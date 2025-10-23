Teleshow

Tini Stoessel anunció la suspensión de su primer show en Tecnópolis: “Tengo el corazón partido”

La cantante debió cancelar el debut de Futttura, previsto para este viernes 24 de octubre. Los motivos y la fecha en que se reprogramó

Sol de María

Por Sol de María

El dolor de Tini Stoessel tras confirmar la suspensión de la primera fecha de Futttura

A horas del debut de su esperado festival FUTTTURA, Tini Stoessel anunció una noticia que sacudió a sus fans: el show previsto para este viernes 24 de octubre en Tecnópolis debió ser reprogramado para el lunes 27 debido a las condiciones meteorológicas adversas.

La productora del evento, Ake Music, comunicó la decisión a través de un comunicado oficial en redes sociales: “Con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar del público, de los artistas y de todas las personas involucradas en la producción del evento, debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas, lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show del día 24 de octubre al día 27 de octubre en Tecnópolis y a la misma hora”.

Las palabras de Tini luego de la suspensión

El texto también aclaró que las entradas adquiridas para el 24 seguirán siendo válidas para el lunes 27, sin necesidad de realizar ningún cambio. Además, quienes no puedan asistir en la nueva fecha podrán solicitar la devolución del dinero a través del correo oficial de la ticketera.

Minutos después del anuncio, Tini compartió en sus historias de Instagram un extenso mensaje dirigido a sus seguidores, en el que expresó la frustración y tristeza que le generó el imprevisto climático.

El comunicado oficial que cuenta los motivos de la reprogramación del festival

“Con el corazón partido y mucha frustración, después de casi un año de preparativos para FUTTTURA, tener que informar que el primer show se pospone para el lunes 27 de octubre por condiciones meteorológicas adversas me pone extremadamente triste”, escribió.

“Sé lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañando y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana. Este tipo de situaciones me exceden completamente, no puedo hacer nada más que entender que es por el bien y la seguridad de todos. Ojalá esta historia hubiese sido distinta. Lxs amo con toda mi vida”. El mensaje, acompañado de emojis de corazón roto y carita triste, generó una ola de apoyo inmediato por parte de sus seguidores, quienes reconocieron la magnitud del proyecto y la carga emocional que representa para la artista.

La fecha con la reprogramación

Poco después, publicó un video, donde entre lágrimas volvió a explicar los motivos de la decisión: “Bueno… nada, que no saben cuánto lamento tener que haber informado esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos. Me pone muy triste, la verdad, pero no puedo hacer nada. Los amo y… nos vemos el lunes, el sábado y en las funciones que siguen. Lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho.”

Aunque muchos usuarios manifestaron empatía por la decisión, otros mostraron su malestar por el cambio repentino de fecha, especialmente por haberse comunicado apenas un día antes del show. En la cuenta de Ake Music, encargada de la producción, los comentarios se multiplicaron en pocos minutos. “El domingo, por favor, Tini, somos muchos viajando desde distintas partes del mundo”, escribió una fan. Otro usuario señaló: “Perfecto que cancelen por seguridad, pero es una falta de respeto hacerlo 24 horas antes, cuando hace días está el pronóstico del tiempo adverso. Además, lo pasan a un lunes. Pásenlo lindo”. Otros seguidores propusieron una solución alternativa: “¡Pasen los conciertos un día más! El del viernes para el sábado y así como corresponde, según prioridad”. Sin embargo, desde la producción no se emitió respuesta oficial ante los reclamos.

Cabe recordar que el domingo 26 de octubre se celebran las elecciones nacionales en Argentina, motivo por el cual la fecha intermedia no podía ser utilizada para el espectáculo. El estreno de FUTTTURA marcaba el regreso de Tini a los escenarios argentinos con una propuesta monumental: ocho funciones agotadas en Tecnópolis, con una puesta en escena de inspiración futurista y un repertorio que resume todas las etapas de su carrera.

El look de Tini en "Down", su último lanzamiento en video

La artista llevaba casi un año preparando el espectáculo, que combina música, danza, visuales y un mensaje de liberación emocional. En los últimos días, había compartido en sus redes adelantos del show y fragmentos de “Down”, su nuevo single. Aun así, el entusiasmo de los fans se mantiene intacto: los siete shows restantes de FUTTTURA —programados para el 25, 31 de octubre; 1, 2, 7, 8 y 15 de noviembre— siguen confirmados y con localidades agotadas.

