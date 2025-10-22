Teleshow

Matías Alé y Martina Vignolo preparan una boda de película en Mar del Plata: la invitación de su gran día

La pareja confirmó que celebrará su casamiento civil y religioso en la ciudad costera, con una invitación romántica y un festejo íntimo

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Matías Alé anunció la boda en Bondi Live y reveló que su traje será de Giorgio Radaelli, mientras que Martina vestirá un diseño de Benito Fernández (Video: Instagram)

Matías Alé y Martina Vignolo sellarán su amor en Mar del Plata con una doble celebración: el casamiento civil el 23 de octubre y la ceremonia religiosa el viernes 24. La invitación, que fue difundida por Farándula Show, tiene un diseño romántico que muestra a la pareja tomada de la mano y dos corazones enlazados. La tarjeta terminó de despejar las dudas sobre el destino elegido por el actor y su novia, quienes habían anticipado sus planes semanas atrás en el canal de streaming Bondi Live.

En la parte derecha de la tarjeta puede leerse: “Nuestro civil – 23/10/25 a las 12:30 hs en Independencia 2846”. Mientras que el sector izquierdo está dedicado a la ceremonia religiosa, bajo el título “Ceremonia”, con una tipografía elegante y el ícono de una iglesia: “Te esperamos el viernes 24/10 a las 19:00 hs en Parroquia San Pablo y San Juan Bosco, Rivadavia 4818 – Mar del Plata”.

La invitación confirma que Matías
La invitación confirma que Matías Alé y Martina Vignolo celebrarán su boda civil el 23 de octubre y la religiosa el 24 en Mar del Plata (Gentileza: Farándula Show)

El diseño, en tonos beige y dorado, incluye la imagen de los novios entrelazando las manos y el emoji de dos corazones unidos por un anillo, en una estética sencilla pero cuidada. El fondo blanco y las letras cursivas remiten a un estilo clásico y romántico, acorde al tono íntimo de la celebración.

El civil se celebrará el miércoles 23 de octubre al mediodía, y la ceremonia religiosa será al día siguiente en el templo ubicado en Rivadavia 4818, uno de los más tradicionales del centro marplatense. El festejo posterior será íntimo, con familiares y amigos cercanos del espectáculo. El evento promete combinar romanticismo con humor, dos rasgos característicos del actor, que se mostró muy emocionado con la proximidad del gran día.

El mes pasado, la pareja había compartido en el canal de streaming Bondi Live los primeros detalles del enlace. Matías, fiel a su estilo, lo anunció entre risas: “El famoso al que se le terminó la joda. Nos casamos. Agendá la fecha: el 24 de octubre. Ya llega”.

El evento tendrá un festejo
El evento tendrá un festejo íntimo con familiares y amigos cercanos, combinando romanticismo y humor, rasgos característicos de Matías Alé

En esa entrevista, el actor contó que su traje será diseñado por Giorgio Radaelli, mientras que Martina vestirá un diseño exclusivo de Benito Fernández. “Me emocioné cuando me contó que ya tenía su prueba de vestido. Fue un momento muy especial”, dijo entonces, recordando que ambos viven el proceso con gran sensibilidad.

Martina, por su parte, relató entre lágrimas cómo vivió los preparativos y la elección del vestido: “Me largué a llorar. Pero claro, él siempre se emociona con cosas que hago o porque, por ejemplo, me hice la prueba de maquillaje en Mar del Plata el otro día”.

Matías sumó al relato cómo vivió su reacción ante el look de Martina tras una prueba en Mar del Plata: “Y el otro día se fue a hacer ahí con Lucian de makeup y con Carlita, ¿no?”.Ella precisó entre risas: “Clarita”. Y él completó entre bromas: “Llega a casa, ella siempre está así, cara lavada y eso, y llegó a casa como media maquillada y peinada. ‘No te puedo ver’, le digo”.

La pareja decidió cambiar el
La pareja decidió cambiar el destino del casamiento civil a Mar del Plata, ciudad natal de Martina y lugar de fuerte vínculo para Matías Alé

En el mismo programa, el actor confirmó el cambio de destino de la boda: “Cambiamos el destino del civil. Nos vamos a casar en Mar del Plata, el 23 de octubre”. Los presentes celebraron la decisión, recordando el fuerte vínculo de Alé con la ciudad balnearia, de donde la joven es oriunda: “Es tu segunda casa, o primera ya casi”, le dijeron en tono de broma.

