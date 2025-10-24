Teleshow

La pícara pregunta de Wanda Nara y la fría respuesta de Valentina Cervantes: el contraste que marcó la gala de MasterChef

Las diferencias entre la conductora y la participante volvieron a quedar expuestas luego de las felicitaciones del jurado hacia la pareja de Enzo Fernández

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
Valentina Cervantes y la posibilidad de casarse con Enzo Fernández

La noche prometía emociones y una declaración inesperada en MasterChef Celebrity. Cuando Valentina Cervantes se acercó al jurado con su plato, nadie imaginaba que luego del brillo de las frutillas y el perfume del merengue llegaría una confesión que descolocaría hasta a Wanda Nara.

El último desafío era goloso: un brownie con merengue y dulce de leche. Valentina presentó su propuesta con una advertencia, casi en tono de disculpa: había dudado de la cocción interna. Pero la inquietud desapareció en cuanto los jueces probaron el postre. Damián Betular, el más riguroso en el terreno del azúcar, fue el primero en romper la tensión: “La humedad es perfecta, el merengue acompaña, las frutillas frescas y la estética muy cuidada”. Hasta resaltó la destreza en detalles técnicos: “Usar manga para poner el dulce de leche, excelente”.

La atmósfera era de celebración. Todos esperaban los clásicos comentarios chispeantes de Wanda, que, sin perder tiempo, arrojó la consigna: “Bueno, hiciste dos clásicos espectaculares, ya te pregunté antes si te habían propuesto casamiento, porque con esa milanesa y con esta torta sos la mujer perfecta”. El estudio, por un instante, aguantó la respiración. ¿Qué respondería la joven elegida por la suerte y la cocina?

Valentna Cervantes se transformó en
Valentna Cervantes se transformó en poco tiempo en una de las participantes más queridas

La respuesta no tardó. Con una sonrisa nerviosa, Valu tiró un balde de agua fría, aunque sin restar dulzura a la escena: “No soy tan team casamiento yo”. La sorpresa recorrió la mesa de jueces y fue como si el estudio se quedara en pausa. Cuando la relación con Enzo Fernández suma casi ocho años, y los hijos ya corren por la casa, todos esperaban una historia tradicional. Pero la participante no esquiva ni finge: “Siento que tengo que pasar una cierta cantidad de cosas en pareja para después casarme. Somos muy jóvenes, hace casi 10 años que estamos juntos. Tenemos dos hijos, pero todavía falta”, explicó, plantada en su propio deseo y sin dejarse presionar.

Las cámaras apuntaron a Wanda, que intentó sacar más información, pero Valu fue categórica: “Hay cosas que faltan ajustar y después se verá”. No hay manuales para saber cuándo es el momento. Tampoco recetas infalibles, ni en el amor ni en la cocina.

Silencio. Breve, pero elocuente. La conductora solo pudo rubricar con dos palabras sinceras: “Me encanta”. El aplauso llenó la cocina. La noche fue de Valentina. Ni el jurado conmovido ni el público expectante pudieron restarle fuerza a una verdad simple: la perfección, a veces, no es una consigna, sino una elección personal.

Cabe destacar que los últimos días, Ángel de Brito reveló que ya habrían protagonizado varios chispazos la conductora con la participante.

El periodista contó en Ángel Responde (Bondi Live) que el vínculo entre la conductora y la influencer no sería el mejor. “Está todo mal entre Wanda y Valu Cervantes”, comentó, sorprendiendo a su compañera Romi Scalora.

Wanda Nara, en su rol de conductora, obviamente, chicanea a los participantes, como hace con Maxi. Y a ella dos, tres veces la chicaneó y Valu Cervantes la cortó en menos veinte”, aseguró el conductor de LAM (América) sobre las tensiones entre la presentadora y la concursante, que viene sacando su faceta más punzante en las charlas con los famosos de esta temporada, la primera que ella conduce en su versión con figuras públicas.

“Valu Cervantes lo que siente es que Wanda la quiere gastar como si fuera una boluda y la piba dice: ‘Yo no soy ninguna boluda’. ‘Calmate Wanda Nara’”, mencionó De Brito sobre la versión que circula. “Es educada, todo, pero tiene carácter. Dos, tres veces se tiraron... No sé si salió al aire o si saldrá, pero esto me lo contaron los técnicos de Telefe. Dos o tres veces Wanda la provocó y Valu, educadamente, la cortó”, detalló el periodista sobre una interna que estaría creciendo en el reality show.

Temas Relacionados

Wanda NaraValentina Cervantes

Últimas Noticias

Nicki Nicole habló sobre su deseo de ser madre: “Me gustaría”

En un vivo de Instagram y ante la pregunta de una fan sobre estar esperando un hijo con Lamine Yamal, descartó estar embarazada. Cuál fue el origen de la especulación

Nicki Nicole habló sobre su

Habló la hermana de Lourdes de Bandana: “Por suerte está viva, ojalá que recapacite”

En medio del silencio de la familia, Ana atendió brevemente a la prensa y expresó su angustia por la situación de la cantante

Habló la hermana de Lourdes

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para un fin de semana marcado por la veda electoral

La noche del sábado y el mediodía del domingo preparan jornadas especiales en medio de un clima dominado por los comicios de medio término

Quiénes son los invitados de

La hija de Ricardo Iorio recordó al músico a dos años de su muerte: “Espero que estés donde pretendo ir”

Daiana compartió una sentida publicación para conmemorar al padre del metal pesado argentino. Una tierna foto retro y la coincidencia que emocionó a sus fanáticos

La hija de Ricardo Iorio

Hoy tu sueño es real: los castings de 5 jovencitas que querían ser estrellas del pop y lo lograron con Bandana

Lourdes, Lissa, Virginia, Valeria e Ivonne orillaban los veinte años cuando se anotaron en el reality que cambió sus vidas. La expectativa por un nuevo regreso volvió a poner el foco sobre ellas, y el calvario por el que transita Lowrdez encendió las alarmas

Hoy tu sueño es real:
ÚLTIMAS NOTICIAS
El drama de Agustín, torturado

El drama de Agustín, torturado y amenazado por sus dos jefes en una estancia de Vedia: “Te hago desaparecer”

Los pediatras alertan por el aumento de la tos convulsa y llaman a reforzar la cobertura de vacunación

Allanaron e imputaron a la ex GH Catalina Gorostidi por promocionar sitios de apuestas ilegales

El tráfico aéreo superó los 4 millones de pasajeros en septiembre y alcanzó un nuevo récord histórico

Los alimentos acumulan una suba de 3% en octubre según un relevamiento privado

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos lanzó una nueva

Estados Unidos lanzó una nueva investigación arancelaria sobre China antes de la reunión entre Trump y Xi

Las acciones europeas cierran en máximos históricos tras los datos positivos de inflación en Estados Unidos

¿Quién está detrás de ese viejo?

La primera obra de la serie ‘Magia Negra’ de Magritte fue vendida en una cifra récord

Don Juan, el seductor que desafió la culpa y se volvió mito universal

TELESHOW
Nicki Nicole habló sobre su

Nicki Nicole habló sobre su deseo de ser madre: “Me gustaría”

Habló la hermana de Lourdes de Bandana: “Por suerte está viva, ojalá que recapacite”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para un fin de semana marcado por la veda electoral

La hija de Ricardo Iorio recordó al músico a dos años de su muerte: “Espero que estés donde pretendo ir”

Hoy tu sueño es real: los castings de 5 jovencitas que querían ser estrellas del pop y lo lograron con Bandana