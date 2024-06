Matías Alé: “Yo pensé que mi vida ya había terminado sentimentalmente”

Matías Alé y su nueva novia hablaron de su relación

Matías Alé asistió este lunes a Noche al Dente (América) de invitado y acompañado por Martina Vignolo, su nueva novia, 24 años más joven que él. Y en compañía de Fernando Dente, contaron cómo fue que nació el amor entre ellos.

“Fue hermoso. Nos conocimos en Mar del Plata, yo estaba haciendo teatro, La Kermesse de la China, con el Mago Black y la China Martínez, en el teatro Victoria. Y nos cruzábamos en el teatro: yo salía de hacer la función y ella estaba en el bar de sus padres, mis suegros actuales. A mi me parecía raro por el tema de la diferencia de edad, porque nos llevamos 24 años”, comenzó contando el actor. “Igualmente lo mío fue al revés, yo también tuve una diferencia de edad, teniendo 22 años y ella 46″, dijo después, evocando su célebre romance con Graciela Alfano, que comenzó a finales de los años 90 y se mantuvo por casi diez años.

“¿Viste cuando te querés comprar un auto nuevo y vas por la calle y te cruzás con ese auto siempre? ¿O estás embarazada y te cruzás con otras embarazadas? Bueno, ahora nos cruzamos siempre con parejas de diferencia de edad como la nuestra... Pero el amor no tiene edad, no tiene sexo, no tiene distancia, no tiene religión...”, consideró Matías.

“Yo hago infantiles en el teatro Victoria. Y bueno, nada, soy una de las más grandes del grupo de las infantiles. Y siempre charlábamos con las mamás. Entonces pasaba él y nos enamoraba a todas”, contó Martina acerca de cómo se sintió atraída por Matías al compartir espacio. “Pero siempre lo digo, es por la persona que es. Era uno de los únicos que se frenaba a saludarte con un beso y un abrazo, a todos. No importaba quién eras, te abrazaba. Entonces fue eso, la persona. Muchos me preguntaban: ‘¿Y ya lo conocías?’. Obvio, sé quién es. Pero ahí siempre fue como ahora, es Mati, uno más”, agregó luego al explicar qué fue lo que lo enamoró del expanelista de Polémica en el Bar (América).

“Nunca lo pensé, nunca me dí cuenta, pasó y tampoco me lo esperaba. Fue todo súper casual, fluyó”, definió la joven acerca del nacimiento de este amor, que ya ronda el mes de duración pese a que se conocieron durante el verano. “¿Y quién encaró a quién?”, le preguntó el conductor. “Es que no sabemos... Fue como así...”, respondió ella, imprecisa. “¿Pero la primera salida donde fue?”, insistió Dente. “A Chichilo”, respondió Alé y se rió porque fue “de canje”. Además contó que al encuentro fue junto a uno de los productores de la obra en la que trabajaba y la mujer. “Fue una salida de a cuatro y fue la primera vez que almorzamos juntos”, dijo Matías.

“Yo he tenido grandes de amor, y hay archivo y material de todo eso, pero también de que yo siempre dije que la vida me tenía esperando a un gran amor con el cual yo quisiera hacer una familia. Yo pensé que mi vida ya había terminado sentimentalmente o que siempre iba a estar dedicado a lo mismo: yo no tenía ganas de ser padre o de hacer una familia... Y me apareció ella”, cerró Alé, muy enamorado.

“Graciela me enseñó mucho, justamente por la diferencia de edad, yo tenía 22 y ella 47, entonces yo, más allá de que tenemos diferentes sexos con Martina, aprendí y Graciela me enseñó a cómo dejarme crecer, a acompañarme, a qué cosas no hacer para que no se termine la relación”, había dicho Alé semanas atrás acerca de su antiguo romance con Alfano, el cual en su momento llamó la atención por la diferencia de edad existente entre ellos. Sin embargo, Matías aseguró que él no está actuando de la misma manera que la diva argentina ahora que está de novio con la joven Martina. “Yo soy original, no estoy copiando a nadie, Graciela fue una gran maestra en un montón de cosas, la adoramos, ella sabe, fue mi pasado, no tengo nada que esconder”, sostuvo mientras su novia asentía con la cabeza.