La profunda alegría de Matías Alé por una noticia que conmovió a su novia Martina Vignolo: “Gracias a todos”

El actor celebró haber resuelto el trámite que puso en peligro su boda (Instagram)

Hace un año que Matías Alé y Martina Vignolo lograron abrirse paso con su historia de amor en el mundo del espectáculo. Todo ese camino alcanzó un punto alto días atrás, cuando la pareja anunció formalmente en redes la fecha de su casamiento: el próximo 24 de octubre, en Mar del Plata, se darán el “sí, quiero”. La noticia, que rápidamente acaparó la atención del mundo del espectáculo y de sus seguidores, estuvo a punto de quedar en suspenso por un trámite pendiente que venía demorando los sueños de ambos.

Es que el actor, quien vivió un mediático primer matrimonio y posterior separación de María del Mar Cuello Molar, se encontró con que, aunque la separación estaba en marcha, el divorcio no había sido finalizado formalmente en los registros oficiales. Con nervios y algo de ansiedad, Matías le encomendó la tarea a su abogado, Fernando Burlando, que, finalmente, solucionó el escollo jurídico: Alé recibió la confirmación de que ya está oficialmente divorciado y, por ende, habilitado para casarse con Martina. Con la alegría a flor de piel, el actor compartió una foto del acta de divorcio en sus historias de Instagram y resumió todo en una frase: “¡Nos casamos! Te amo Marti Vignolo”.

Fiel a su estilo espontáneo, Alé también agradeció públicamente a su equipo legal, amigos y a todos quienes, según él mismo contó: “Nos desearon lo mejor para que llegara este bendito papel”. El agradecimiento se extendió a los medios y a los muchos seguidores que se mantuvieron pendientes, enviando mensajes de apoyo y buenos deseos en estos días de definición. El alivio por el trámite llegó justo a tiempo y la pareja confirmó que los planes de casamiento siguen adelante sin ningún obstáculo visible.

Matías Alé celebró haber concretado su divorcio a semanas de su boda en Mar del Plata (Instagram)

El clima de emoción y entusiasmo fue creciendo en el círculo más cercano de Matías y Martina. Semanas atrás, ambos compartieron divertidos detalles e historias en #ÁngelResponde (Bondi Live). Fue allí donde Alé, fiel a su humor, lanzó: “El famoso al que se le terminó la joda. Nos casamos. Agenda la fecha. El 24 de octubre. Ya llega”. Entre risas y palabras cariñosas, adelantaron que Martina llevará un vestido diseñado por Benito Fernández, mientras que Matías tendrá su atuendo a cargo de Giorgio Radaelli. El actor confesó, emocionado, que su prometida lo sensibiliza en cada paso de los preparativos: “Entonces le digo: ‘Amor, ¿cuándo tenés la prueba?’ Que yo trato de no meterme mucho. Y ella me dice: ‘El miércoles’. Y a mí se me escapó: ‘Claro, porque yo el miércoles voy a lo del diseñador que me hace la ropa a mí’. Y me dice: ‘¿Te vas a probar la ropa?’ y yo ‘Sí, amor’”.

Para Martina, este proceso es igualmente movilizador. En sus propias palabras, admitió entre lágrimas: “Me largué a llorar. Pero claro, él siempre se emociona con cosas mías o porque, por ejemplo, el otro día me hice la prueba de maquillaje en Mar del Plata. Y cuando me lo dijo, yo le respondí: ‘¿Cómo que te vas a probar?’ Y empecé a llorar”.

Matías Ale y su pareja Martina Vignolo contaron los detalles de su inminente boda en Mar del Plata (#Ángelresponde - Bondi Live)

El destino de la boda también sumó un giro de último momento para sumar emoción. “Cambiamos el destino del civil. Nos vamos a casar en Mar del Plata, el 23 de octubre”, contó Matías, bajo los aplausos y festejos de sus compañeros, quienes señalaron que para el actor, la ciudad balnearia es casi una segunda casa.

A pesar de la ilusión, el camino administrativo para llegar a la boda no fue sencillo. El propio Alé relató el obstáculo inesperado: “Cuando fui a presentar los papeles a la jueza de paz, por suerte, me dice: ‘¿Pero vos estás casado?’ Sí, le digo, yo estuve casado por civil antes de enfermarme, me casé por civil. Hice el divorcio exprés. Me dice ‘Mati, pero esto no está registrado’. Ahí la llamé (a su exesposa), y me dijo que no se había terminado de hacer el divorcio. Se presentó ahora y, supuestamente, tiene que llevar dos meses, porque esa causa estaba archivada. Pido por favor a los jueces que tengan un poco de consideración, que lleguemos al 23...”.

Ahora, con el trámite resuelto y el divorcio reconocido oficialmente, la pareja cuenta los días para su boda soñada en Mar del Plata. Entre anécdotas, lágrimas, risas y el acompañamiento de familia, amigos y seguidores, la pareja sellará en tiempo real el capítulo más feliz de su historia de amor.