Matías Alé y Martina Vignolo preparan una boda de película en Mar del Plata: la invitación de su gran día

Matías Alé anunció la boda en Bondi Live y reveló que su traje será de Giorgio Radaelli, mientras que Martina vestirá un diseño de Benito Fernández (Video: Instagram)

Matías Alé y Martina Vignolo sellarán su amor en Mar del Plata con una doble celebración: el casamiento civil el 23 de octubre y la ceremonia religiosa el viernes 24. La invitación, que fue difundida por Farándula Show, tiene un diseño romántico que muestra a la pareja tomada de la mano y dos corazones enlazados. La tarjeta terminó de despejar las dudas sobre el destino elegido por el actor y su novia, quienes habían anticipado sus planes semanas atrás en el canal de streaming Bondi Live.

En la parte derecha de la tarjeta puede leerse: “Nuestro civil – 23/10/25 a las 12:30 hs en Independencia 2846”. Mientras que el sector izquierdo está dedicado a la ceremonia religiosa, bajo el título “Ceremonia”, con una tipografía elegante y el ícono de una iglesia: “Te esperamos el viernes 24/10 a las 19:00 hs en Parroquia San Pablo y San Juan Bosco, Rivadavia 4818 – Mar del Plata”.

La invitación confirma que Matías Alé y Martina Vignolo celebrarán su boda civil el 23 de octubre y la religiosa el 24 en Mar del Plata (Gentileza: Farándula Show)

El diseño, en tonos beige y dorado, incluye la imagen de los novios entrelazando las manos y el emoji de dos corazones unidos por un anillo, en una estética sencilla pero cuidada. El fondo blanco y las letras cursivas remiten a un estilo clásico y romántico, acorde al tono íntimo de la celebración.

El civil se celebrará el miércoles 23 de octubre al mediodía, y la ceremonia religiosa será al día siguiente en el templo ubicado en Rivadavia 4818, uno de los más tradicionales del centro marplatense. El festejo posterior será íntimo, con familiares y amigos cercanos del espectáculo. El evento promete combinar romanticismo con humor, dos rasgos característicos del actor, que se mostró muy emocionado con la proximidad del gran día.

El mes pasado, la pareja había compartido en el canal de streaming Bondi Live los primeros detalles del enlace. Matías, fiel a su estilo, lo anunció entre risas: “El famoso al que se le terminó la joda. Nos casamos. Agendá la fecha: el 24 de octubre. Ya llega”.

En esa entrevista, el actor contó que su traje será diseñado por Giorgio Radaelli, mientras que Martina vestirá un diseño exclusivo de Benito Fernández. “Me emocioné cuando me contó que ya tenía su prueba de vestido. Fue un momento muy especial”, dijo entonces, recordando que ambos viven el proceso con gran sensibilidad.

Martina, por su parte, relató entre lágrimas cómo vivió los preparativos y la elección del vestido: “Me largué a llorar. Pero claro, él siempre se emociona con cosas que hago o porque, por ejemplo, me hice la prueba de maquillaje en Mar del Plata el otro día”.

Matías sumó al relato cómo vivió su reacción ante el look de Martina tras una prueba en Mar del Plata: “Y el otro día se fue a hacer ahí con Lucian de makeup y con Carlita, ¿no?”.Ella precisó entre risas: “Clarita”. Y él completó entre bromas: “Llega a casa, ella siempre está así, cara lavada y eso, y llegó a casa como media maquillada y peinada. ‘No te puedo ver’, le digo”.

La pareja decidió cambiar el destino del casamiento civil a Mar del Plata, ciudad natal de Martina y lugar de fuerte vínculo para Matías Alé

En el mismo programa, el actor confirmó el cambio de destino de la boda: “Cambiamos el destino del civil. Nos vamos a casar en Mar del Plata, el 23 de octubre”. Los presentes celebraron la decisión, recordando el fuerte vínculo de Alé con la ciudad balnearia, de donde la joven es oriunda: “Es tu segunda casa, o primera ya casi”, le dijeron en tono de broma.

El relato avanzó hacia un punto crucial cuando Matías explicó un inconveniente inesperado en los papeles: “Cuando fui a presentar los papeles a la jueza de paz, por suerte, me dice: ‘¿Pero vos estás casado?’ Sí, le digo, yo estuve casado por civil antes de enfermarme, me casé por civil. Hice el divorcio exprés. Me dice: ‘Mati, pero esto no está registrado’. Ahí la llamé y me dice: ‘Mati, es que eso no se terminó de hacer’. Se presentó ahora y, supuestamente, tiene que ser dos meses, porque esa causa estaba archivada. Pido por favor a los jueces que tengan un poco de consideración, que lleguemos al 23...”.