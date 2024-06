La inesperada propuesta al aire de Matías Alé a su novia en los Martín Fierro Federal: “¿Te querés casar conmigo?”

Matías Alé sorprendió a su novia en el Martín Fierro Federal pidiéndole casamiento sobre el escenario

Un inesperado momento se vivió en los Premios Martín Fierro Federal cuando Matías Alé, luego de ganar en la terna Labor Animación Masculina por el programa Showbeach, que condujo en la televisión de Villa Carlos Paz, en medio de su emoción le propuso casamiento a su novia, Martina Vignolo, sobre el escenario y en plena gala.

El actor estaba dando un discurso, donde habló de los malos momentos que atravesó en su vida, mientras las cámaras filmaban como su pareja era un mar de lágrimas. En medio de la dedicatoria, se despachó pidiéndole a su novia, que tiene 22 años y es profesora de educación física, que se convierta en su esposa. “Es un sueño cumplido. Hace 25 años que te sueño Martín Fierro, hace 27 años se me fue mi papá, hoy lo tengo en este reloj, color azul y oro”, comenzó diciendo en su discurso.

“Este programa ya estaba hace 15 años y se les ocurrió sumarme a mí, no sé para qué, porque yo siempre iba de invitado. Esperé 25 años para esto. Gracias mamá, te amo. Voy a decir dos cosas y son las últimas. Una, si yo me caí y me levanté. En mi mejor momento no me gané ningún premio. No soy ejemplo de nada, pero para toda la gente que está mirando en su casa, sepan que para mí esto era un sueño”, señaló, sensibilizado.

“Nunca pensé que iba a estar arriba del escenario. A la gente que se cayó en algún momento, más allá de que el premio no sea un Martín Fierro, sepan que se pueden levantar y llevarse un premio como este. Sepan que la pueden pasar mal y tener un premio como este. Yo me caí y me levanté”, enfatizó, para terminar dirigiéndose a su novia que no paraba de llorar en su mesa.

(Noticia en desarrollo)