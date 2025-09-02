La boda de Matías Ale y Martina Vignolo: fecha, vestidos de diseñador y el trámite que podría postergarla

Matías Ale habló de su casamiento

Matías Alá y Martina Vignolo compartieron al aire la emoción de su próximo casamiento y detallaron cómo avanza la preparación para el gran día. Invitados en Bondi Live, el canal de streaming en el que participa Ángel de Brito, la pareja generó expectativa en su círculo y entre los seguidores del actor al anunciar la fecha de su unión y adelantar no solo dónde y cuándo será la ceremonia civil, sino también quiénes estarán a cargo de crear la ropa con la que darán el “sí”.

Matías fue el primero en anunciarlo, fiel a su estilo: “El famoso que al que se le terminó la joda. Nos casamos. Agenda la fecha. El 24 de octubre. Ya llega”. Entre bromas y gestos cómplices, Alé fue aportando detalles y confesó que se encuentra sensibilizado por toda la situación que está atravesando: “El miércoles, su vestido se lo va a hacer...”. Martina interrumpió con entusiasmo: “Benito. Benito Fernández”.

El actor remarcó la importancia del proceso y relató una reciente anécdota: “Entonces, le digo ¿‘Amor, cuándo tenés la prueba?’ Que yo trato de no meterme mucho. Y ella me dice: ‘El miércoles’. Y a mí se me escapó ‘Claro, porque yo el miércoles voy a lo de George, Giorgio Radaelli, que me hacen la ropa a mí’. Y me dice: ‘¿Te vas a probar la ropa?’ y yo ‘Sí, amor’”.

Martina no ocultó que la situación la sensibiliza particularmente: “Me largué a llorar. Pero claro, él siempre se emociona con cosas mías o porque, por ejemplo, me hice la prueba de maquillaje y eso en Mar del Plata el otro día. Y como que me lo dijo, yo dije: ¿Cómo que te vas a probar? Y empecé a llorar porque no”. Matías sumó al relato cómo vivió su reacción ante el look de Martina tras una prueba en Mar del Plata: “Y el otro día se fue a hacer ahí con Lucian de makeup y con Carlita, ¿no?”. Ella precisó entre risas: “Clarita”. Ale profundizó en la sorpresa: “Llega a casa, ella siempre está así, cara lavada y eso, y llegó a casa como media maquillada y peinada. No te puedo ver, le digo”.

Matías y Martina celebraron su compromiso en el mes de septiembre (Crédito: RS Fotos)

El plan original cambió a último momento, sumando la mística de la ciudad elegida por ambos. “Cambiamos el destino del civil. Nos vamos a casar en Mar del Plata, el 23 de octubre”, anunció Matías con energía. Los concurrentes festejaron la decisión, reconociendo la relación de Ale y la ciudad balnearia: “Es tu segunda casa o primera ya casi”.

El relato avanzó hacia un punto crucial cuando Matías explicó un inconveniente inesperado en los trámites: “Cuando fui a presentar los papeles a la jueza de paz, por suerte, me dice: ‘¿Pero vos estás casado?’ Sí, le digo, yo estuve casado por civil antes de enfermarme, me casé por civil. Hice el divorcio exprés. Me dice ‘Mati, pero esto no está registrado’. Ahí la llamé y me dice ‘Mati, es que eso no se terminó de hacer’. Se presentó ahora y, supuestamente, tiene que ser dos meses, porque esa causa estaba archivada. Pido por favor a los jueces que tengan un poco de consideración, que lleguemos al 23...”.

La pareja atraviesa los preparativos entre la emoción y la ansiedad, con la ilusión de que todo esté en regla para poder casarse en la fecha elegida. Los protagonistas, entre vestidos de diseñador, pruebas de maquillaje y trámites administrativos que aún deben resolverse, dejaron ver la intimidad de este proceso, el afecto mutuo y las ganas de celebrar un nuevo paso como pareja, esperando que la burocracia no altere los planes cuidadosamente trazados para su gran día.