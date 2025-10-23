Teleshow

El misterio de Lourdes Fernández: atendió una llamada en vivo luego de la denuncia de su madre

La cantante de Bandana respondió una comunicación con el programa “TL9 al amanecer”. El video

Sebastián Volterri

Lourdes Fernández de Bandana recibió un llamado del noticiero del 9 y atendió al aire (Video: Telenueve al amanecer, El Nueve)

La noche del miércoles fue distinta para la familia de Lourdes Fernández. Desde la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad se activó una alerta: la madre de la cantante Mabel López denunció su desaparición tras perder el contacto con ella desde el 4 de octubre. Esto ocurrió en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, según ampliaron las fuentes a Infobae. Lo que parecía el inicio de una búsqueda fue, en realidad, la constatación de una ausencia angustiante.

En ese clima de sospechas, sobresaltos y teléfonos encendidos, una situación particular ocurrió en vivo en televisión. Esta mañana, desde el ciclo TL9 al amanecer (Canal 9), el columnista Alexis Puig marcó el número de Lourdes una y otra vez. Del otro lado, se oyó la voz de la cantante, arrastrando las palabras, mientras de fondo se colaba una voz masculina. La breve conversación, plagada de titubeos y comentarios entre ambas voces, añadió una pátina de misterio sobre el caso. “No puedo agarrar, ¿me estás jodiendo?. Pará que me está llamando Alexis", se escuchó entre titubeos.

Lourdes es parte del regreso
Lourdes es parte del regreso de Bandana

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47, subrogado por Santiago Bignone y con la intervención de la Secretaría 136 a cargo de Juan Pablo Strifezza, dispuso una consigna policial en el domicilio. Esta medida judicial apunta a preservar el lugar de posibles alteraciones y facilitar la labor de las investigaciones, tras la denuncia de desaparición que hizo la madre de la cantante días antes.

El domicilio de Lourdes, exintegrante de Bandana, en el corazón del barrio de Palermo, se convirtió en la primera parada. Allí, la escena fue inesperada: un hombre abrió la puerta y declaró sin rodeos que ya no era pareja de Fernández y que ella “no vivía más allí”. Las brigadas de búsqueda, junto con personal policial y agentes del área de violencia de género, se mantuvieron a la espera. No podían ingresar: la negativa del dueño del inmueble exigía una orden judicial que demoraba más de lo que la urgencia permitía.

Paralelamente, fuentes consultadas por Infobae señalaron que desde la organización del reencuentro de Bandana mantienen contacto tanto con Fernández como con las demás integrantes del grupo. Desde allí se aseguró que se encuentran coordinando fechas para ensayos y sesiones fotográficas, lo que indicaría actividad reciente y una posible comunicación fluida entre la cantante y la producción.

El análisis de la actividad digital de Fernández también aporta elementos relevantes. Las redes sociales de la artista permanecen en funcionamiento. De acuerdo con relevamientos realizados por Infobae, este miércoles por la noche se registraron dos publicaciones nuevas en la cuenta de Instagram de la cantante: una fotografía acompañada de su gato y un mensaje dirigido a Leandro García Gómez, su expareja —a quien denunció previamente por violencia de género—, en el que expresó: “Graxx Lean GG -Leandro García Gómez, su expareja y a quien denunció por violencia de género-. Dr, con mucho am... Repara el vínculo, es importante sol. Tenemos una sola vida y un solo amor”.

Lourdes FernándezBandana

