Oriana Sabatini mostró por primera vez su pancita en su cuarto mes de embarazo

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres ﻿por primera vez

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron esta semana que esperan su primer hijo y todo es felicidad en la familia. La modelo y el futbolista se lo contaron a sus millones de seguidores con un tierno video que compartieron en sus redes sociales. En una posterior nota en LAM, la actriz reveló que está esperando una nena y dio más detalles de este proceso que atraviesa.

Entre otras declaraciones, Sabatini habló del cambio físico que empieza a advertir en su cuerpo: “Estoy de cuatro meses. Ya hay pancita, igual, me levanto siendo una persona y me acuesto siendo otra. A medida que como, de repente se asoma más, pero me levanto y digo: ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ayer no estaba", se preguntó con espontaneidad en el ciclo de América.

A partir de estas palabras en el programa de América, muchos seguidores esperaban que muestre por primera vez su pancita de embarazada. Y Oriana le dio el gusto con una foto en sus historias de Instagram. En modo selfie, y luciendo un conjunto deportivo de top verde claro y jogging gris. La imagen tiene una pretensión casual, entre su vestidor prolijamente desordenado y sus anteojos de marco negro. En su cuerpo, la transformación más linda de todas, la que la convertirá en mamá por primera vez.

Oriana Sabatini mostró por primera vez su pancita de embarazada

En la mencionada entrevista con Ángel de Brito, Sabatini habló de todos los temas que conciernen a su cuarto mes de gestación, describiendo algunas molestias físicas, algo que describió como parte de las experiencias habituales de esta etapa. “Estoy muy contenta, pero me siento fatal porque nadie me avisó que esto era así. Vomito todos los días”, expresó con naturalidad desde la capital italiana, donde su marido juega en la Roma.

La intérprete detalló que la llegada de su primera hija representó una sorpresa para la pareja, aunque el retraso en su período menstrual fue el primer indicio. Explicó que, debido a sus viajes y cambios de horario recientes, creyó que su cuerpo podía haberse visto afectado por el estrés y el cansancio. Sin embargo, la sospecha se confirmó tras realizarse una prueba de embarazo junto a Dybala, un momento que vivieron con alegría y desconcierto. “No lloramos. Fue alegría y medio como un shock. Siento que la alegría se asienta de a poco”, comentó en el ciclo de América.

¿Cómo le anunció a Paulo Dybala la novedad más linda? “Se lo dije cuando llegamos de las vacaciones. Primero pensé ‘voy a esperar 15 días’, y después, claro, me di cuenta de que si no me estaba viniendo por otro tema, ahí tenía un problema grave. Por eso le dije que después del entrenamiento lo esperaba y nos hacíamos el test. Lo hicimos juntos", relató.

En un contexto de miedos y descubrimiento sobre esta nueva era, Sabatini reconoció experimentar miedos clásicos de la maternidad y reflexionó sobre los cambios que enfrenta en su vida cotidiana y emocional. Y se refirió a cómo replicó la noticia en el círculo familiar: “Para mi padre es como que su vida terminó y empezó una etapa que solo tiene una función que es ser abuelo”, expresó respecto a Ova Sabatini. Y sobre Cathy Fulop, aguarda que el destino haga su trabajo. “Literalmente, tengo fecha para el día del cumpleaños de mi madre, que es el 11 de marzo. Me gusta porque es pisciana, sensible”, aseguró.