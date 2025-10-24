La pícara pregunta de Wanda Nara y la fría respuesta de Valentina Cervantes: el contraste que marcó la gala de MasterChef

Valentina Cervantes y la posibilidad de casarse con Enzo Fernández

La noche prometía emociones y una declaración inesperada en MasterChef Celebrity. Cuando Valentina Cervantes se acercó al jurado con su plato, nadie imaginaba que luego del brillo de las frutillas y el perfume del merengue llegaría una confesión que descolocaría hasta a Wanda Nara.

El último desafío era goloso: un brownie con merengue y dulce de leche. Valentina presentó su propuesta con una advertencia, casi en tono de disculpa: había dudado de la cocción interna. Pero la inquietud desapareció en cuanto los jueces probaron el postre. Damián Betular, el más riguroso en el terreno del azúcar, fue el primero en romper la tensión: “La humedad es perfecta, el merengue acompaña, las frutillas frescas y la estética muy cuidada”. Hasta resaltó la destreza en detalles técnicos: “Usar manga para poner el dulce de leche, excelente”.

La atmósfera era de celebración. Todos esperaban los clásicos comentarios chispeantes de Wanda, que, sin perder tiempo, arrojó la consigna: “Bueno, hiciste dos clásicos espectaculares, ya te pregunté antes si te habían propuesto casamiento, porque con esa milanesa y con esta torta sos la mujer perfecta”. El estudio, por un instante, aguantó la respiración. ¿Qué respondería la joven elegida por la suerte y la cocina?

Valentna Cervantes se transformó en poco tiempo en una de las participantes más queridas

La respuesta no tardó. Con una sonrisa nerviosa, Valu tiró un balde de agua fría, aunque sin restar dulzura a la escena: “No soy tan team casamiento yo”. La sorpresa recorrió la mesa de jueces y fue como si el estudio se quedara en pausa. Cuando la relación con Enzo Fernández suma casi ocho años, y los hijos ya corren por la casa, todos esperaban una historia tradicional. Pero la participante no esquiva ni finge: “Siento que tengo que pasar una cierta cantidad de cosas en pareja para después casarme. Somos muy jóvenes, hace casi 10 años que estamos juntos. Tenemos dos hijos, pero todavía falta”, explicó, plantada en su propio deseo y sin dejarse presionar.

Las cámaras apuntaron a Wanda, que intentó sacar más información, pero Valu fue categórica: “Hay cosas que faltan ajustar y después se verá”. No hay manuales para saber cuándo es el momento. Tampoco recetas infalibles, ni en el amor ni en la cocina.

Silencio. Breve, pero elocuente. La conductora solo pudo rubricar con dos palabras sinceras: “Me encanta”. El aplauso llenó la cocina. La noche fue de Valentina. Ni el jurado conmovido ni el público expectante pudieron restarle fuerza a una verdad simple: la perfección, a veces, no es una consigna, sino una elección personal.

Cabe destacar que los últimos días, Ángel de Brito reveló que ya habrían protagonizado varios chispazos la conductora con la participante.

El periodista contó en Ángel Responde (Bondi Live) que el vínculo entre la conductora y la influencer no sería el mejor. “Está todo mal entre Wanda y Valu Cervantes”, comentó, sorprendiendo a su compañera Romi Scalora.

“Wanda Nara, en su rol de conductora, obviamente, chicanea a los participantes, como hace con Maxi. Y a ella dos, tres veces la chicaneó y Valu Cervantes la cortó en menos veinte”, aseguró el conductor de LAM (América) sobre las tensiones entre la presentadora y la concursante, que viene sacando su faceta más punzante en las charlas con los famosos de esta temporada, la primera que ella conduce en su versión con figuras públicas.

“Valu Cervantes lo que siente es que Wanda la quiere gastar como si fuera una boluda y la piba dice: ‘Yo no soy ninguna boluda’. ‘Calmate Wanda Nara’”, mencionó De Brito sobre la versión que circula. “Es educada, todo, pero tiene carácter. Dos, tres veces se tiraron... No sé si salió al aire o si saldrá, pero esto me lo contaron los técnicos de Telefe. Dos o tres veces Wanda la provocó y Valu, educadamente, la cortó”, detalló el periodista sobre una interna que estaría creciendo en el reality show.