír mientras posaba con la libreta, en medio de una lluvia de corazones y flashes.

La pareja eligió looks elegantes
La pareja eligió looks elegantes y relajados para un casamiento marcado por la moda y el glamour

El amor entre El Peque y la modelo nació en 2019, cuando un amigo en común —nada menos que el diseñador Ricky Sarkany— los presentó en un evento. Aunque en ese primer encuentro apenas intercambiaron algunas palabras, la conexión fue inmediata. Meses después, otra amiga los volvió a reunir y comenzaron a salir.

Desde entonces, la relación se consolidó incluso a la distancia, en plena carrera del “Peque” dentro del circuito ATP. Eugenia lo acompañó en numerosos torneos alrededor del mundo, convirtiéndose en su apoyo incondicional. En 2020, él publicó por primera vez una foto juntos en el Masters 1000 de Roma y la relación se volvió oficial.

El romance comenzó en 2019
El romance comenzó en 2019 y se consolidó durante la carrera profesional de Schwartzman en el tenis

Cinco años más tarde, el sueño se hizo realidad. En abril de 2024, durante un viaje romántico a París, Diego le propuso casamiento frente a la Torre Eiffel. Ella aceptó entre lágrimas y compartió el momento en redes: “Este día no lo voy a olvidar nunca. Gracias por elegirme siempre”. “Cierro los ojos para no despertarme y que la vida siga siendo un sueño que se vuelve realidad. Hasta viejitos”, escribió él.

Eugenia De Martino no solo es modelo: también se desempeña como actriz y creadora de contenido, con una carrera en ascenso dentro del mundo de la moda y la televisión. Su estilo elegante y su perfil bajo la convirtieron en una figura muy querida por las marcas y colegas. El Peque Schwartzman, por su parte, atraviesa una nueva etapa profesional lejos del tenis. Tras anunciar su retiro profesional, debutó en el programa que conduce Wanda Nara y sorprendió al público con su simpatía y espíritu competitivo.

El casamiento, entonces, llega como el broche de oro a un año de grandes cambios: el final de su carrera deportiva, el comienzo en la televisión y el paso más importante en su vida personal.

Temas Relacionados

Diego “Peque” SchwartzmanPeque SchwartzmanDiego SchwartzmanEugenia De MartinoEuge De Martino

Últimas Noticias

Wanda Nara reflexionó sobre la posibilidad de tener un buen vínculo con Mauro Icardi: “La vida te pone en diferentes veredas”

Tras sus divertidas intervenciones con Maxi López, la conductora habló sobre la transformación de las relaciones y abrió la puerta a una futura amistad con el futbolista

Wanda Nara reflexionó sobre la

Zaira Nara rechazó sumarse a MasterChef Celebrity como reemplazo de Maxi López: “Hoy gano más con mis marcas”

La modelo habló en SQP del llamado de su excuñado para que tome su lugar en la competencia. El motivo por el que no aceptó la propuesta

Zaira Nara rechazó sumarse a

Palito Ortega reapareció públicamente después de suspender diversos shows por problemas de salud

El legendario músico anunció una noche especial en el Estadio Unión y Progreso, de Tandil, donde compartirá clásicos de su carrera y momentos únicos con sus seguidores en una cita cargada de emoción

Palito Ortega reapareció públicamente después

El llanto del Chino Leunis por el mensaje de su mamá: “Cuando uno va creciendo se da cuenta que los padres no son eternos”

El conductor, actual participante de MasterChef Celebrity, se conmovió al escuchar las palabras de amor que le dedicó Cristina, su madre

El llanto del Chino Leunis

El homenaje de los fans de Liam Payne a un año de su muerte: emotivos discursos, dolor y un grito de justicia

A un año de la muerte del músico, sus seguidores se reunieron en la entrada de Casa Sur, el hotel ubicado en el barrio porteño de Palermo donde falleció el cantante. Lanzamiento de globos al cielo, lágrimas de decenas de personas y la palabra de las jóvenes a Teleshow

El homenaje de los fans
ÚLTIMAS NOTICIAS
Denunciaron un ataque contra la

Denunciaron un ataque contra la camioneta donde viajaba Juan Manuel Urtubey en Salta: investigan si fue un disparo

Cuáles son las enfermedades más frecuentes relacionadas con el envejecimiento

El mensaje mafioso para el hijo del fundador de la banda narco Los Monos tras la balacera al hospital de Rosario

Javier Milei: ”En agosto del año que viene la inflación va a ser 0 en la Argentina”

“El peor escenario era que se encerrara armado en la habitación”: el relato de los policías que capturaron a Pablo Laurta

INFOBAE AMÉRICA
Detuvieron al hijo del presidente

Detuvieron al hijo del presidente boliviano Luis Arce por una denuncia de violencia familiar

Sello con olor croissant: así es la estampilla que conquista a filatelistas y apasiona a coleccionistas en Francia

El régimen de Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a una empresa china en la Costa Caribe Sur

Hamas admitió demoras en la devolución de los cuerpos de rehenes y crece la presión de Israel y Estados Unidos

“Un comienzo auspicioso”: Brasil y Estados Unidos iniciaron negociaciones para resolver la guerra arancelaria

TELESHOW
Wanda Nara reflexionó sobre la

Wanda Nara reflexionó sobre la posibilidad de tener un buen vínculo con Mauro Icardi: “La vida te pone en diferentes veredas”

Zaira Nara rechazó sumarse a MasterChef Celebrity como reemplazo de Maxi López: “Hoy gano más con mis marcas”

Palito Ortega reapareció públicamente después de suspender diversos shows por problemas de salud

El llanto del Chino Leunis por el mensaje de su mamá: “Cuando uno va creciendo se da cuenta que los padres no son eternos”

El homenaje de los fans de Liam Payne a un año de su muerte: emotivos discursos, dolor y un grito de justicia