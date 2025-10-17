El Peque Schwartzman y Eugenia De Martino se casaron por civil en una ceremonia íntima: las imágenes

Diego Schwartzman y Eugenia De Martino celebran su boda civil en Buenos Aires tras seis años de relación (Video: Instagram)

Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia De Martino dieron el “sí, acepto”. El extenista y actual participante de MasterChef Celebrity selló su historia de amor con la modelo en una ceremonia civil que combinó ternura, elegancia y un aire cinematográfico. Acompañados por familiares y amigos cercanos, formalizaron su unión en el Registro Civil Central de Uruguay 753, en la Ciudad de Buenos Aires, después de seis años de relación.

El casamiento llegó en uno de los momentos más mediáticos del exdeportista, que actualmente brilla en la competencia de cocina de Telefe. Con la misma calma con la que solía encarar un punto decisivo, Schwartzman posó sonriente junto a su flamante esposa mientras sostenía la libreta roja en la mano. “El Peque” se mostró relajado y feliz, lejos del circuito profesional que dejó atrás en febrero pasado.

La pareja llegó al civil entre aplausos, pétalos de rosas y papelitos rosados en forma de corazón, mientras los invitados los recibían con alegría. Luego de la ceremonia, ambos salieron tomados de la mano y se fundieron en un beso frente a las cámaras, en una imagen que rápidamente recorrió las redes.

El extenista y la modelo sellaron su amor en una ceremonia íntima rodeados de familiares y amigos

Eugenia, radiante, eligió un vestido blanco marfil estilo lencero, confeccionado en satén con transparencias sutiles y corte al bies, que realzaba su figura con elegancia. En la cabeza llevó una pañoleta de gasa blanca, anudada al estilo bandana, que aportó un toque vintage y romántico al look. Completó el conjunto con zapatos de punta cerrada con brillos, un ramo de orquídeas y rosas blancas, y el cabello suelto con ondas suaves.

El extenista, por su parte, apostó por un blazer azul pastel, pantalón a tono y camisa celeste, sumando un toque informal con zapatillas blancas. Un look relajado pero impecable que reflejó su estilo actual, más descontracturado y televisivo. “Peque” no dejó de sonreír mientras posaba con la libreta, en medio de una lluvia de corazones y flashes.

La pareja eligió looks elegantes y relajados para un casamiento marcado por la moda y el glamour

El amor entre El Peque y la modelo nació en 2019, cuando un amigo en común —nada menos que el diseñador Ricky Sarkany— los presentó en un evento. Aunque en ese primer encuentro apenas intercambiaron algunas palabras, la conexión fue inmediata. Meses después, otra amiga los volvió a reunir y comenzaron a salir.

Desde entonces, la relación se consolidó incluso a la distancia, en plena carrera del “Peque” dentro del circuito ATP. Eugenia lo acompañó en numerosos torneos alrededor del mundo, convirtiéndose en su apoyo incondicional. En 2020, él publicó por primera vez una foto juntos en el Masters 1000 de Roma y la relación se volvió oficial.

El romance comenzó en 2019 y se consolidó durante la carrera profesional de Schwartzman en el tenis

Cinco años más tarde, el sueño se hizo realidad. En abril de 2024, durante un viaje romántico a París, Diego le propuso casamiento frente a la Torre Eiffel. Ella aceptó entre lágrimas y compartió el momento en redes: “Este día no lo voy a olvidar nunca. Gracias por elegirme siempre”. “Cierro los ojos para no despertarme y que la vida siga siendo un sueño que se vuelve realidad. Hasta viejitos”, escribió él.

Eugenia De Martino no solo es modelo: también se desempeña como actriz y creadora de contenido, con una carrera en ascenso dentro del mundo de la moda y la televisión. Su estilo elegante y su perfil bajo la convirtieron en una figura muy querida por las marcas y colegas. El Peque Schwartzman, por su parte, atraviesa una nueva etapa profesional lejos del tenis. Tras anunciar su retiro profesional, debutó en el programa que conduce Wanda Nara y sorprendió al público con su simpatía y espíritu competitivo.

El casamiento, entonces, llega como el broche de oro a un año de grandes cambios: el final de su carrera deportiva, el comienzo en la televisión y el paso más importante en su vida personal.