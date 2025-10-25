Qué pasará con el show de Tini Stoessel de esta noche en Tecnópolis: el comunicado de la productora

Tini Stoessel lookeada para su último clip

La lluvia sigue poniendo en jaque el esperado reencuentro de Tini Stoessel con su público. Luego de la postergación del concierto del viernes, el primero de los ocho con los que presentará el espectáculo FUTTTURA en Tecnópolis, las fuertes tormentas continuaron durante la madrugada del sábado en Buenos Aires. En los alrededores de Villa Martelli donde se realizarán los shows, la avenida General Paz amaneció bajo el agua, con zonas anegadas y complicaciones varias en la circulación de los vehículos.

Por este motivo, La producción de FUTTTURA anunció en la mañana del sábado una modificación en el horario de apertura de puertas para el show de Tini. En un comunicado oficial, los organizadores informaron los motivos en un mensaje que también compartió la artista: “Debido a las fuertes lluvias que provocaron el anegamiento de los accesos del público a Tecnópolis, la apertura de puertas se posterga de las 13:00 a las 17:00. Por cuestiones de seguridad, rogamos al público no acercarse al predio hasta ese horario. A las 14:00 daremos un nuevo parte por si hubiera algún cambio. Todo el equipo y el escenario de FUTTTURA se encuentra en condiciones para iniciar el show a las 21:00”.

El comunicado de la productora replicada por Aké

La organización aclaró que el espectáculo previsto para este sábado mantiene su horario original de inicio y solicitó a quienes tengan entradas que permanezcan atentos ante cualquier nueva comunicación oficial. En el mismo mensaje, agradecieron “la comprensión y el acompañamiento de todos”, algo importante teniendo en cuenta lo que viene ocurriendo en torno al espectáculo.

Esta medida se da en el contexto de una serie de modificaciones obligadas por las condiciones meteorológicas. El primer show de la serie en Tecnópolis, originalmente programado para el viernes 24 de octubre, había sido reprogramado para el lunes 27 por “la previsión de condiciones meteorológicas adversas”, según lo anunciado en días previos por la productora Ake Music. El comunicado oficial publicado entonces señalaba: “Con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar del público, de los artistas y de todas las personas involucradas en la producción del evento, lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show del día 24 de octubre al día 27 de octubre en Tecnópolis y a la misma hora”.

El dolor de Tini Stoessel tras confirmar la suspensión de la primera fecha de Futttura

Las entradas ya adquiridas continúan vigentes para la nueva función, y quienes no puedan asistir pueden solicitar la devolución a través de los canales oficiales de la ticketera. Desde la producción recordaron que las siguientes fechas del espectáculo siguen confirmadas y reiteraron su compromiso con la seguridad del público, el personal y los artistas ante las condiciones climáticas adversas.

Minutos después del anuncio, Tini compartió en sus historias de Instagram un extenso mensaje dirigido a sus seguidores, en el que expresó la frustración y tristeza que le generó el imprevisto climático. “Este tipo de situaciones me exceden completamente, no puedo hacer nada más que entender que es por el bien y la seguridad de todos. Ojalá esta historia hubiese sido distinta”, expresó.

Poco después, publicó un video, donde entre lágrimas volvió a explicar los motivos de la decisión: No saben cuánto lamento tener que haber informado esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos. Me pone muy triste, la verdad, pero no puedo hacer nada. Los amo y… nos vemos el lunes, el sábado y en las funciones que siguen. Lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho”, sentenció con lágrimas en los ojos.