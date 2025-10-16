Rumores de tensión entre Valentina Cervantes con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Siente que la trata de tonta”

La tensión entre Valentina Cervantes con Wanda Nara durante las grabaciones de MasterChef Celebrity: "La paró" (Video: Ángel Responde/ Bondi Live)

Las personalidades de MasterChef Celebrity comienzan a sentirse al calor de una competencia que debutó este lunes en Telefe. Una de las famosas que aceptó el desafío es la modelo Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández. Sin embargo, según contó Ángel de Brito, ya habría protagonizado varios chispazos con Wanda Nara.

El periodista contó en Ángel Responde (Bondi Live) que el vínculo entre la conductora y la influencer no sería el mejor. “Está todo mal entre Wanda y Balu Cervantes”, comentó, sorprendiendo a su compañera Romi Scalora.

“Wanda Nara, en su rol de conductora, obviamente, chicanea a los participantes, como hace con Maxi. Y a ella dos, tres veces la chicaneó y Valu Cervantes la cortó en menos veinte”, aseguró el conductor de LAM (América) sobre las tensiones entre la presentadora y la concursante, que viene sacando su faceta más punzante en las charlas con los famosos de esta temporada, la primera que ella conduce en su versión con figuras públicas.

“Valu Cervantes lo que siente es que Wanda la quiere gastar como si fuera una boluda y la piba dice: ‘Yo no soy ninguna boluda’", aseguró Ángel de Brito (MasterChef Celebrity, Telefe)

“Valu Cervantes lo que siente es que Wanda la quiere gastar como si fuera una boluda y la piba dice: ‘Yo no soy ninguna boluda’. ‘Calmate Wanda Nara’”, mencionó De Brito sobre la versión que circula. “Es educada, todo, pero tiene carácter. Dos, tres veces se tiraron... No sé si salió al aire o si saldrá, pero esto me lo contaron los técnicos de Telefe. Dos o tres veces Wanda la provocó y Valu, educadamente, la cortó”, detalló el periodista sobre una interna que estaría creciendo en el reality show.

La gala del miércoles, correspondiente a los mejores participantes de la semana, tuvo una mordaz interacción entre Wanda y Valentina. En la misma noche, la joven terminó sensibilizada al lucirse con un plato dedicado a su padre.

Valentina Cervantes defendió el término “botinera” en MasterChef Celebrity y lloró al hablar de su papá: “Es camionero”

La tensión entre Valentina Cervantes con Wanda Nara durante las grabaciones de MasterChef Celebrity: "La paró" (Video: Ángel Responde, Bondi Live)

La noche del miércoles en Masterchef Celebrity dejó uno de los momentos más personales y emotivos, cuando Valentina Cervantes, reconocida por su relación con el futbolista Enzo Fernández, se sinceró sobre por qué no le molesta que la llamen “botinera” y compartió el apoyo incondicional de su pareja en su incursión televisiva. La modelo apareció en una faceta íntima, donde la cocina se convirtió en un puente entre su vida pública y sus afectos más profundos.

Durante la visita de Wanda Nara a las estaciones de los participantes, la conductora propuso una conversación franca sobre el término “botinera”, tradicionalmente asociado a las parejas de futbolistas. Ante la pregunta directa de la conductora, la modelo respondió sin titubeos: “Y sí, soy, ¿o no?”. La charla derivó en una resignificación positiva del concepto, con ambas figuras coincidiendo en que no lo perciben como algo negativo. “No, no lo tomo mal, me encanta serlo. Cada uno tiene su concepto”, agregó la participante, quien incluso ofreció un consejo para quienes recién se identifican con ese rol: “Tolerancia, paciencia”, dijo mientras.

La distancia con su padre inspiró a Valentina a dedicarle su preparación en Masterchef Celebrity

En tono de broma, la modelo recordó que la presentadora ya dejó de ser botinera, debido a que finalizó sus relaciones con exjugadores de fútbol: Maxi López, que está participando del programa como participante, y Mauro Icardi, con quien tuvo una separación escandalosa. “Ya no sos más botinera”, le dijo, y le consultó si extraña serlo. Instantáneamente, la animadora del ciclo culinario, lo negó: “Para nada”. En el detrás de escena, al momento de recordar la situación, la influencer lo vivió de manera humorística. “Se da una charla de botineras. Wanda me habla, tengo el huevo en la sartén, esperando. ¿Cuándo se va a ir?”, rememoró entre risas.

El diálogo avanzó hacia el impacto que tuvo en Enzo Fernández la propuesta de que Valentina se sumara al certamen culinario. Cervantes relató que su pareja la apoyó desde el primer momento: “Me bancó bien”, afirmó ante la consulta de Nara. La animadora, en tono distendido, bromeó sobre la posibilidad de que Fernández deba acostumbrarse a ver a Valentina en pantalla por varias semanas más, sugiriendo que la estadía de la participante en el programa podría extenderse.

El punto más emotivo de la noche llegó cuando Cervantes presentó ante el jurado su plato “Ruta camionera”, compuesto por churrasquitos de bondiola con papas a la provenzal y huevo frito. Al explicar el origen del nombre, la participante reveló entre lágrimas: “Mi papá es camionero y siempre me manda fotos de platos así, churrascos con papas fritas y huevos fritos”.

La confesión conmovió a Germán Martitegui, quien admitió sentirse tocado por la historia, y a Donato de Santis, que reflexionó sobre la sensibilidad especial que los padres sienten por sus hijas. Además, reveló: “Me prometí que no iba a llorar esta temporada, pero toca una fibra relinda, de la familia”.