Matías Alé presentó a su novia de 22 años y reveló la enseñanza que le dejó Graciela Alfano por la diferencia de edad

Matías Alé presentó a su novia de 22 años (Video: Socios del Espectáculo, El Trece)

Matías Alé está enamorado y se le nota. Su amplia sonrisa lo delata, además de presentarse junto a su novia, Martina Vignolo. “Marti acaba de llegar de Mar del Plata, la fui a buscar a Retiro”, comenzó diciendo el actor de la mano de su pareja, al aire de Socios del Espectáculo. “¿Qué fue lo que más te enamoró de Matías?”, le consultó el cronista de El Trece, Matías Vázquez, a la joven de 22 años. “Su abrazo”, dijo tajante, y enseguida agregó: “Y su sonrisa”. Luego, el actor contó cómo se habían conocido. “Fue en el teatro de Mar del Plata, ella estaba haciendo un musical interpretando a Mumis, yo ya conocía a sus padres, a Eduardo y a Susana, que son dos soles, cada uno estaba en su historia, los dos trabajando, en un verano diferente. Pero no pasó nada en el verano, nos conocimos ahí, después volvimos a Buenos Aires y no importa cómo conectamos, eso forma parte de nuestra intimidad”, acotó Alé sin dejar de abrazar a su flamante pareja.

Más adelante, el actor reveló sus sentimientos hacia su novia, y el buen momento por el que está atravesando. “Estoy feliz, estoy enamorado, estoy muy contento”, afirmó entusiasmado. “¿Y tus padres qué dijeron cuando se enteraron que salías con Matías?”, le preguntó el periodista a la actriz. “Felices, están muy felices. Él es muy bueno con toda mi familia, ya conoce a todos, incluso a mis hermanos”, reveló Martina, quien es profesora de Educación Física. “Yo tuve grandes amores, y ella lo sabe, aunque todavía no había nacido en muchos de esos amores”, agregó Matías entre risas.

Acto seguido, se refirió a la relación que tuvo con Graciela Alfano. “Graciela me enseñó mucho, justamente por la diferencia de edad, yo tenía 22 y ella 47, entonces yo, más allá de que tenemos diferentes sexos con Martina, aprendí y Graciela me enseñó a cómo dejarme crecer, a acompañarme, a qué cosas no hacer para que no se termine la relación”, recordó. Sin embargo, el actor aseguró que él no está actuando de la misma manera que la diva argentina. “Yo soy original, no estoy copiando a nadie, Graciela fue una gran maestra en un montón de cosas, la adoramos, ella sabe (dijo dirigiéndose a Martina), fue mi pasado, no tengo nada que esconder”, sostuvo mientras su novia asentía con la cabeza.

Matías Alé: "Soy un agradecido a la vida" (Socios del Espectáculo, El Trece)

“Y yo siempre dije que la vida...”, continuó y se quedó callado para pedirle a su pareja que complete la frase. “Que en la vida te está esperando un amor”, agregó la joven. “Yo tuve grandes amores y la vida todavía tiene tiempo para regalarme otro amor. Y apareció Martina a mi vida, el jueves la fui a buscar al cole donde ella da sus clases de Educación Física”, detalló.

En otro momento de la entrevista, el actor se refirió a la diferencia de edad. “No nos damos cuenta, ella es como si fuera Alfonsina Storni en un cuerpito de 22″, agregó risueño, al mismo momento en el que abrazaba a su compañera. “Lo loco de la vida es que yo tenía la misma edad de Graciela cuando nos conocimos y Martina la misma edad que tenía yo en aquella época”, confesó el actor. “Eso yo lo hablaba con los papás, porque quiero darles tranquilidad a los viejos, porque es un universo diferente al mío, yo tengo un pasado que no es fácil, y que la familia lo entienda, me están conociendo”. Entonces, el cronista volvió a consultarle a Martina por la opinión de su papá apenas Matías salió de su casa. “Lloraban de la emoción”, dijo ella, dejando sentado la buena relación que existe con su familia.

Matías Alé aseguró que quiere ser papá con su novia Martina

Alé asegura que volvió a confiar en el amor, y que gran parte de esta situación se debe a su novia. “Mirá cómo me mira, sus ojos, su mirada. Además mi vieja también está feliz”. Con respecto a los proyectos de agrandar la familia, Matías fue contundente. “No es el día de mañana es el día de hoy. Ya se lo dije, tengo 46 años, quiero ser padre y quiero que ella sea la madre de mis hijos”, pero la joven en ese instante acotó: “En un futuro lejano”.

Antes de cerrar, Matías se mostró visiblemente emocionado. “Creo que mi papá me mandó a Martina como un ángel”, afirmó con los ojos vidriosos. “¿Qué más le puedo pedir a la vida? Mirá cómo me mira ella, bajé 28 kilos, estoy bien de salud, la gente me quiere, tengo dos programas de radio, voy a hacer cine, tengo una propuesta de teatro dirigido por Cecilia Milone, ¿qué más le puedo pedir a la vida?. Y de eso se trata, de pelearla siempre, si no valorizás las cosas que te llegan... Menos mal que me pasó lo que me pasó, soy un agradecido todos los días. Ella es el amor de mi vida, sin dudas”, cerró Matías dándole un beso a su novia, quien afirmó que el sentimient era recíproco.