El relato avanzó hacia un punto crucial cuando Matías explicó un inconveniente inesperado en los papeles: “Cuando fui a presentar los papeles a la jueza de paz, por suerte, me dice: ‘¿Pero vos estás casado?’ Sí, le digo, yo estuve casado por civil antes de enfermarme, me casé por civil. Hice el divorcio exprés. Me dice: ‘Mati, pero esto no está registrado’. Ahí la llamé y me dice: ‘Mati, es que eso no se terminó de hacer’. Se presentó ahora y, supuestamente, tiene que ser dos meses, porque esa causa estaba archivada. Pido por favor a los jueces que tengan un poco de consideración, que lleguemos al 23...”.

Temas Relacionados

Matías AléMartina Vignolo

Últimas Noticias

La reacción de Pampita y Benjamín Vicuña luego de que su hijo Bautista anunciara su nuevo proyecto

El joven dio detalles de su trabajo a través de las redes sociales, provocando la enérgica respuesta de la modelo y el actor

La reacción de Pampita y

Sabrina Carballo, víctima de una estafa en que ofrecía perniles en las redes: “Me dejó sin comida en el bautismo de mi hija”

La actriz es una de afectadas por un hombre que ofrecía un servicio de catering y luego del pago de una seña, desaparecía. Su testimonio

Sabrina Carballo, víctima de una

Adabel Guerrero confesó a quién hubiera elegido para sus escenas de sexo en En el barro: “Me hace dudar de mi sexualidad”

La actriz y bailarina participará en la segunda temporada de la serie de Netflix y grabó por primera vez una escena de sexo. Pero, contó, la habría hecho con una compañera de elenco: “Su belleza es increíble”

Adabel Guerrero confesó a quién

Marita Monteleone, la voz de los teléfonos, apuntó contra su hija Malena de los Ríos: “Ella me está perjudicando”

La icónica locutora atraviesa una batalla judicial y emocional con su única hija, la periodista de Neura, mientras espera el alta médica y sueña con regresar a su hogar tras meses de internación

Marita Monteleone, la voz de

Nicki Nicole recordó cómo fue su encuentro con Lionel Messi: “Anto brillaba como siempre”

La cantante rosarina compartió entre risas cómo su colega Duki la puso en aprietos frente al capitán durante una visita al Inter Miami, regalando un momento tan vergonzoso como entrañable que se volvió viral en redes sociales

Nicki Nicole recordó cómo fue
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mar del Plata: los acusan

Mar del Plata: los acusan de robar USD 55 mil y casi $30 millones en entraderas, ataques motochorros y robos boqueteros

El mensaje de Milei en Córdoba, en la recta final de la campaña: “Falta mucho, nunca dije que iba a ser fácil”

El Banco Central asegura que ya recibió los USD 20.000 millones del swap con el Tesoro de EEUU

El Gobierno porteño desalojó una casa en Belgrano que estaba usurpada hace más de siete años

Bife de chorizo con toques de autor: seis recetas fáciles para sorprender

INFOBAE AMÉRICA
El efecto Taylor Swift: una

El efecto Taylor Swift: una camiseta vintage revive y moviliza al mundo en favor de las nutrias marinas

El régimen de Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el mar antes de una cumbre internacional en Corea del Sur

El Reino Unido enviará militares a Israel para sumarse a la fuerza internacional de estabilización en Gaza

La Fiscalía de Bolivia pidió que Evo Morales enfrente un juicio por trata agravada de personas

Estados Unidos y ocho países latinoamericanos respaldaron al nuevo presidente boliviano Rodrigo Paz

TELESHOW
La reacción de Pampita y

La reacción de Pampita y Benjamín Vicuña luego de que su hijo Bautista anunciara su nuevo proyecto

Sabrina Carballo, víctima de una estafa en que ofrecía perniles en las redes: “Me dejó sin comida en el bautismo de mi hija”

Adabel Guerrero confesó a quién hubiera elegido para sus escenas de sexo en En el barro: “Me hace dudar de mi sexualidad”

Marita Monteleone, la voz de los teléfonos, apuntó contra su hija Malena de los Ríos: “Ella me está perjudicando”

Nicki Nicole recordó cómo fue su encuentro con Lionel Messi: “Anto brillaba como siempre”