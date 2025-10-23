Lissa Vera habló de Lourdes Fernández y encendió la alarma en Bandana: “Nos dirigimos a denunciar los hechos”

Bandana modelo 2025, sin Ivonne Guzmán

Lissa Vera, integrante de Bandana, manifestó públicamente su preocupación por la desaparición de Lourdes Fernández, también miembro de la reconocida banda pop. Mediante un mensaje difundido en su cuenta de Instagram, señaló que, junto a su abogado, dará intervención a la justicia ante la falta de contacto con su compañera desde el 4 de octubre.

El mesaje colgado en sus redes reza: “Quiero manifestar mi preocupación por la desaparición de Lourdes, como amiga y compañera, previo a expresarme en los medios y conjuntamente con mi abogado daremos el encuadre legal correspondiente para dar con ella. En este momento, nos dirigimos a denunciar los hechos y dar intervención a la Justicia”, publicó la cantante, sumando un nuevo elemento de visibilidad al caso.

La situación se tornó crítica el miércoles por la noche, cuando Mabel López, madre de Lourdes, acudió a la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad para denunciar oficialmente la desaparición de su hija, según informaron fuentes policiales a Infobae. La denuncia fue luego formalizada ante la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, donde López relató que perdió todo contacto con Fernández a partir del pasado 4 de octubre.

El mensaje de Lissa Vera sobre el presente de Lourdes

Las primeras acciones policiales se concentraron en el domicilio de Fernández, ubicado en Palermo. Allí, el propietario del inmueble —señalado por fuentes consultadas como la expareja de la cantante— declaró que ya no mantenía relación con Lourdes y que ella “no vivía más allí”. A raíz de su negativa a permitir el ingreso, efectivos policiales y personal del área de violencia de género solicitaron una orden judicial, lo que dilató las tareas de allanamiento en el lugar.

Ante esta situación, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47, subrogado por Santiago Bignone de acuerdo al mandato de Juan Pablo Strifezza en la Secretaría 136, dispuso una consigna policial en el domicilio mencionado, como medida preventiva mientras avanza la investigación.

En paralelo, fuentes ligadas a la organización del reencuentro de Bandana informaron a Infobae que tanto Fernández como el resto del grupo se mantienen en contacto, coordinando fechas de ensayo y sesiones fotográficas. Esta información complica el panorama de la búsqueda, ya que indica actividad reciente por parte de la artista.

En un clima marcado por la incertidumbre y la atención mediática, una situación particular profundizó el misterio en torno a la desaparición. Durante la emisión de TL9 al amanecer (Canal 9), el columnista Alexis Puig intentó comunicarse en directo con Fernández realizando varias llamadas a su teléfono. La audiencia pudo escuchar la voz de la cantante al atender, con el tono arrastrado y entre titubeos, mientras de fondo se percibía una voz masculina. En el breve intercambio, la cantante expresó: “No puedo agarrar, ¿me estás jodiendo? Pará que me está llamando Alexis”, ejemplificando el estado confuso de la comunicación y sumando un nuevo elemento de inquietud al caso. La presencia de otra persona y las interrupciones durante la llamada televisiva en vivo añadieron una dosis de sospecha al proceso investigativo que sigue abierto.

A este dato se suma el hecho de que las redes sociales de Fernández han continuado activas durante el período de su supuesta desaparición. El miércoles por la noche, Fernández publicó en Instagram una imagen con su gato y un mensaje dirigido a su expareja, Leandro García Gómez, a quien denunció por violencia de género: “Graxx Lean GG. Dr, con mucho am... Repara el vínculo, es importante sol. Tenemos una sola vida y un solo amor”. Además, dos días antes, dedicó otra publicación a García Gómez por su cumpleaños, donde afirmó: “Feliz cumple!!! Gracias totales. Pasé malos momentos, sin embargo, estuviste y te bancaste como un caballero a todo. Siempre te voy a amar”. En ese posteo concluyó: “Sos un inteligente y una persona. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad y sos de los empresarios que necesita nuestro país. Tenés dos hijas hermosas y sos un ejemplo de padre. Te amo mucho. LeanGG”.

La presencia de publicaciones recientes y el contacto del entorno artístico con Fernández abren interrogantes sobre el estado real de la exintegrante de Bandana, mientras las autoridades judiciales y policiales mantienen activa la investigación en el barrio de Palermo.