Un flechazo de verano y un divorcio que casi arruina todo: la increíble historia de amor de Matías Alé y Martina Vignolo

En mayo de 2024, Matías Alé contó que volvió a apostar en el amor y presentó a su pareja, Martina Vignolo (Socios del Espectáculo - El Trece)

Hace poco más de un año, Matías Alé decidió abrir nuevamente las puertas del amor en su vida y, desde entonces, escribe un verdadero romance de película junto a Martina Vignolo. Lo que fue una relación que primero despertó curiosidad en el público y rumores en los medios, pronto se transformó en un vínculo tan fuerte como visible dentro del mundo del espectáculo argentino. Ya no importan los 24 años que le lleva el actor ni las apuestas que presagiaban que todo iba a terminar como un amor de verano. Ahora, tras casi un año y medio de muestras de cariño, propuestas públicas y proyectos compartidos, la pareja formaliza de una vez por todas su amor: este jueves celebraron el casamiento civil en Mar del Plata como previa al paso por el altar y el consecuente festejo de la nueva etapa juntos.

El debut mediático de la pareja no tardó en llegar. Fue en mayo de 2024 cuando Matías, ilusionado y sonriente, presentó por primera vez a Martina en televisión. Con tan solo 22 años en ese entonces, la profesora de educación física se mostró desenvuelta y auténtica al aire de Socios del Espectáculo (El Trece). “Marti acaba de llegar de Mar del Plata, la fui a buscar a Retiro”, contó el actor, mientras respondía preguntas junto a su pareja de la mano. “¿Qué fue lo que más te enamoró de Matías?”, le consultó el movilero. La respuesta de Martina fue tan sencilla como sincera: “Su abrazo y su sonrisa”.

El origen de la historia de amor también es digno de novela. Matías relató cómo fue el primer encuentro entre ambos. “Fue en el teatro de Mar del Plata, ella estaba haciendo un musical interpretando a Mumis, yo ya conocía a sus padres, a Eduardo y Susana, que son dos soles. Cada uno estaba en su historia, los dos trabajando, en un verano diferente y no pasó nada. Después volvimos a Buenos Aires y no importa cómo conectamos, eso forma parte de nuestra intimidad”, relató Alé, sin soltar la mano de Martina ni dejar de elogiarla.

La pareja se conoció en una obra teatral infantil que realizaba en Vignolo en Mar del Plata (Instagram)

Matías junto a su pareja, Martna y sus suegros (Instagram)

Aunque la relación despertó miradas y algunos comentarios por la diferencia de edad, Matías, lejos de incomodarse, recordó su paso amoroso junto a Graciela Alfano, a quien también le lleva más de veinte años, aunque desde otra perspectiva. “Me enseñó mucho Graciela, justamente por la diferencia de edad… aprendí a cómo dejarme crecer, a acompañar, a qué cosas no hacer para que no se termine la relación”, apuntó con madurez.

A partir de ese momento, la pareja dejó de esconderse. Redes sociales, eventos y entrevistas mostraron una relación afianzada y cada día más sólida. En una de sus tantas visitas a programas, entre las que se destacó su paso por Noche al Dente (América), Alé dejó en claro la importancia del vínculo en su vida: “He tenido grandes amores, pero siempre dije que la vida me tenía esperando a un gran amor con el cual hacer una familia. Pensé que mi vida sentimental ya había terminado o que siempre iba a estar en lo mismo, pero apareció Martina”.

Matías Alé sorprendió a su novia en el Martín Fierro Federal pidiéndole casamiento sobre el escenario (Martín Fierro Federal - America)

El primer hito mediático sucedió en los Premios Martín Fierro Federal 2024, celebrados en junio de este año. En plena entrega, tras recibir el galardón a Mejor Labor Animación Masculina por el ciclo Showbeach, Matías le propuso casamiento a Martina desde el mismo escenario. La emoción embargó a la pareja y al público presente. “Creo que esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro y yo lo voy a hacer. Yo dije que si ganaba te iba a preguntar si te querías casar conmigo”, fue el mensaje que selló la prometida. La joven, con lágrimas y vestida de negro, subió al escenario y Matías, lejos de entregar una alianza tradicional, le ofreció una diminuta alpargata de su hermano, símbolo familiar cargado de significado.

El tiempo de la espera fue breve: en septiembre, la pareja reveló al aire en #ÁngelResponde (Bondi Live) la fecha y el lugar del casamiento civil que, en principio, iba a realizarse en Buenos Aires, pero terminó trasladándose a Mar del Plata, ciudad que el actor siente como un verdadero hogar. “Nos casamos el 24 de octubre. Ya llega”, anunció Alé, mientras contaba que su traje será obra de Giorgio Radaelli y Martina lucirá un vestido soñado de Benito Fernández. La emoción del actor quedó en evidencia al relatar, “Me emocioné cuando me contó que ya tenía su prueba de vestido. Fue un momento muy especial”.

La fiesta de compromiso tuvo lugar a poco tiempo de la propuesta del actor en los Martín Fierro Federal (RSFotos)

De cara a dar el gran paso, la pareja sumó a su familia a Río, su perro salchicha (Instagram)

Durante los preparativos, surgió un contratiempo inesperado: problemas de papeles en el Registro Civil, ya que Matías debía terminar de tramitar legalmente su divorcio anterior con María del Mar Cuello Molar. Con algo de comedia y suspenso, el asunto se resolvió gracias al doctor Fernando Burlando, y el propio actor subió a sus historias la foto del acta oficializándolo todo. “¡Nos casamos! Te amo Marti Vignolo”, escribió lleno de felicidad.

Finalmente, llegó el tan esperado día. Este jueves, Alé y Vignolo sellaron su amor en el registro civil en Independencia 2846, Mar del Plata, y el viernes será el turno de la ceremonia religiosa en la Parroquia San Pablo y San Juan Bosco, en pleno centro marplatense. La invitación, romántica y con ilustraciones de la pareja, ya es parte del mundo del espectáculo.

El festejo fue íntimo y familiar, acompañado de amigos y unos pocos testigos. Y a la salida del lugar, los recién casados fueron esperados por los medios, quienes les consultaron detalles sobre sus nupcias. “Increíble. Ya estamos casados”, expresó el actor mientras a su lado su flamante esposa comentó: “Fue muy emocionante, las palabras de los padrinos, que son mi hermana y su mejor amigo, verlos a todos juntos…”. Un recreo de gente común, en una pareja criada al fuego lento de la farándula.

La invitación confirma que Matías Alé y Martina Vignolo celebrarán su boda civil el 23 de octubre y la religiosa el 24 en Mar del Plata (Gentileza: Farándula Show)

Matías y Martina en medio de la ceremonia íntima que tuvo lugar en el registro civil (RSFotos)

Esta boda, más allá del show, los flashes y las anécdotas, representa una verdadera celebración del amor, la madurez y la posibilidad de los nuevos comienzos. Después de años de altibajos públicos, desencantos y aprendizajes, Matías y Martina se embarcarán, juntos, en la mejor de las aventuras: el matrimonio. Para ellos, el verdadero “sí, quiero” es apostar, una vez más, a la felicidad compartida.